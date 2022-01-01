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Как перевозить собаку в машине и не получить за это штраф в Чехии? Четыре безопасных способа

Как перевозить собаку в машине и не получить за это штраф в Чехии? Четыре безопасных способа

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
10 августа
12:20
628
Собака – лучший друг человека, а часто еще и увлеченный попутчик! Однако при неправильной транспортировке вы подвергаете опасности не только его жизнь, но и свою. Читайте несколько советов, как безопасно перевозить четвероногого питомца.

Как перевозить собаку в машине и не получить за это штраф в Чехии? Четыре безопасных способа

Как только люди не перевозят собак! Кто-то в багажнике, у кого-то пес сидит на задних сиденьях, высунув морду из окна, а кто-то кладет собаку, что самое опасное, даже на колени водителя. Однако все эти способы транспортировки совершенно неверны и напрямую угрожают жизни не только вашего питомца, но и вашей.

Чешская полиция может выписать штраф в размере до 2000 крон на месте или 1500-25000 в административном порядке за неправильную транспортировку пса во время контроля дорожного движения.

В первую очередь следует учитывать, что свободно передвигающаяся по салону собака может отвлекать внимание водителя от происходящего на дороге и вокруг автомобиля. Это может легко вызвать кризисную ситуацию. В такой ситуации сама собака окажется в существенном невыгодном положении — пока вы удобно и надежно пристегнуты, собака совершенно свободно может «гулять» по салону. Она не сможет вовремя отреагировать на неожиданные изменения направления или скорости движения. Достаточно даже более резкого торможения на малой скорости и собака начнет бесконтрольно «болтаться» по салону, получив серьезные травмы. Вы, наверное, представляете, что с ней сделает резкое экстренное торможение (а если нет, то посмотрите наглядное видео).

Еще хуже в случае аварии, когда собака весом в несколько (пять, десять, а то и пятьдесят) килограммов может вас, мягко говоря, сильно ударить вплоть до летального исхода (как и в случае незакрепленного багажа), от чего не спасет даже разделение сидений. Еще одной проблемой может стать поведение животного после аварии, когда оно может начать себя агрессивно вести или выбежать на дорогу, еще больше осложнив аварийную дорожную ситуацию.

Поэтому, если вы хотите оказать услугу не только себе, но прежде всего позаботиться своей собаке, воспользуйтесь этими советами для ее безопасной перевозки:

1) Если вы хотите перевозить её в салоне, разместите собаку на заднем сидении (в ваших интересах накрыть сидение специальным защитным чехлом или хотя бы одеялом) и пристегните специальным ремнем прямо к натяжителю ремня. Обычный поводок не подходит, так как он недостаточно прочный. Специальный ремень можно прикупить и всего за пару сотен, но есть и более дорогие качественные модели за примерно две тысячи крон (на безопасности мы бы не советовали  экономить). Больше этот способ подходит для собак малых пород.

2) Если используете переноску, то обязательно закрепите её ремнем безопасности или другим прочным ремнем — собственные крепления, идущие в комплекте с переноской, могут не выдержать во время аварии. Придерживать переноску рукой нельзя — мало того, что не получится удержать её на месте, так вы еще тоже серьезно поранитесь. Переноски стоят по-разному: от нескольких сотен крон до нескольких тысяч. При покупке думайте не только о размерах, но и о возможностях надежного крепления.

3) Если вы перевозите большую собаку в багажнике, мы настоятельно рекомендуем установить решетку/сетку, чтобы отделить зону с собакой от остальной части салона. С помощью сетки можно отделить не только пространство багажника от салона, но и место для собаки от остального багажного отделения. Такую сетку можно поискать среди предложения оригинальных аксессуаров от производителя автомобиля.

4) Наилучшее решение — поместить собаку в закрытую клетку, надежно закрепленную в багажнике (в идеале привязать ее к полу или также использовать разделительную решетку/сетку). Грустные глаза собаки вам обеспечены, но так будет лучше для нее —  это самый безопасный и щадящий способ передвижения. 

Главный аргумент, помимо вышеупомянутых штрафов, — это безопасность самой собаки. Если вы действительно о ней заботитесь, прислушайтесь к нашим рекомендациям.
 

Источник: garaz.cz

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