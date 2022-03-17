Что важно знать беженцу в Чехии? Специальная подборка YouTube-выпусков от 420on

Изменение правил страхования беженцев из Украины в Чехии
Через 150 дней с момента предоставления временной защиты изменяются условия учета беженцев в страховой компании VZP. В связи с этим нужно как можно скорее обратиться в страховую компанию, чтобы решить вопросы уплаты взносов на медицинское страхование и сообщить, кто будет далее эти самые взносы оплачивать.
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Реалии беженцев из Украины в Чехии • Июль 2022
Стоит ли ехать в Чехию, чтобы получать визу временной защиты? В этом видео перечислим объективные факты, которые помогут вам сделать выбор. Правила и условия пребывания для беженцев в Чехии в последнее время пережили много изменений. Если в конце февраля и начале марта Чехия обещала больше льгот и преимуществ, то сейчас экономическая ситуация заставляет власти страны затянуть пояса потуже и вводить все больше ограничений.
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