Что важно знать беженцу в Чехии? Специальная подборка YouTube-выпусков от 420on

Команда 420on cтарается оперативно реагировать на быстро меняющиеся условия проживания беженцев в Чехии. Ниже вы найдёте последние самые актуальные видео с нашего YouTube-канала. Если было полезно — подписывайтесь на канал и делитесь видео с теми, кому это действительно нужно.

Изменение правил страхования беженцев из Украины в Чехии

Через 150 дней с момента предоставления временной защиты изменяются условия учета беженцев в страховой компании VZP. В связи с этим нужно как можно скорее обратиться в страховую компанию, чтобы решить вопросы уплаты взносов на медицинское страхование и сообщить, кто будет далее эти самые взносы оплачивать.

Чек-лист для беженца при переезде в Чехию

ТОП 8 рекомендаций, которые важно помнить беженцу при переезде в Чехию.

Реалии беженцев из Украины в Чехии • Июль 2022

Стоит ли ехать в Чехию, чтобы получать визу временной защиты? В этом видео перечислим объективные факты, которые помогут вам сделать выбор. Правила и условия пребывания для беженцев в Чехии в последнее время пережили много изменений. Если в конце февраля и начале марта Чехия обещала больше льгот и преимуществ, то сейчас экономическая ситуация заставляет власти страны затянуть пояса потуже и вводить все больше ограничений.

Хотите выучить чешский и говорить без акцента? Начните с просмотра нашей YouTube-подборки, посвященной изучению языка и произношения:

►6 видео, которые помогут вам быстрее выучить чешский язык

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день