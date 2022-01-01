Жестокое обращение с животными. Как поступать и куда обратиться в Чехии, если вы стали свидетелем?

Вы увидели, что хозяин бьет или иным способом наносит вред животному, — куда обратиться в Чехии? Необходимо соблюдать определенный порядок уведомления соответствующих органов, расследования и оценки ситуации.

Как и люди, животные являются живыми существами, способными чувствовать боль и страдание в разной степени, и поэтому заслуживают внимания, заботы и защиты со стороны человека. Среди государственных органов по защите животных в Чешской Республике находятся Министерство сельского хозяйства, включая Центральную комиссию по защите животных, и органы ветеринарного управления.

Три ситуации, с которыми вы можете столкнуться:

— вы видите пострадавшее животное в сопровождении владельца или на его территории (например, истощенная, травмированная собака за забором без миски с водой или едой);

— вы нашли мертвое, явно замученное животное (повешенная собака в лесу);

— нахождение живого пострадавшего животного (к примеру, брошенных щенков в лесу в мешке).

Что еще считается жестоким обращением с животным:

— Принуждение животного к совершению действий, не соответствующих его физическому состоянию и биологическим возможностям и явно превышающих его возможности.

— Ограничение питания животного.

— Ограничение движения, необходимое для определенного вида животных, если ограничение причинит страдания.

— Содержание животных в неподходящих условиях или таким образом, что они причиняют страдания себе или друг другу.

— Выполните хирургических процедур, чтобы изменить внешний вид животного (например, купирование ушей, разрушение голосовых связок и т. д.).

— Обращение, транспортировка или принуждение животного к передвижению таким образом, который причиняет чрезмерную боль, страдания или вред здоровью или приводит к физическому истощению.

— Никто не может умерщвлять животное без причины (причины усыпления можно найти в вышеупомянутом законе).

— Закон запрещает жестокое обращение с животными и все формы пропаганды жестокого обращения с животными. Его целью является защита животных, которые являются живыми существами, способными чувствовать боль и страдание, от жестокого обращения, ущерба их здоровью и их убийства без причины, если оно вызвано, даже по неосторожности, человеком.

Куда сообщить?

Первый и главный шаг с вашей стороны — сообщить в соответствующую ветеринарную администрацию (krajskou veterinární správu), в муниципальное (районное, городское) управление (krajský či obecní úřad, отдел окружающей среды — чеш. odbor životního prostředí) или — особенно в безотлагательном случае — в полицию Чешской Республики.





Как сообщить?

Уведомление может быть сделано в письменной или устной форме. Можете назвать свое имя или сообщить анонимно.

Какова правильная процедура сообщения о насилии над животными, если вам известна личность правонарушителя:

— Запишите контактные данные владельца животного, подвергшегося жестокому обращению (место жительства, имя, фамилия и т.д.)

— Опишите, как происходит насилие, какие методы используются. Если вы были непосредственным свидетелем конкретной ситуации, опишите данную ситуацию и постарайтесь указать точное время.

— Если возможно, предоставьте доказательства (фото, видео и т.д.).

— Сделайте копии всех письменных записей.

Жестокое обращение прямо на ваших глазах

Если ситуация происходит прямо на ваших глазах и требует немедленного вмешательства, обратитесь в полицию!

Поправка к Закону 273/2008 о полиции Чешской Республики предоставила полиции новую возможность проникновения на территорию, где подозревается жестокое обращение с животными, что раньше было очень острой проблемой, когда владелец отсутствовал или отказывался впустить полицию.



Что еще поможет? Постарайтесь выяснить как можно больше информации о преступнике, адресе, животном и самом преступлении. Если есть возможность, постарайтесь хотя бы сделать фото или видео с места преступления. Любая информация может иметь значение для успешного разрешения ситуации. Пожалуйста, указывайте только достоверную информацию.

Полезные ссылки:

— Krajské veterinární správy — контакты

— obrancizvirat.cz

— alan.dog-point.cz

— policie.cz





Что дальше?

Соответствующая ветеринарная администрация обязана проверить все дело (так же, как полиция проверяет соблюдение закона), либо выписать штраф.

— Расходы, связанные с лечением и уходом после изъятия (например, пребывания в приюте) животного, подвергшегося жестокому обращению, покрывает и несет лицо, вызвавшее это состояние, то есть владелец животного.

— Если жестокое обращение с животными подтвердится, животное, у хозяина заберут. Изъятие животного может быть предписано муниципальным (районным, городским) органом и только по предложению ветеринарной администрации.

— Когда дело доходит до наказания — если это административное наказание — им занимается муниципальная или городская власть, если дело квалифицируется как уголовное правонарушение, процедура такая же, как и для любого другого уголовного правонарушения (судебное разбирательство и прочее).

Лицо, жестоко обращавшееся с животным или пытавшее его, совершает преступление жестокого обращения с животными, которое наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.





Нашли мёртвое животное?

Иногда бывает так, что мы находим уже мертвое животное, явно замученное человеком. В этом случае мы не должны оставить такое злодеяние безнаказанным.

У нас есть возможность сообщить об этой ситуации в полицию Чешской Республики и возбудить уголовное дело против неизвестного преступника за жестокое обращение с животными.

Полиция Чешской Республики должна провести базовый осмотр на месте и, скорее всего, в сотрудничестве с ветеринаром осмотреть мертвое животное(физический осмотр, вскрытие или токсикологическое исследование в зависимости от ситуации). И тут остается только надеяться, что мучитель будет пойман и впоследствии наказан.



Источники: kozmokra.cz

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