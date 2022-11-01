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«Снова на дне»: История женщины-врача из Харькова, которая вновь потеряла работу и жилье, — на этот раз в Чехии

«Снова на дне»: История женщины-врача из Харькова, которая вновь потеряла работу и жилье, — на этот раз в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 ноября
16:36
997
Нападение России на Украину перевернуло жизнь доктора Алины. Она попыталась начать все с нуля в Чехии, однако ее история показывает, что трудности подстерегают даже тех, кто хочет всего двух вещей: жить и работать.

«Снова на дне»: История женщины-врача из Харькова, которая вновь потеряла работу и жилье, — на этот раз в Чехии

Побег из Украины в Чехию Алина помнит лишь урывками. Когда на Харьков начали падать первые бомбы, по ее словам, она думала только об одном: надо спасти своих детей.

«Позвонила моя сестра, которая уже много лет живет в Брно, и умоляла приехать. Над нами летели самолеты и уже падали бомбы. Я собрала всего несколько вещей, документы, и мы поехали на границу. Я уже почти не помню дорогу, только помню, как плакала и читала новости», — вспоминает она сегодня о тех днях февраля, которые навсегда оборвали ее мирную жизнь в Украине.

Из врача и доцента, читавшего лекции в университете, она превратилась в беженку без работы и крыши над головой в стране, где ее язык никто не понимает. Но она была полна решимости начать все сначала и заботиться о сыновьях, мальчиках шести и семнадцати лет. А благодаря волне солидарности в Чехии, по крайней мере поначалу, перспективы новой жизни казались многообещающими.

«Сначала нужно было решить жилищный вопрос. Сестра с мужем живут в маленькой квартирке, и нас, считая маму, вдруг стало шестеро. Слава богу, нам попался хороший человек, владелец большого дома, который решил сдать его украинцам, поэтому появилось место, где мы поселились. Я немного успокоилась», — продолжает она.

Чувства страха и неуверенности постепенно притупились благодаря сестре, которая помогла оформить документы и разыскать бесплатную одежду для детей, а также благодаря помощи волонтеров.

«В Украине у меня было все. Дети ходили в школу, у них не было проблем, а у нас была мирная жизнь. И вдруг откуда-то появились самолеты сбросили на нас бомбы. Мы потеряли все в мгновение ока. Но я благодарна, что моя семья жива, и верю, что каким-то образом мы сможем двигаться дальше. Когда у нас появилось жилье, я сразу начала думать о заработке, потому что не хотела быть в долгу», — вспоминает она сегодня.

Началось время рассылки резюме и еще один сложный период, полный разочарований. Украинские врачи не могут сразу работать по своей первоначальной специальности в Чехии: они должны не только подтвердить свой диплом, но и одновременно пройти множество других этапов, изюминкой которых является сдача сертификационного экзамена по профессиональному чешскому языку и последующее включение в Чешскую медицинскую палату.

Алина записалась на интенсивные курсы чешского языка, организованные Центром для иностранцев, и попыталась устроиться на работу хоть в какое-нибудь медицинское учреждение, где она будет заниматься, например, административной помощью. После неоднократных разочарований и отказов ей наконец удалось устроиться на работу в одну из клиник Брно.

«Я не могу представить себе работу в какой-либо другой сфере, только в здравоохранении. Потому что я посвятила этому всю свою жизнь. Директору понравилось мое резюме, он увидел, что у меня стаж более 20 лет, я доцент, а также кандидат медицинских наук, и он взял меня на администрирование и перевод для англо- и украиноязычных пациентов», — поясняет врач.

 

Снова с нуля

Первые шаги на новой работе, крыша над головой и прогресс в чешском — три основные вещи, которые были необходимы Алине для старта в новой стране и которые она получила.

Однако семью застал новый кризис. Сначала пришло известие о том, что они, к сожалению, скоро потеряют свой дом. Собственник многоквартирного дома сообщил жильцам, что они должны выехать до февраля следующего года в связи с реконструкцией. Поиски новой квартиры сейчас кажутся совершенно безнадежными.

«Ситуация плохая. Мы обнаружили, что свободных квартир почти нет, а если они и есть, желающих огромное количество. К тому же, как только агент по недвижимости слышит акцент, он начинает беспокоиться. Они не хотят беженцев, потому что не знают, останутся ли беженцы в квартире надолго и будут ли продлевать контракт. В считаные минуты квартиры либо разбирают, либо нам говорят, что ничего не могут нам предложить», — говорит Алина.

На одном дыхании она добавляет, что даже не представляет себе возвращение в разбомбленный Харьков, который находится в десятках километров от границы с Россией. Вот почему каждый день она старается откликаться на новые объявления о сдаче недвижимости, чтобы найти квартиру для себя и своей семьи.

Новость о грядущей потере жилья пришла в тот же момент, когда женщина узнала, что ее уволили с работы в связи с экономической ситуацией.

«Время тяжелое, везде увольнения, ничего не поделаешь. Я начинала с нуля, у меня была квартира и работа. Но сейчас я снова переживаю и думаю, что же делать. Экономлю каждую копейку, но я не знаю, чего ждать дельше... Все с нуля», — грустно говорит Алина.

Однако она еще надеется, что все сложится хорошо и что в ближайшие месяцы она снова сможет найти не только жилье, но и работу. Хотя этот год полон страшных для нее событий, она по-прежнему говорит о том, как она благодарна всем, кто поддерживал ее в Чешской Республике.

Источник: seznamzpravy.cz

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