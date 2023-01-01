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Треть работающих беженцев из Украины получают в Чехии менее 100 крон в час

Треть работающих беженцев из Украины получают в Чехии менее 100 крон в час

Партнер рубрики:
Новости 420on
23 февраля
12:00
428
​Почти 100 000 украинских беженцев нашли работу в Чехии, однако 30% из них получают менее 100 крон в час, большинство испытывают серьезные финансовые проблемы.

Треть работающих беженцев из Украины получают в Чехии менее 100 крон в час

Юлия и ее сын бежали от войны прошлой весной. Хотя она изучала право, последние несколько лет она работала оптиком на северо-востоке Украины. Она и ее сын поселились в Моравска-Нова-Вес в Годонинском районе. «Я работаю помощницей в пекарне. Я также работаю на второй работе, официанткой», — рассказывает она.

Почти 100 000 человек из Украины сейчас работают в Чешской Республике с визами временной защиты. Как и Юлия, они обычно занимают самые низкооплачиваемые должности. «Чаще всего они работают сборщиками изделий и оборудования или помощниками в строительстве, производстве и на транспорте, а также операторами стационарных машин и оборудования», — говорит Катержина Беранкова, пресс-секретарь Бюро труда.

«Очень часто это должности, которые долгое время оставались вакантными», — добавил Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.

С начала войны в Украине до конца января этого года более 190 000 беженцев нашли работу в Чешской Республике, три четверти из них — женщины. Однако десятки тысяч из них вернулись в Украину или оставили свои прежние места работы.

«Большинство из них раньше занимались профессиональной деятельностью в высших категориях, часто с университетскими дипломами. Но две трети из тех, кто нашел работу в Чехии, работают на низкоквалифицированных должностях, часто менее оплачиваемых. Это основная причина того, что их доходы так низки по сравнению с доходами чехов», — объясняет аналитик Мартина Каванова из PAQ Research. Она добавляет, что почти 30% беженцев получают до 100 крон в час после вычета налогов.

Хотя число работающих беженцев растет с каждым месяцем, парадоксальным образом увеличивается число тех, кто находится за чертой бедности. «В конце года 61% беженцев страдали от серьезных материальных лишений и не могли позволить себе оплатить большую часть ежедневных потребностей. Среди чешского населения таких людей 2%. В основном это связано с переходом от бесплатного жилья к коммерческой аренде. Они лишились жилищной поддержки, которую мы считаем доходом, поэтому их реальные доходы упали», — добавила Каванова.

Социологи предупреждают, что ситуация может ухудшиться. Правительство рассчитывает, что беженцы потеряют гуманитарные пособия или право на жилье, которое предоставляли регионы. «Если беженцы не будут иметь ни бесплатного жилья, ни гуманитарных льгот, 80% из них окажутся за чертой бедности по уровню дохода», — пишут они в отчете.

Найти более высокооплачиваемую работу украинцам мешает незнание чешского языка. Только четверть из них может говорить на нем в повседневных ситуациях.

Ольга Волынец бежала из Мариуполя и провела несколько месяцев в Брно, где лечилась от тяжелого ранения, полученного в результате попадания танкового снаряда. Дома она работала бухгалтером, в банковской сфере, а также руководила автомастерской. «Интеграция в новой стране обязательно должна начинаться с изучения языка. Не зная языка, можно найти только низкоквалифицированную работу. Вести бухгалтерский учет в другой стране будет очень сложно, потому что у вас другие законы», — признает она. Несколько дней назад она сдала экзамен по чешскому языку на уровень А1 и хочет продолжать учиться.

От того, насколько хорошо человек знает чешский язык, зависят его перспективы трудоустройства. Из тех, кто может говорить на нем, работают 70%. Из тех, кто знает хотя бы базовый словарный запас, — 51%. И наоборот, из тех, кто не говорит по-чешски, более 60% не нашли работу. «Беженцы со знанием чешского языка имеют почти в два раза больше шансов на работу и в то же время лучше могут применить свою квалификацию», — подтвердила Каванова.

Ильнара Дудаш, представитель некоммерческой организации «Украинская инициатива Южной Моравии», говорит, что работе мешают и другие факторы. «Некоторые работодатели не хотят нанимать людей напрямую, поэтому беженцы пользуются услугами кадровых агентств. Последние могут поступать нечестно в плане выплаты зарплаты или уплаты налогов», — сказала она.

Инициатива управляет культурным центром в Брно. Здесь организуются курсы чешского языка, семинары, проводится психологическая и логопедическая терапия. Ежемесячно через центр проходит около 2 500 человек.

«Языковые курсы переполнены. Мы открываем восемь новых, каждый на 15 человек. Интерес гораздо выше, но у нас нет больше возможностей. Самый большой спрос на вечерние занятия, когда люди приезжают после работы», — сказала Дудаш.

По ее словам, некоторые из беженцев после окончания войны хотят вернуться в Украину и поэтому не видят перспектив в чешском языке. Другие пропускают курсы из-за работы.

«Наши исследования показывают, что большинство из них хотят изучать чешский язык, но деньги являются препятствием, а также нехватка времени из-за работы», — сказала Каванова.

Около 15% экономически активных беженцев работают в Украине удаленно. 

Дудаш подчеркнула, что украинцам часто не хватает базовой информации относительно положений Трудового кодекса. «Они часто не имеют представления о том, на что имеют право. Некоторые агентства по трудоустройству пользуются этим. Просвещение бы очень помогло», - добавила она.

Исследователи предложили ряд мер. Они рекомендуют государству поощрять работодателей, которые разрешают языковые курсы в рабочее время.

«Для государства очень ценно иметь возможность использовать потенциал образования и навыков украинцев», — добавила аналитик Каванова. Более быстрое признание квалификаций на чешском рынке труда также помогло бы, считают социологи.

В противном случае, по словам социологов, существует риск, что беженцы из-за бедности перейдут в серую экономику и надолго останутся изолированными в гостиницах и общежитиях. «Это создаст проблемы для них, их детей и общества в целом», — сказала Каванова.

Источник: seznamzpravy.cz

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