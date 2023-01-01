Чешский парламент утвердил новые условия выплаты пособий украинским беженцам

Чешский парламент утвердил изменения, связанные с финансовой поддержкой беженцев из Украины, спасающихся от российского военного вторжения. С июля условия получения гуманитарного пособия будут ужесточены, и оно станет более адресным.

В частности, по новым правилам будет производиться выплата так называемого пособия солидарности чехам, которые бесплатно предоставляют свое жилье беженцам. Изменения будут введены правительственной поправкой к закону lex Ukrajina, которую одобрила сегодня Палата депутатов Чехии.

В правительстве заявили, что изменения в поддержке украинских беженцев призваны увеличить их долю в компенсации расходов на основные жизненные нужды и способствовать их интеграции в общество.

В апреле центры помощи украинским беженцам будут переданы в ведение Министерства внутренних дел. Кроме того, будет законодательно закреплена регистрация всех трудовых договоров украинских беженцев.

Согласно поправке, право на получение гуманитарного пособия будут иметь беженцы в течение первых пяти месяцев после предоставления визы временной защиты. По истечении этого срока право на получение и размер пособия будут привязаны к прожиточному минимуму, за исключением лиц, которые не могут работать, например, по причине возраста, ухода за маленьким ребенком, инвалидности или учебы.

При оценке права на пособие и его размера власти будут исходить из доходов заявителя в Чешской Республике и за рубежом и его финансовых обстоятельств. Для подтверждения этих условий будет по-прежнему достаточно письменного заявления.

Министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка говорил о «лучших и более справедливых» условиях проверки. Однако депутат Игорь Хендрих сказал, что возможность проверки банковских счетов украинцев практически нулевая из-за банковской тайны.

Более 490 000 беженцев получили временную защиту с начала войны в Чехии. По истечении 150 дней с момента предоставления временной защиты власти будут решать, есть ли у беженца объективные препятствия для участия в рынке труда. По данным Министерства труда, 190 000 беженцев нашли работу в Чешской Республике, но некоторые уже вернулись в Украину. ​Сейчас в республике официально работают почти 100 000 украинских беженцев, однако 30% из них получают менее 100 крон в час, большинство испытывают серьезные финансовые проблемы.

«Люди ищут работу, они хотят позаботиться о себе. Это также относится к целям того, что мы утвердили. Мы создадим условия, которые будут справедливыми. Они обеспечат помощь наиболее уязвимым группам, а люди, которые могут, будут активно участвовать в рынке труда», - прокомментировал ситуацию на пресс-конференции министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка.

Он добавил, что украинцы помогают заполнить рабочие места, которые долгое время оставались вакантными, например в секторе здравоохранения.

Расходы на жилье, размер которых определит правительство, также будет играть роль в размере пособия. Это связано с тем, что вариант солидарного пособия на семью будет сохранен поправкой только для случаев, когда люди размещают беженцев в своих семьях. Государство больше не будет перечислять деньги владельцам жилья, которые предоставили украинцам целую квартиру или дом для проживания. Беженцы должны покрывать такие расходы самостоятельно.

В настоящее время ежемесячное гуманитарное пособие в течение первых шести месяцев составляет 5 000 крон на человека, дальше оно уменьшается до прожиточного минимума. Начиная со второго месяца власти выясняют социальное, доходное и имущественное положение заявителя.

Согласно предварительным расчетам, приведенным в пояснительной записке, новый размер пособия для матери с доходом 20 000 крон и двумя детьми старше 10 лет составит в первый месяц 3 840 крон. Матери с таким же доходом и двумя детьми младше 10 лет государство будет выплачивать 3 506 крон по истечении шести месяцев. В обоих случаях предполагаемые расходы на жилье составляют 12 000 крон. Мать с доходом 15 000 крон и пятилетним ребенком, находящаяся в Чешской Республике более длительное время и проживающая в общежитии (расходы 7 200 крон), получит 550 крон.

Поправка также ограничит срок проживания беженцев в бесплатном временном жилье. Они смогут пользоваться таким жильем не более 150 дней, исключение будет сделано для так называемых уязвимых лиц. Согласно проекту, отказ от предложенного жилья или оставление его более чем на 10 дней без ведома оператора будет считаться исчерпанием оплаченного периода.

Источник: seznamzpravy.cz

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