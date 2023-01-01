Хроника горя и мужества: Подборка историй беженцев в Чехии

Информационная война против России ведется и из Чехии. Удаленно помогает беженка из Украины
«Участвуем в работе c IT-технологиям украинской армии, блокируем интернет-ресурсы агрессора. Распространяем правдивую информацию о нападениях оккупантов», — Елена Громская готовит материалы для коллег и ряда волонтеров в интернет-пространстве.
У дизайнера из Украины уже есть собственная коллекция в Брно
Когда Ян Кочарж, владелец брненской компании, специализирующейся на пошиве спортивной одежды, решил, что сможет трудоустроить до десяти человек, спасающихся от российской агрессии в Украине, он, конечно, не предполагал, что среди тех, кто придет к нему, будет дизайнер Анастасия Скоромец. Однако он сразу обнаружил ее талант, и теперь компания может предложить Анастасии специальную коллекцию одежды под девизом «Вместе сильнее».
«В Праге я никто и не могу толком помочь ни семье в Харькове, ни себе». Как война и санкции повлияли на читателей 420on
«Мне 34 года, Я родилась и выросла в Харькове. Инвалид с детства, росла в малообеспеченной семье ещё с двумя инвалидами — мамой и сестрой. Несмотря на моё здоровье, несколько лет я принимала участие в благоустройстве родного города. Создавала петиции, благодаря которым спасли огромный парк, восстановили исторический транспорт. Принимала участие в озеленении города и помогала бездомным животным. Душа радовалась за каждый отреставрированный кирпичик, высаженное деревце... И вдруг война...».
Украинки, бежавшие в Прагу, готовят украинские деликатесы на Подоли
Здесь готовят четыре украинки, бежавшие в Чехию из Киева после российского вторжения. Посетителям и прохожим доступны традиционные украинские блюда. Сотрудники центра обучают украинцев чешскому языку. Об этом заявил Ян Бенеш, генеральный директор компании Eden Praha, которая владеет Центром душевного спокойствия.
Вместо английского преподает в университете украинский. Педагог из Запорожья нашла работу в Оломоуце
Лариса Сазанович приехала из Украины всего с одним чемоданом. Она нашла жилье и, в конце концов, даже работу в Оломоуце — в Университете Палацкого в качестве преподавателя университета. Если ранее она преподавала английский, то сейчас старается как можно быстрее обучить других основам украинского.
История украинца в Чехии, который перевозил родных: «Я грел себя надеждами, что осталась хоть часть семьи»
Мое имя Сергей. Я житель города Рубежное. Историю, которую я вам расскажу, очень трудно поверить, я и сам в нее до сих пор не верю. Все что я напишу — правда, которая больше напоминает какой-то страшный сон.
Украинская студентка в Пардубице: Лишилась фортепиано, но приобрела новую работу
Студентка медицинского факультета Дарья Тодорова из Одессы играет на фортепиано с четырех лет, но такой большой музыкальный инструмент во время вынужденного отъезда взять в собой не смогла. Теперь она боится, что утратит свою технику, если не сможет играть каждый день.
Украинская писательница, нашедшая убежище в Чехии: «Все, что остается, — это жить»
Перед Новым годом я жаловалась мужу, что из-за работы, которой действительно было много, некогда отдохнуть. Что хотелось бы иметь больше пространства для творчества и на детей. Вселенная, ты как-то глупо исполняешь мои мечты, пожалуйста, не понимай все так буквально.
Когда фраза «Лучше, чем под обстрелами» — оправдывает почти все. Истории читателей 420on из Чехии
Мы из Украины. Сейчас это звучит одновременно и гордо, и очень больно. Я с детьми была вынуждена оставить дом, родные места и бежать почти за три тысячи километров. Это страшно. Неизвестность, боязнь за будущее детей, отсутствие уверенности в завтрашнем дне — на одной чаше весов, и постоянные обстрелы, сообщения, что кто-то из близких ранен, убит, что дом друзей разрушен — с другой. И в этом полнейшем отсутствии выбора ты вынужден выбирать!
«Я фактически стала ему матерью». Студентка из Украины присматривает за 12-летним братом
Девятнадцатилетней Диане Демчук из Украины приходилось взрослеть день ото дня. В Пльзене, куда она ранее поехала учиться, ей теперь приходится заботиться о младшем брате Богдане. В возрасте 12 лет и-за войны он бежал с родины.
«Ей грозило попасть в детдом». Юная певица из Мариуполя нашла новый дом в Пльзеньском крае
Шестнадцатилетней Виолетте Коваленко и ее родственникам чудом удалось спастись из осажденного Мариуполя. Потом молодой студентке оперного пения повезло и во второй раз. Она уехала в Чехию, где о ней заботились Петр и Магдалена Вробель.
«В 90% случаев страховка беженцам не по карману. Так чехи просто разгоняют украинцев». Истории читателей 420on из Чехии
Мы приехали в Чехию 6 марта, семья 4 человека, я, жена и 2-е детей, 3 и 5 лет.
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