Развенчиваем 14 мифов о Чехии среди беженцев

Фейки и полуправда приходят не только извне, но и распространяются среди самих беженцев. По материалам МВД Чехии мы постараемся их развенчать. Пожалуйста, активно делитесь этой информацией со всеми, кому она может оказаться полезной.

Миф № 1: «Я не буду регистрироваться в центре помощи, потому что, когда я это сделаю, мой паспорт отберут и заставят работать на заводе без возможности потом уехать».

Как происходит на самом деле: иностранец обязан зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев в течение трех дней после прибытия, но его паспорт не изымают. Если украинский гражданин бежит от войны и решит подать заявление на статус временной защиты в Чехии (это добровольно), он получит свободный доступ к рынку труда в случае его одобрения. Он может согласиться или отказаться от любой работы на тех же условиях, что и граждане Чехии: ни одно рабочее место не может быть навязано принудительно. Больше информации здесь.

Миф № 2: Когда я буду регистрировать своего младшего брата или сестру, нас разлучат, заберут несовершеннолетнего ребенка и отдадут в детский дом, потому что я не его отец/мать.

Как происходит на самом деле: целью регистрации несовершеннолетнего является предоставление необходимой поддержки со стороны соответствующих государственных органов. Следствием регистрации точно не является автоматическое помещение ребенка в детский дом или иной вид опеки. Больше информации здесь.

Миф № 3: Я не буду регистрироваться как соискатель работы в центре занятости (в бюро труда), потому что меня заставят работать на заводе.

Как на самом деле: регистрация в центре занятости (в бюро по трудоустройству) является добровольной и имеет целью помочь заинтересованному лицу найти подходящую работу, если человеку не удалось сделать это самостоятельно, поскольку владелец временной защиты может искать работу и сам, не пользуясь услугами центра занятости (бюро по трудоустройству). Больше информации здесь.

Миф № 4: Я не буду регистрироваться в реестре соискателей в центре занятости, потому что: сделав это и отказавшись от предложенной работы, я потеряю поддержку в размере 5 000 крон в месяц.

Как происходит на самом деле: выплата гуманитарной помощи не зависит от того, станет иностранец зарегистрированным соискателем или будет самостоятельно искать работу. Больше информации здесь

Миф № 5: После того как я зарегистрируюсь в центре помощи и укажу свой адрес, я не смогу переехать в другую часть Чехии, иначе потеряю визу.

Как происходит на самом деле: обладатель временной защиты может передвигаться по территории Чешской Республики без ограничений (при условии наличия жилья). Ему остается только сообщить об изменении адреса проживания (по почте на соответствующем формуляре или лично). Больше информации здесь

Миф № 6: Если я выезжаю из Чехии в другую европейскую страну, пусть даже на один день, я теряю визу.

Как происходит на самом деле: если гражданину Украины предоставлена временная защита, можно выезжать в другое государство — член ЕС на срок до 90 дней на каждый период 180 дней. В этом случае срок действия визы временной защиты не заканчивается. Больше информации здесь.

Миф №7: Я, как украинец, не имею шансов открыть самозанятость в Чехии по финансовым и административным причинам, мне остается только работать нелегально.

Как происходит на самом деле: если гражданину Украины предоставлена временная защита, он имеет такую же возможность открыть самозанятость, как и гражданин Чехии. Больше информации здесь.

Миф №8: Если я получу визу беженца, я не смогу вернуться в Украину.

Как происходит на самом деле: владельцы статуса временной защиты могут вернуться в Украину. Больше информации здесь.

Миф №9: Поддержка 5 000 крон в месяц фактически является государственной ссудой.

Как происходит на самом деле: это не заем, а безвозвратная гуманитарная помощь. Больше информации здесь.

Миф №10: Для регистрации обязательно нужен загранпаспорт (украинского паспорта недостаточно), и, если его нет, то ехать туда вообще нет смысла.

Как происходит на самом деле: предъявить внутренний украинский паспорт для регистрации можно, если у соответствующего лица нет загранпаспорта. Больше информации здесь.

Миф № 11: Я не пойду к врачу, потому что лекарства дорогие, а у меня на них не хватает денег.

Как происходит на самом деле: если украинцам предоставлена временная защита, они имеют возможность получать медицинскую помощь так же, как и граждане Чехии. В каждой группе лекарств всегда есть по крайней мере один препарат, за который не нужно доплачивать. Больше информации здесь.

Миф № 12: Когда война закончится, я должен вернуться домой в течение 3 дней.

Как происходит на самом деле: текущая временная защита предоставляется до 31 марта 2023 года, временная защита после этой даты может быть продлена до конца марта 2024 года при соблюдении соответствующих инструкций. Больше информации здесь.

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Миф № 13: Если я не устроюсь на работу в течение 3 месяцев, мою визу аннулируют.

Как происходит на самом деле: временная защита не связана с трудовыми обязательствами. Больше информации здесь.

Миф № 14: Без взятки я не смогу зарегистрироваться

Как происходит на самом деле: регистрация бесплатная, а мест для регистрации достаточно. Приоритетный порядок регистрации не предоставляется, даже если вам так пообщели посредники. Для наиболее популярного места для записи на регистрацию был заведен специальный номер 974 801 802 при Клиентском центре OAMP Министерства внутренних дел..

Источник: mvcr.cz

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