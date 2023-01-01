Наблюдения за 20 лет: детей в Чехии рождается все меньше

​Население Чешской Республики растет только за счет миграции.

В прошлом году в стране родилось менее 100 000 детей. Их было 99 834, что является самым низким показателем с 2004 года. Это на 12 000 новорожденных меньше, чем в прошлом году.

Население Чешской Республики в прошлом году увеличилось примерно на 16 700 человек, до 10,533 миллиона человек. Это произошло только за счет миграции. 57 000 человек иммигрировали в Чехию, а 20 000 выехали из страны. Это следует из данных, опубликованных сегодня Чешским статистическим управлением.

В 2022 году в Чехии умерло 120 200 человек, что на 19 700 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Статистики ранее заявляли, что смертность в Чехии в прошлом году снизилась во всех возрастных группах старше 35 лет. Ожидаемая продолжительность жизни в прошлом году снова увеличилась. У мужчин она выросла на два года, до 76,1 года, а у женщин — примерно на 1,5 года, до 82 лет. Это вернуло ее к показателям 2018 года после сокращения во время эпидемии коронавируса.

Снижение рождаемости

«Снижение числа рождений также наблюдалось в период с 2018 по 2020 год и частично связано с изменениями в возрастном составе женщин репродуктивного возраста. Кроме того, среднее число детей, рожденных женщиной в 2022 году, также снизилось — с 1,83 до 1,66. Подобный уровень рождаемости был и шесть лет назад», — сказала Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики Чешского статистического управления.

Самым густонаселенным регионом остается Средняя Чехия, где в конце года проживало почти 1,4 миллиона человек. За ней следует Прага с 1,29 миллиона жителей. Однако, по некоторым оценкам, еще от 200 000 до 300 000 жителей постоянно проживают в столице без регистрации постоянного места жительства и десятки тысяч приезжают туда на работу или учебу. В Южноморавском и Моравско-Силезском краях также проживает более одного миллиона человек.

Статистики отмечают, что баланс населения не включает людей, получивших временную защиту в связи с вторжением России в Украину. Согласно данным учета иностранцев, в конце прошлого года 432 000 человек имели такой вид разрешения на проживание.

В настоящее время ведомство обрабатывает эти данные и оценивает, сколько людей с временной защитой можно включить в статистику населения Чехии.

«Основываясь на данных из других доступных административных источников, количество людей с временным разрешением в Чешской Республике на конец 2022 года можно оценить в 306 000 человек», — заявили статистики. «Эта оценка будет подлежать дальнейшему уточнению по мере обновления данных в административных источниках, особенно по мере продления временной защиты», — добавили они. Большинство людей с временной защитой находятся в Праге, Центральной и Южной Чехии.

Молодоженов стало больше, а разводов меньше

Статистики опубликовали и другие данные. В прошлом году в брак вступили 54 500 пар, что на 17% больше, чем годом ранее, и на 400 меньше, чем в 2019 году, который был пиковым с точки зрения свадеб.

Было зарегистрировано 19 300 разводов, что на 1 800 меньше по сравнению с прошлым годом.

Количество абортов немного снизилось и составило 27 600, что примерно на 400 меньше, чем в 2021 году.

Источник: seznamzpravy.cz

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