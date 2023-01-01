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Иностранцы из этих стран не обязаны платить за коммерческую страховку в Чехии

Иностранцы из этих стран не обязаны платить за коммерческую страховку в Чехии

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
25 марта
11:02
1376
«К сожалению, о существовании этих исключений знают далеко не все, о них зачастую не информируют ни консульства, выдающие первые визы, ни OAMP MV ČR, продлевающие сроки действия разрешений к пребыванию», — говорит визовый консультант в Чехии Тимур Узбеков. Прочитайте статью и узнаете, зря ли вы платили огромные деньги за свою коммерческую страховку.

Иностранцы из этих стран не обязаны платить за коммерческую страховку в Чехии

Многие группы иностранцев, — студенты, маленькие дети, неработающие члены семьи, индивидуальные предприниматели, — не имеют доступ к государственной системе страхования Чехии (veřejné zdravotní pojištění) и обязаны заключать договора коммерческого страхования для иностранцев — сейчас это PVZP. 

Но знали ли вы о том, что есть исключения? В первую очередь это касается граждан избранных стран, с которыми у Чехии есть международные соглашения. 

 

Исключение: международные соглашения между некоторыми странами и Чехией

Сербия, Черногория, США, Израиль, Турция, Албания, Тунис, Македония, Япония, Сирия, Великобритания, Босния и Герцеговина. Эти 13 стран имеют действующий международный договор с Чехией. Граждане этих стран не только «могут» претендовать на государственную страховку, но даже обязаны это сделать сразу после начала коммерческой деятельности в Чехии — выбрать одну из государственных компаний, зарегистрироваться и платить ежемесячные платежи в страховой фонд и подавать ежегодные отчеты. 

То есть на них распространяются все законные обязанности, как и на обладателей ПМЖ и граждан Чехии или ЕС. А бывает и так, что гражданин этих стран в Чехии будет заниматься бизнесом, купит себе дорогую коммерческую страховку и даже никогда не узнает, что зря выбрасывает деньги на ветер!

 

Что входит в обязанности граждан этих стран?

Если гражданин этих стран начинает в Чехии экономическую деятельность, в первую очередь — предпринимательскую, то он обязан об этом известить не только пенсионное отделение (Česká správa sociálního zabezpečení), но и страховую компанию.

Например, когда иностранец получает ВНЖ в Чехии с целью бизнеса, прежде всего OSVČ (ИП). То же относится к случаям, когда иностранец имеет другой ВНЖ (не тип «бизнес»), но параллельно открывает самозанятость (Živnostenské oprávnění).

 

Штраф за не извещение страховой

Сами страховые компании обычно не предупреждают об обязанности зарегистрироваться.

Иностранец может быть очень неприятно удивлен если, например, спустя 5 лет проживания после получения ПМЖ в Чехии он узнает о наличии долга перед VZP на сумму, к примеру, 150 тысяч крон.

В случае если иностранец слишком поздно обратится в VZP (например, при переходе на ПМЖ, когда все переходят на госстрахование), то ему будет начислен долг, включая пеню и штрафы задним числом от начала его фактической предпринимательской деятельности к тому дню, когда об этом стало известно. 

 

Фраза «Но я же платил!» тут не работает

Штраф будет. Невзирая на то, что иностранец все это время прилежно платил за коммерческую страховку, а ВНЖ ему спокойно продлевали. К сожалению, незнание этих обязательств не освобождает от ответственности.

Вернуть деньги за коммерческое страхование в таком случае тоже нельзя.

 

Информацию о договорах вы можете найти:

— на сайте VZP,

— в перечне международных договоров на сайте KZP (Kancelář zdravotního pojištění),

— в сборниках законов и договоров на сайте МВД.

К сожалению, вся нужная информация на официальных источниках только на чешском языке, тексты на других языках мы не нашли. Однако за более подробной информацией вы можете обратиться к нашему эксперту — иммиграционному консультанту Тимуру Узбекову.

Другие виды экономической деятельности (работа по найму, временная подработка, деятельность учредителя и директора в компании), естественно, облагаются отчислениями по закону и без наличия каких либо международных договоров. Обязанность о регистрации и оплатах уже лежит на работодателе. 

Экпертный материал предоставил Тимур Узбеков, соавтор канала Prague Original

Инстаграм @prague.original.cz

 



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