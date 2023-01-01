Чехия выдала полмиллиона виз временной защиты беженцам из Украины

​Глава МВД Чехии Вит Ракушан сказал, что трудно оценить, сколько беженцев останется в Чешской Республике на длительное время.

По его словам, другие типы миграционных кризисов показывают, что если конфликт длится больше года, то примерно 40-45% беженцев реально останутся на новой территории.

Чешская Республика уже выдала 502 000 виз временной защиты украинским беженцам. В последнее время выдается более 2 100 виз в неделю, в феврале и начале марта этот показатель составлял 2 400. В марте прошлого года, когда волна беженцев достигла своего пика, ежедневно выдавалось до 5 000 виз временной защиты.

Некоторые из тех, кому были выданы визы, уже вернулись в Украину или уехали в другую страну. По оценкам Министерства внутренних дел, в Чешской Республике сейчас находится около 300 000 беженцев.

Более точное число беженцев из Украины, находящихся в Чешской Республике, можно будет назвать после 31 марта. До этого срока беженцы должны продлить свои визы временной защиты. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил Чешскому телевидению в середине марта, что на данный момент 271 000 беженцев подали заявления на продление виз. После продления временная защита будет действовать до конца марта следующего года.

Ракушан сказал, что трудно оценить, сколько беженцев останется в Чешской Республике на длительное время. Он также отметил, что в настоящее время существует очень специфическая группа мигрантов, в основном это женщины с детьми.

Источник: novinky.cz

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