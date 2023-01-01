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Бедность, жилье и чешский язык — основные проблемы украинских беженцев

Бедность, жилье и чешский язык — основные проблемы украинских беженцев

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Новости 420on
05 апреля
12:02
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Стиральная машина сломалась, бойлер перестал нагревать воду, холодильник потек. Обычная ситуация, знакомая каждому. Но для украинского беженца это большая проблема — у 80% из них нет денег, чтобы покрыть расходы.

Бедность, жилье и чешский язык — основные проблемы украинских беженцев

Две трети беженцев из Украины испытывают бедность в Чешской Республике. И это несмотря на то, что многие из них нашли работу. 

Самым большим препятствием остается языковой барьер, свою роль играют и опасения компаний по поводу возвращения украинцев на родину. Из-за этого беженцы обычно оказываются на менее квалифицированных должностях, чем те, на которые они могли бы претендовать. Часто у них также возникают проблемы с текущими расходами.

Стиральная машина сломалась, бойлер перестал греть, холодильник потек. Обычная ситуация, знакомая каждому. Но для украинского беженца это большая проблема. Согласно недавнему опросу PAQ Research, 80% из них не могут покрыть расходы, превышающие 13 600 крон. Несмотря на то, что многие украинцы нашли работу в Чехии, более 60% беженцев находятся на грани нищеты.

«Две трети беженцев живут за чертой бедности по доходам после учета жилищной поддержки. Среди чехов при том же пороге этот показатель составляет около 10%», — сравнивает положение украинцев и чехов компания PAQ Research в исследовании, проведенном в конце февраля — начале марта. «Если не учитывать гуманитарные пособия или бесплатное жилье, то 80% беженцев окажутся за чертой бедности», — добавляют авторы анализа, отмечая, что практически никто из них не в состоянии купить, например, новую мебель.

«Мы пытаемся экономить, экономить много. Большую часть денег мы тратим на квартплату, коммунальные услуги, билеты на общественный транспорт, пополнение счета мобильного телефона и интернет дома. Я не могу найти хорошую работу, потому что не говорю по-чешски. Я работаю, но за очень низкую зарплату», — говорит Татьяна Беляева, уроженка Запорожья.

Язык как главное препятствие

Хотя, по данным PAQ Research, уровень занятости среди украинцев составляет 56%, из-за языкового барьера они занимают низкооплачиваемые места. Для сравнения: примерно половина беженцев занята на ручных работах, а около двух третей — на менее квалифицированных работах, чем те, на которые они способны.

В качестве примера можно привести опыт Елены Кокиной из Днепра, которая работала в Украине на руководящей должности в компании Vodafone. Когда она попыталась получить аналогичную работу в Чехии, ей это не удалось. «Им нужны были сотрудники для украинских клиентов. Но мне отказали, потому что одним из требований был хороший уровень чешского языка», — говорит она, добавляя, что сейчас работает в гостинице. «Я стираю и глажу белье. Работа не тяжелая, но меня не устраивает нестабильный график. Работа есть только тогда, когда в гостинице есть постояльцы», — делится она своим опытом.

Однако по сравнению с началом войны языковые навыки украинцев улучшились. В июне 2022 года более половины беженцев вообще не могли общаться на чешском языке и только каждый шестой мог говорить на нем без проблем. Сейчас треть беженцев может свободно говорить по-чешски, треть как-то общается и может говорить простыми предложениями.

«Курсы чешского языка еще не используются в полной мере», — отмечает Мартина Каванова, представляющая PAQ Research. «А они особенно важны для того, чтобы беженцы могли выйти на рынок труда со своими навыками», — добавляет она.

Компании опасаются возвращения украинцев на родину

Но язык — не единственная проблема, считает эксперт рынка труда Томаш Эрвин Домбровски из LMC. Анкеты, которые заполнили работодатели, показали, что они не берут украинцев на квалифицированные должности из-за опасений, что это будут лишь краткосрочные контракты. То есть они могут вернуться на родину после сложного и дорогостоящего процесса обучения.

«Компании сообщили, что, поскольку они не знают, как долго украинцы захотят остаться здесь, это ограничивает возможности трудоустройства», — говорит Домбровски, добавляя, что почти 30% компаний имеют опыт трудоустройства беженцев.

Действительно, по некоторым данным, почти половина беженцев хотят вернуться в Украину. «И это мешает им как влиться в рынок труда, так и найти стабильное жилье», — резюмирует Каванова. По данным PAQ Research, примерно 23% беженцев в настоящее время живут в общежитиях и гостиницах, еще столько же пользуются жильем, предоставляемым Чешской Республикой. Примерно 40% живут в арендованном жилье.

Поиск стабильной работы и жилья осложняется и другими факторами. Например, женщины с маленькими детьми - типичная группа риска. «Если в семье есть ребенок, который еще не ходит в школу, то, скорее всего, родитель не работает. Это проблема, особенно в больших городах, — говорит Каванова. — Например, в Праге, Брно и даже в Центральной Чехии детские сады уже давно перегружены, и мест на всех просто не хватает».

Изменения будут, обещает правительство

В настоящее время государство поддерживает украинских беженцев гуманитарной помощью. В первый месяц каждый автоматически имеет право на помощь в размере 5 000 крон. В последующие месяцы изучаются доходы и социальное положение, после чего сумма уменьшается.

«Иностранцы с временной защитой могут получать финансовое пособие для покрытия основных жизненных потребностей. Гуманитарное пособие также может быть получено неоднократно, но только в зависимости от дохода и социальных обстоятельств. Необходимым условием является, например, физическое проживание беженца на территории Чешской Республики», — поясняет Якуб Аугуста, руководитель отдела медиакоммуникаций Министерства труда и социальных дел.

Государство также предоставляет некоторым украинским беженцам помощь в виде оплаченного жилья. Однако в таких случаях они больше не имеют права на получение наличных денег на руки. Система помощи изменится с 1 июля.

По данным Министерства финансов, расходы государства и местных органов власти на кризис беженцев к концу января этого года составили 28,5 млрд крон. Большая часть - 9,7 млрд - была выплачена в виде социальных пособий, 4,9 млрд пошли на оказание медицинской помощи, а 4,5 млрд — на размещение.

Источник:  idnes.cz

 

 

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