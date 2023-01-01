Пособия и жилье: пять изменений для украинских беженцев в Чехии

​С июля государственная финансовая поддержка украинских беженцев, находящихся под временной защитой, претерпит радикальные изменения. Изменения коснутся выплаты гуманитарных пособий, предоставления временного жилья и пособий чешским семьям, у которых живут беженцы.

Уже отлаженная система государственной поддержки военных беженцев из Украины с 1 июля будет радикально преобразована. Гуманитарное пособие, которое Чешская Республика использует для поддержки взрослых с временной защитой, будет сокращено. Предоставляемое и финансируемое государством временное жилье останется только для наиболее уязвимых групп украинских беженцев.

Для домохозяйств, в которых проживают украинцы, также произойдут серьезные изменения. Расходы им больше не будет компенсировать государство — они должны будут получать эти деньги от беженцев, чье пособие на жилье (если они имеют на него право) будет включено непосредственно в гуманитарное пособие. Кроме того, поставщики жилья должны будут зарегистрироваться в новой базе данных.

«Второй квартал — это такой переходный период. Люди, которые предоставили свое жилье беженцам, пожалуйста, будьте особенно внимательны», — призвал Мариан Юречка (KDU-ČSL), министр труда и социальных дел.

«Мы постараемся сделать помощь, которую мы оказываем беженцам, более адресной и более целенаправленной. В то же время мы будем создавать четкую мотивацию для людей, которые могут быть активными на рынке труда», — добавила министр.

Пять изменений, к которым в ближайшие недели должны подготовиться беженцы и владельцы жилья:

1. Сокращение размера гуманитарных пособий

С июля гуманитарное пособие будет привязано к прожиточному минимуму. Это означает сокращение нынешней суммы пособия на 1 730 крон для взрослого человека. Таким образом, лицо с временной защитой сможет получать 3 130 крон вместо 4 860 крон.

Однако расчет гуманитарного пособия будет более сложным: он зависит от срока, на который предоставляется временная защита. До 150-го дня прожиточный минимум для взрослого составляет 4 860 крон, после 150-го дня — вышеупомянутые 3 130 крон. Ребенок до 18 лет будет иметь право на 3 490 крон. Однако вводится новая категория уязвимых лиц. Для них пособие по-прежнему будет равняться прожиточному минимуму, а инвалиды будут получать 7 290 крон в месяц.

В феврале Министерство труда Чехии выплатило более 102 000 гуманитарных пособий беженцам.

2. Уязвимые группы населения получат более высокий уровень поддержки

К уязвимым группам населения относятся пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и лица, ухаживающие за детьми до шести лет, студенты и дети до 18 лет, а также люди с ограниченными возможностями и лица, ухаживающие за ними.

Если у них нет удостоверения, им придется пройти процесс признания инвалидности в Чешской Республике.

«Если человек привез из Украины удостоверение инвалида, мы можем его принять. Если на территории Чешской Республики произошло изменение состояния здоровья, то этот человек должен будет пройти стандартный круг обследования», — объяснил министр Юречка.

3. Изменение правил выплаты пособия для солидарных домохозяйств

С июля будет кардинально изменен порядок выплаты пособий тем, кто предоставляет жилье украинцам. Пособие больше не будет направляться центрами занятости чешским поставщикам жилья, а будет выплачиваться украинским беженцам с временной защитой вместе с гуманитарным пособием.

Размер пособия также будет скорректирован и будет зависеть от нескольких переменных. «Невозможно назвать сумму в общем виде. Она будет начисляться в зависимости от дохода, от количества человек в семье», — сказал министр.

Правительство надеется утвердить постановление в течение мая, чтобы у арендодателей и людей с временной защитой было достаточно времени, чтобы подготовиться к изменениям. В феврале пособием на жилье для украинцев воспользовались более 23 000 семей.

Новым является то, что поставщики жилья должны зарегистрироваться во вновь созданном реестре. Если их не будет в реестре, то беженцы, проживающие у них, не получат полного жилищного пособия.

«Мы делаем это по той причине, что нам нужно знать, где живут эти люди, в какой недвижимости, чтобы поддержка была как можно более адресной», — говорит министр труда Мариан Юречка.

Карел Трпкош, ответственный директор Бюро труда, подчеркивает, что регистрация пойдет на пользу владельцам недвижимости.

«Система построена таким образом, чтобы обеспечить владельца достаточной информацией. Мы постарались отладить ее так, чтобы мы могли следить за тем, правильно ли зарегистрированы беженцы, имеют ли они право на льготы. Цель проста: хозяин, который предоставляет квартиру, должен иметь достаточно информации, чтобы знать, что беженец получит помощь в таком-то и таком-то размере, и, конечно, он может работать с этой информацией дальше в рамках договора аренды», — говорит Карел Трпкош.

4. Отмена компенсаций за совместное проживание с беженцами

Министр труда Мариан Юречка также отметил, что его министерство рассматривает вопрос об отмене поддержки совместного жилья в рамках пособия солидарности. В настоящее время владелец может получать 3 000 крон в месяц за беженца, проживающего в его доме. Максимальная сумма составляет 9 000 крон для трех и более человек.

«Пока планируется, что эта форма размещения закончится 30 июня. Но есть возможность продлить ее еще на несколько месяцев. На данный момент это не предусмотрено в полной мере», — сказал Мариан Юречка, добавив, что министерство еще оценит возможные изменения.

5. Прекращение возмещения расходов на временное жилье для десятков тысяч людей

С июля государство прекратит выплачивать компенсацию за временное жилье лицам с временной защитой, которые находятся в Чешской Республике более 150 дней и не относятся к уязвимым группам.

«Для этих людей сумма, которую государство будет платить за их жилье, значительно снизится. Они будут иметь право только на гуманитарное пособие плюс пособие на проживание. Поэтому им необходимо активнее искать способ получить другую форму жилья», — сказал министр Юречка, добавив, что в то же время можно договориться о новых условиях с поставщиками жилья.

По данным министерства, в марте около 78 000 беженцев были обеспечены временным жильем. По оценкам, примерно от трети до половины из них можно причислить к уязвимым группам населения. Это означает, что к июлю от 39 000 до 52 000 беженцев из Украины, скорее всего, должны будут обеспечить себе жилье в новых условиях.

Источник: seznamzpravy.cz

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