Опрос: посещаемость школ украинцами стагнирует, но их чешский язык улучшается

«Учитывая важность языка, имеет смысл продлить право на преподавание чешского языка как второго с нынешних 12 до 24 месяцев с начала пребывания. Мы также должны подумать, должен ли этот предмет быть обязательным для иностранцев», — сказала аналитик PAQ Research Мартина Каванова.

Посещаемость украинскими детьми чешских школ во второй половине учебного года не увеличилась. На конец 2022 года 92% детей украинских беженцев обучаются в местных начальных школах, 43% — в средних школах и 60% — в детских садах. Кроме того, примерно 30% детей украинских беженцев в начальной школе и 10% в средней продолжают совмещать учебу в Чехии с украинским онлайн-обучением.

Однако знание чешского языка среди украинских школьников и студентов за последние три месяца значительно улучшилось. Это следует из опроса PAQ Research, проведенного совместно с Институтом социологии Академии наук Чехии на рубеже февраля и марта.

По данным компании, чешский язык совершенствуется среди украинских детей всех возрастов. 70% украинских детей в возрасте от трех лет могут общаться на чешском языке хотя бы несколькими предложениями, а 36% могут общаться в обычных ситуациях. 37% детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет интенсивно изучают чешский язык, а 30% не изучают чешский язык вообще.

«Учитывая важность языка, имеет смысл продлить право на преподавание чешского языка как второго с нынешних 12 до 24 месяцев с начала пребывания. Мы также должны подумать, должен ли этот предмет быть обязательным для иностранцев», — сказала аналитик PAQ Research Мартина Каванова.

По мнению авторов опроса, участие украинских детей в чешском образовании несколько сокращается за счет вновь прибывших беженцев. Из детей этих беженцев, прибывших в прошлом году в период с июня по ноябрь, 86% сейчас посещают начальную школу. По сравнению с концом прошлого года это на 5% больше.

Дети ранее прибывших беженцев, приехавших с февраля по май 2022 года, давно посещают школы, и их количество не изменилось с декабря прошлого года.

Доля украинских школьников, обучающихся дистанционно из Чехии в Украине, также не изменилась. Среди старшеклассников она составляет две пятых, а среди младших школьников — примерно одну десятую. 14% украинцев моложе 17 лет в Чехии не имеют образования, но некоторые уже имеют среднее образование, отмечают авторы опроса. Среди украинских детей дошкольного возраста в Чехии 30% до сих пор не посещают дошкольные учреждения.

«Нам необходимо усилить использование дошкольного образования. Это в значительной степени определяет, смогут ли родители найти работу. Ведь детский сад тоже связан с доходом. Среди материально неблагополучных домохозяйств посещаемость детского сада в два раза ниже, чем среди других беженцев», — отмечают аналитики PAQ Research.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) заявил на прошлой неделе, что около 98 000 беженцев из Украины сейчас работают в Чешской Республике. Всего с марта прошлого года в Чехии работало более 200 000 из них, но многие уехали или уволились.

По данным МВД, по состоянию на 1 апреля в Чехии находились 325 742 украинца с временной защитой, которая дает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. В статистике учтены как лица, продлившие временную защиту, так и обратившиеся за ней в этом году. Две трети взрослых беженцев — женщины, почти 30% — дети.

Источник: novinky.cz

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