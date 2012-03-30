В Чехии создана база данных поставщиков жилья для украинских беженцев

База не является общедоступной и будет использоваться в основном муниципалитетами, неправительственными организациями и отдельными государственными учреждениями, сообщил пресс-секретарь IOM Филип Штовассер.

База данных Zite Manager призвана помочь в координации услуг и поддержки, предоставляемых для размещения беженцев, которые изменились 1 июля после внесения поправки в закон lex Ukraine. Беженцам, которые могут работать, государство оплачивает временное жилье в течение пяти месяцев. После этого они должны платить за него сами или переехать. Только дети, пожилые люди и инвалиды, то есть уязвимые группы беженцев, будут продолжать получать бесплатное жилье. С июля государство не будет выплачивать пособие солидарности людям, разместившим украинских беженцев в своих домах или свободных квартирах.

Право на гуманитарное пособие теперь будут иметь только семьи беженцев с доходом ниже прожиточного минимума и стоимостью жилья, которую правительство установило на уровне 3 000 крон в месяц на человека в зарегистрированном жилье и 2 400 крон в других местах.

«База данных предназначена для оказания помощи муниципалитетам и другим организациям в координации услуг и размещения беженцев, а также для контроля минимальных стандартов общежитий. В долгосрочной перспективе она также будет полезна чешским гражданам, нуждающимся в жилье», — сказал Штовассер. По его словам, интерактивную базу данных можно будет искать по муниципалитетам расширенной юрисдикции. За ее обновление и развитие будут полностью отвечать местные органы власти. «В настоящее время данные в базе по каждому объекту жилья берутся из открытых источников, правительственного офиса, картографии IOM и партнерской сети», — добавил пресс-секретарь.

Организации, помогающие новоприбывшим, отмечают, что с изменением закона беженцы будут получать в разы меньше поддержки, чем чешские семьи. Они отмечают, что на рынке не хватает доступных квартир. Они опасаются, что многие беженцы окажутся без жилья. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее говорил, что речь может идти о 10 000 человек.

Согласно документу Министерства труда, о котором сообщает Seznam Zprávy, от 38 000 до 50 000 человек могут лишиться временного жилья. На прошлой неделе общественный защитник прав Станислав Кржечек предупредил, что десятки тысяч украинских беженцев с июля окажутся в неопределенности из-за изменения правил. По словам Кржечека, многие беженцы будут не в состоянии оплачивать даже предметы первой необходимости, такие как жилье и продукты питания.

По состоянию на 18 июня 344 800 человек из Украины имели защитные визы в Чешской Республике, треть из них — дети и пожилые люди. Гуманитарную помощь в мае получили 71 400 человек. Официально в Чехии работают 101 600 украинских беженцев.





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