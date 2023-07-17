Многие беженцы в Чехии испытывают экзистенциальный страх

Многие украинские беженцы, особенно из так называемых «убытовен» (общежитий) в небольших городах и поселках, испытывают проблемы с поиском работы, чтобы оплачивать проживание. Их доходы, включая пособия, после внесенных государством изменений часто оказываются ниже уровня арендной платы, сказала Právo представитель чешского отделения Международной организации по миграции (IOM) Тереза Ибрагим.



– В начале июля изменились условия для беженцев из Украины. Теперь они имеют право на бесплатное временное жилье только в течение пяти месяцев после прибытия, а после этого — только если относятся к уязвимым группам населения. Это как-то отразится на них?

– Для них это будет иметь довольно существенные последствия, поскольку изменится расчет гуманитарного пособия. Есть риск, что многим людям будет сложно сохранить свое нынешнее жилье или найти новое. Будет трудно покрыть расходы на жилье за счет гуманитарного пособия и имеющихся доходов, а также трудно получить новое жилье, поскольку доходы будут ниже арендной платы.

– Они не смогут покрыть расходы даже в том случае, если у них будет доход от трудовой деятельности?

– Проблема в том, что зачастую им трудно найти более высокооплачиваемую работу не только из-за языковых, но и логистических барьеров. Иногда общежития находятся в периферийных районах, где нет работы или недостаточно развито транспортное сообщение, чтобы они могли добираться до других мест.

– Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

– Как я уже говорила, существует языковой барьер. Многие люди, имевшие высокую квалификацию в Украине, работают здесь на ручной работе, где зарплата ниже. Конечно, они могут нострифицировать свой диплом и устроиться на работу по специальности, но это гораздо сложнее. И второе — это трудности с транспортом. Некоторые люди живут в общежитиях в небольших городах и поселках, куда, например, автобус ходит два раза в день. Поэтому выйти из ситуации, в которой они находятся, бывает довольно сложно. Часто это неполные семьи, многодетные матери, для которых проблематично работать полный день.

– Министерство труда и социальных вопросов обосновывает это изменение тем, что 150 дней достаточно, чтобы беженцы, не находящиеся в уязвимом положении, смогли адаптироваться к окружающей обстановке, найти нормальное жилье и работу.

– Например, 63-летнему беженцу с плохим знанием языка трудно найти работу. Есть проблемы у людей, которых мы называем незащищенными. Они не относятся к социально уязвимым, но им трудно вписаться в рабочий режим. Это люди старше 55 лет, матери маленьких детей, которым уже больше шести лет, может быть, семь или восемь. Затем студенты, которые обучаются в Украине онлайн. Отпадают и люди, ухаживающие, например, за престарелыми членами семьи или близкими, которые хотя и имеют слабое здоровье, но не являются инвалидами.

– Вы упомянули, что это приведет к тому, что многие беженцы потеряют жилье. Насколько велика эта группа?

– Точных цифр нет, есть только оценки, основанные на количестве так называемых незащищенных лиц, которые по закону не относятся к уязвимым группам, но на самом деле являются их представителями. По оценкам аппарата правительства, их число может исчисляться десятками тысяч.

– Как вы пришли к выводу, что они в переносном или буквальном смысле оказываются на улице?

– Это только оценка. Мы в своем исследовании рассматривали положение беженцев с временной защитой и то, смогут ли они оплатить проживание. По имеющейся у нас информации, в июне беженцы должны были обратиться за пособием, чтобы их отнесли к категории уязвимых в государственном реестре жилья. Причем это касается даже случаев явной возрастной уязвимости, то есть детей до 18 лет и пожилых людей старше 65 лет. Мы опасались, что в связи с этим некоторые уязвимые люди могут временно лишиться бесплатного жилья, и очень рады, что эти опасения вряд ли оправдаются.

О других группах людей мы узнаем в ближайшие дни. Одна из проблем заключается в том, что многие общежития, где до сих пор жили беженцы и где они больше не смогут проживать бесплатно, предлагают жилье людям с временной защитой, не являющимся уязвимыми, по цене 9 500 крон в месяц за одно койко-место, что практически неподъемно для семьи из трех человек.

– По словам министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL), нуждающиеся беженцы смогут воспользоваться экстренной поддержкой.

– Да, лица с временной защитой могут обращаться в центры занятости за разовой немедленной помощью, например, для оплаты залога за жилье или в случае серьезных проблем со здоровьем. При этом, конечно, должны быть соблюдены условия получения выплаты. Это изменение, возможность использования данной льготы, направлено на выравнивание ситуации между чешскими и украинскими квартиросъемщиками, что крайне желательно. Ведь даже если человек с временной защитой имеет постоянный доход, накопление средств на единовременные расходы, связанные с переездом, может стать препятствием для получения съемного жилья.

– Вы упомянули об опросе среди беженцев. Какова их текущая ситуация?

– Многие люди находятся в состоянии экзистенциальной тревоги: что с ними будет дальше, где они будут жить, смогут ли они покрыть свои расходы на проживание за счет своих финансовых ресурсов. Есть много семей, где дети относятся к категории уязвимых, а родители — нет. Многие планируют вернуться в Украину, потому что, к сожалению, им негде жить. Часто это происходит даже в том случае, если они являются выходцами из районов, оккупированных или непосредственно затронутых войной.

















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