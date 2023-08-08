Почасовая оплата: сколько получают украинские беженцы в Чехии?

Семь из десяти беженцев в Чехии живут за чертой бедности по доходам. Две трети из них старше 17 лет имеют работу. Но две трети украинских работников не зарабатывают даже 150 крон в час. Почти три пятых работающих занимают рабочие места, не соответствующие их квалификации. Результаты июньской волны долгосрочного исследования "Голос украинцев" опубликованы компанией PAQ Research. Исследователи рекомендуют, в частности, усилить курсы чешского языка, помощь в поиске подходящей работы и проверку биографических данных. Также предлагается скорректировать гуманитарные льготы.

67% процентов беженцев старше семнадцати лет имеют работу в Чехии. Год назад работало 45% прибывших летом. Однако 60% украинских рабочих по-прежнему выполняют работу ниже своей квалификации. Половина беженцев заявили, что работают по выходным или поздно вечером. Две пятых заявили, что зарабатывают меньше, чем чехи на аналогичной должности. Четверть из них работают на нескольких работах, чтобы прокормить себя.





В общей сложности 55% работников имеют так называемую нестабильную работу в тяжелых условиях. Самым большим препятствием для поиска работы новоприбывшие считают знание чешского языка. Затем они упоминают о непризнании квалификации или отсутствии детских садов.





В среднем беженцы получают 167 крон в час. Это на 16 крон больше, чем в марте прошлого года. "Рост можно объяснить постепенным переводом украинцев на более квалифицированную работу и инфляцией", - считают авторы. Они отметили, что средний чистый почасовой заработок в Чехии в последнем квартале прошлого года составил около 220 крон.





Однако две трети занятых не зарабатывают даже 150 крон в час. 47% мужчин и 27% женщин зарабатывают больше этой суммы. Женщины чаще имеют высшее образование, чем мужчины.





60% беженцев также живут за чертой бедности по доходам. Наибольшему риску подвергаются семьи с детьми и пожилые люди. Семь из десяти человек также страдают от материальных лишений. Они не могут справиться с внезапными расходами, не могут позволить себе купить одежду, пользоваться автомобилем, изредка ходить в ресторан с друзьями, иметь достаточное отопление или чаще есть мясо. При нехватке доходов почти половина семей беженцев не сможет откладывать деньги даже на месяц.





В июне 55% семей беженцев получали гуманитарные пособия хотя бы на одного из своих членов. Это на десять процентных пунктов ниже, чем летом прошлого года. По мнению PAQ, можно ожидать дальнейшего снижения после изменения формы поддержки в июле.





Исследовательская группа рекомендует изменить расчет гуманитарного пособия, а также разрешить беженцам получать жилищные и детские пособия после определенного срока пребывания. Эксперты предлагают усилить предложение курсов чешского языка, помощь в поиске подходящей работы, наличие яслей и детских садов для детей, а также проверки на рабочих местах.





Проект "Голос украинцев" посвящен вопросам работы, жилья, образования, доходов, знания чешского языка и интеграции приезжих. В исследовании принимают участие PAQ Research и Институт социологии Академии наук. Исследование было поддержано Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством труда. К настоящему времени опрос проводился шесть раз, последний раз - в июне этого года. В нем приняли участие 1425 домохозяйств, в которых проживают 3789 беженцев из Украины. Авторы отслеживают положение людей, прибывших в Чехию в прошлом году.

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