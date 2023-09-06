«Ненависть здесь культивируется давно». Эксперт о напряженности в отношении украинцев

Несколько недавних случаев вызвали в Чехии волну дискуссий о росте антиукраинских настроений. Среди них — физическое нападение на двух женщин в городе Пласы или случай с девочкой, на которую одноклассники стали плевать из-за ее национальности.





Данные организации In Iustitia, которая давно следит за ситуацией в области меньшинств и предрассудков, свидетельствуют о том, что подобные случаи становятся все более частыми. Если в 2021 году нападения на русских и украинцев составляли 5% от общего числа зарегистрированных случаев, то в настоящее время этот показатель составляет около 22%. Однако в целом количество таких случаев по-прежнему исчисляется десятками.





По мнению Ленки Буштиковой, эксперта по экстремизму в Центральной Европе, профессора политологии Университета Флориды, ситуацию можно рассматривать с двух точек зрения. «Это может быть предвестником того, что ситуация изменится (...) и что к этническому насилию придется привыкать в долгосрочной перспективе», — говорит она.





Но, с другой стороны, это может быть и «бурей в стакане воды». «Это часть того, что этнические меньшинства действуют друг другу на нервы и что они иногда обижают друг друга. Это цена, которую мы платим за то, что живем в открытом, плюралистическом обществе. Чешское общество сильно изменилось с 1989 года. Сейчас это в основном мультикультурное, этнически очень разнообразное общество, что мы увидели в ходе последней переписи населения», — сказала Буштикова.





«Чешское общество боится»





Еще недавно ситуация в Чехии была иной. В начале российского вторжения на Украину чешское общество выразило сильную солидарность. Напомним: весной 2022 года, вскоре после начала вторжения на Украину, согласно опросу CVVM, 75% населения выступало за прием мигрантов из захваченной страны. Постепенно, однако, мнения изменились. Через год на тот же вопрос утвердительно ответили лишь 56% респондентов.





«Следовало ожидать, что такой большой приток людей вызовет конфликты. Чешское общество очень нервное и боязливое. Это способствует росту напряженности. И, к сожалению, политические элиты политизировали украинский кризис и политизировали приезд беженцев в момент президентских выборов (кульминация которых приходится на январь 2023 года)», — объясняет изменение взглядов профессор, который до августа этого года работал в Оксфордском университете.





Однако, по словам Буштиковой, корни для роста ненависти «культивируются» некоторыми политическими партиями и их лидерами с момента кризиса беженцев 2015 года. Хотя Чехия не пострадала от кризиса, реакция некоторых политиков способствовала росту напряженности в обществе.





Несмотря на это, по словам Буштиковой, чешское общество характеризуется высоким уровнем толерантности. «В этом контексте мы должны рассмотреть вопрос о том, имеет ли место насилие в Чешской Республике. Из данных Министерства внутренних дел мы знаем, что в стране происходит очень мало физических нападений. Конечно, такое случается. Но по сравнению с другими странами чешское общество очень безопасно и не любит насилия», — сказала эксперт.





Хотя физическое насилие практически отсутствует, Буштикова отметила, что в стране существуют ненасильственные формы нетерпимости к меньшинствам. Чешское общество консервативно, оно не любит перемен, ему нравится «прогресс в рамках закона». Поэтому, конечно, можно воспитать большее уважение к различиям в образовании или в государственном управлении«, — сказала она.





«Ковид как прелюдия»





По мнению эксперта, политические элиты должны позаботиться об успокоении антиукраинских настроений.





Однако многие политики относятся к числу тех, кто разжигает страсти вокруг миграции в Чехии. Во время президентских выборов, которые совпали с периодом дорогих энергоносителей и роста цен на продукты питания, эти лидеры говорили о том, что украинское меньшинство «ворует у народа». «Если сказать обществу, что именно они (беженцы с Украины) виноваты в том, что у вас стало меньше денег, это может привести к взрыву», — предупреждает она.





Эксперт также критикует подход правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS). По его словам, правительство ведет себя слишком технократично и не воспринимает опасность, возникающую в связи с ростом напряженности в отношении украинцев в Чехии.





По мнению Буштиковой, кабмин должен «ослабить вожжи в отношении бюджета» и выработать решение, которое, по крайней мере, поможет всем членам общества — в том числе и беженцам. Ситуация вряд ли улучшится.





«К сожалению, мы находимся в очередной переломной точке. И все уже устали от „точек перелома“. Но Европа будет становиться беднее, ей придется тратить больше денег на безопасность и армию», — отмечает Буштикова. Она добавляет, что напряженность, вызванная пандемией коронавируса, возможно, была «лишь прелюдией».











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