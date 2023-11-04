Страховка для беременных в Чехии. Как выбрать?

СТРАХОВКА БЕРЕМЕННОСТИ В ЧЕХИИ — комментирует Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии. Подробнее



– Давайте обсудим страхование для беременных, что оно включает в себя, когда можно им воспользоваться и как оно функционирует?

– Конкретно страхование для беременных доступно только тем женщинам, которые уже находятся в положении. Такая страховка для беременных включает в себя все необходимые медицинские осмотры и анализы, необходимые для здоровой беременности, но стоит очень дорого.

Что же касается планирования семьи, если супруги решают, что они планируют стать родителями через полгода и хотят оформить страховку, то рекомендуется выбрать комплексную страховку на более длительный период, так как в каждой страховке есть период ожидания. В течение первых трех месяцев после начала действия страховки беременность не будет покрыта страховкой, поэтому стоит подождать.

– Зачем делать именно так?

– Если женщина уже беременна на момент покупки полиса, она сильно переплатит за страховку на беременность — на данный момент это 78 641 крона. Но если вы планируете семью и подходите к этому вопросу серьезно, у вас есть шанс сэкономить средства и купить заранее комплексную страховку на более длительный срок.

А если эта комплексная страховка еще и на два или три года, то у вас будет возможность родить дважды или даже трижды. Стоимость самих родов также полностью покрывается комплексной страховкой.





Таким образом, имеет смысл прийти на консультацию как женщинам на ранних сроках беременности, так и тем, кто только планирует беременность. Это позволит разумно спланировать все расходы и избежать высоких затрат в будущем. Например, можно рассмотреть вариант приобретения страховки на длительный период.





Если, к примеру, роды уже близки, то, к сожалению, остается только комплексная страховка для беременных. В такой ситуации стоимость страховки значительно выше. Если женщина приходит уже находясь в положении, то для оформления страховки на беременность потребуется сдать множество анализов и пройти медицинские осмотры, что влечет за собой дополнительные расходы. Этот процесс может обойтись примерно в 8 000–10 000 крон, и, учитывая стоимость страховки на беременность в размере 78 000 крон, общая сумма составит около 90 000 крон.

Следовательно, наилучшим решением будет приходить на консультацию как можно раньше, как только начнется планирование семьи. Мы сможем рассчитать страховку так, чтобы минимизировать ваши финансовые затраты и обеспечить вас необходимой защитой.

– А если, например, клиенты решают сэкономить и предпочитают базовую страховку, что может произойти в таком случае?

– В этом случае автоматически заключается страховой договор на 4 месяца. Будучи беременными, они указывают беременность в страховке. Беременность будет покрыта страховкой с третьего месяца. Например, если клиенты заключили страховку с 1 августа, то в августе, сентябре и октябре она не покрывает беременность, а с 1 ноября до конца ноября возникшая беременность будет покрыта этой страховкой либо той, которая уже была у них. В карточке будет указано, что роды произойдут после истечения срока действия страховки. Моя задача как консультанта состоит в том, чтобы я донесла информацию до клиента о возможных рисках в этой ситуации.





В любом случае выбор остается за клиентом. Если клиентка настаивает на том, что хочет приобрести базовую страховку за 700 крон, я объясняю, что в состоянии беременности ей потребуется страховка за 80 000 крон. Если клиентка настаивает на своем решении и предпочитает заплатить только 700 крон, я не могу ее переубедить. Клиентка получает при заключении страхового договора не только сам договор, но и подтверждение оплаты, если оплата производилась в офисе, полис страхования, сертификат страхования и условия страхования, где все это прописано. То есть все мои объяснения и рекомендации клиентке подтверждаются условиями страхования, и ничего в этой ситуации не изменить.

Если клиентка выбирает более дешевый вариант страховки, в случае осложнений или неотложных медицинских процедур, связанных с беременностью или родами, все расходы придется оплачивать отдельно, из собственных средств. Это включает в себя любые обследования, лечение, операции и другие медицинские процедуры, которые могут потребоваться.



Иногда клиентки приезжают в Чехию на последних сроках беременности и решают оплачивать роды отдельно, поскольку считают, что это будет дешевле. Например, стоимость родов в роддоме может составлять около 20 000 крон, и клиенты могут думать: «Зачем нам страховка за 80 000 крон?» Однако мало кто учитывает, что страховка за 80 000 крон покрывает все риски и осложнения, которые могут возникнуть во время беременности и родов.



Например, многие ситуации в родах абсолютно непредсказуемы, и врачи могут столкнуться с неожиданными осложнениями, требующими дорогостоящего лечения и операций. Страховка предоставляет защиту от таких непредвиденных расходов, и клиенты, застрахованные на момент родов, не беспокоятся о финансовых обязательствах в таких случаях.

– Давайте подробнее разберем разницу между комплексной страховкой и страховкой именно для беременных.

– Страховка для беременных обычно заключается на срок одного года и стоит 78 641 крону на сегодняшний день. Она также подходит для продления визы сроком на один год. Однако комплексная страховка сроком на два года или более подходит не только для продления визы, но и для покрытия расходов, связанных с беременностью и планированием семьи.



– То есть, в принципе, клиент может выбрать только один из этих вариантов?

– Конечно. Когда клиент приходит ко мне в офис, мы анализируем его ситуацию. Если женщина уже беременна, то она может выбрать страховку только для беременности сроком на один год. Если ей также нужно продлить визу на два года, то мы можем оформить и годовую страховку по беременности, и комплексную страховку на более длительный срок, которая обычно стоит немного меньше. Если клиент планирует семью, то, конечно же, рекомендуется выбрать комплексную страховку на более длительный срок, которая подходит и для продления визы, и для покрытия беременности при соблюдении условий страховой компании.

(...) Да, если вы приобретете комплексную страховку на несколько лет вперед, то сможете забыть о необходимости покупать отдельную страховку для беременных, которая стоит 80 000 крон на сегодняшний день.



Страховка по ведению беременности за 78 641 крону рассчитана на один год. Однако комплексная страховка имеет страховой лимит до 10 млн крон, и вы можете рожать каждый год, пока не достигнете этого лимита.

Согласно законодательству, сумма страхового покрытия для страховки по ведению беременности составляет 10 млн крон (с 06.09.2023). Эта сумма является постоянной, но можно увеличить ее за дополнительную плату.





Что касается того, что покрывает страховка, то как в случае комплексной страховки, так и в случае страховки для беременных они покрывают обязательные медицинские процедуры и осмотры во время беременности. Если врач назначает дополнительные процедуры или мероприятия, они также могут быть покрыты страховкой в соответствии с условиями страховой компании.

Как правило, комплексные коммерческие страховки оплачивают тот же набор осмотров и анализов, что и государственные страховки, в соответствии с законодательством. Если будущая мама хочет пройти генетический тест, который не рекомендован ей по возрасту, то, конечно, этот тест она оплачивает самостоятельно. Однако если тест рекомендован врачом в рамках беременности, то страховка покроет его.

Что касается периода восстановления и реабилитации после родов, это индивидуально и зависит от многих факторов. Обычно медицинские рекомендации указывают на 6 недель, но скорость восстановления может варьироваться. Страховка обычно покрывает медицинские расходы во время и после родов, включая пребывание в больнице.

Страховка по беременности обычно заключается на один год и продлевается на период после родов. Срок продления зависит от того, на каком этапе беременности страховка была приобретена. Если страховка приобретена на ранних сроках, то после родов остается около 3 месяцев. Если страховка приобретена ближе к родам, то период после родов составляет около 6–7 месяцев. Все, что связано со здоровьем матери и ребенка, будет покрыто страховкой, за исключением хронических заболеваний. То же самое распространяется и на классическую комплексную страховку. Лечение хронических заболеваний не входит в страховое покрытие. Однако существует тариф «Эксклюзив», который предполагает предварительное указание состояния здоровья клиента. Если у клиента есть хронические заболевания, они могут быть покрыты страховкой, но стоимость страховки будет пересмотрена, учитывая риски.

Что касается страховки для новорожденных, существуют некоторые нюансы. С 1 января вступил в силу новый закон о детях иностранцев, пребывающих на территории с долгосрочным типом пребывания. В соответствии с этим законом все дети будут обладать государственным страхованием, и родители будут оплачивать взносы. На данный момент это составляет 2 336 крон в месяц. Однако, пока он не вступил в силу, действует закон, согласно которому новорожденного, родившегося на территории Чехии, можно зарегистрировать в государственной страховой компании VZP с оплатой взносов в размере 2 336 крон в месяц в течение двух месяцев. В течение этого периода родители также обязаны приобрести коммерческую страховку, которая начинает действовать с окончания срока государственной страховки. На данный момент такое правило.

Если ребенок родился в январе или ранее, то также имеет смысл обратиться для консультации. Я всегда готова помочь и рассчитать оптимальный вариант, чтобы затраты родителей были минимальными, а радость от родительства была наивысшей.

https://mansurova.cz/ — Место для записи на оформление/консультацию к Оксане Мансуровой