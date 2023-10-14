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В Чехии нет ни одного населенного пункта, где нет украинских беженцев
17 октября 2023
12:30
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Число украинских беженцев с временной защитой в Чехии продолжает расти. На прошлой неделе к ним добавилось 1 774 человека, а с апреля, как показывают данные, — почти 37 000.
В настоящее время в Чехии находятся 362 594 военных беженца из Украины, имеющих статус временной защиты. Такова статистика, опубликованная Министерством внутренних дел.
В Чехии сейчас нет ни одного населенного пункта, где не был бы зарегистрирован хотя бы один беженец с временной защитой. Большинство из них — более 8 700 — находятся в муниципалитете Пльзень. На втором месте — Прага 4, где проживает почти 8 400 человек.
Временная защита позволяет беженцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.
Мужчины составляют 40% беженцев, а женщины — 60%. Преобладают женщины в трудоспособном возрасте от 18 до 65 лет. Их в стране почти 161 000 человек, что составляет 44% от общего числа людей, имеющих временную защиту. Для сравнения, беженцев — мужчин трудоспособного возраста насчитывается более 91 000 человек.
Интересно, что среди несовершеннолетних представителей мужского пола несколько больше, чем женского — более 50 000 мальчиков против почти 46 000 девочек.
Наибольшее число пожилых беженцев зафиксировано в Карловых Варах — 440 человек, а наибольшее число детей до трех лет и подростков до 18 лет — в Праге 4.
С весны, как уже отмечалось, в Чехию прибыло почти 40 000 человек с временной защитой. По состоянию на 1 апреля, по данным Министерства внутренних дел, в Чехии находилось 325 742 беженца с временной защитой.
В столице зарегистрирован самый большой прирост с весны. Он составил более 11 000 человек, за ней следуют Южноморавский край (4 953 человека) и Среднечешский край (4 442 человека). С другой стороны, меньше всего — 304 человека — прибавилось в Устецком крае. Одновременно с этим чиновникам удалось сократить число лиц, не имеющих регистрации по месту жительства, с 1 100 до чуть более 300 человек.
По данным опроса, проведенного агентством Ipsos, чехи считают украинцев вторым по проблематичности меньшинством в стране после цыган. Очень проблемными украинцев назвали 30% опрошенных, а довольно проблемными — 29%. В основном они отмечают, что украинцы получают пособия, занимают места в детских садах и школах и ведут себя агрессивно.
Опрос почти 1400 респондентов был проведен в рамках уникального долгосрочного проекта «Как жить в Чехии» портала Seznam Zprávy, которая в течение октября составляет карту сосуществования с меньшинствами.
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