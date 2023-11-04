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Чешский премьер открыл Америку: в Германии шопинг более дешевый и качественный

Новости 420on
6 ноября 2023
16:00
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Практически идентичные продукты от одних и тех же производителей в Чехии дороже, чем в Германии. Как и тысячи чехов, премьер-министр Петр Фиала (ODS) обнаружил это, совершая покупки в соседней стране.
 
Снижение цен на продукты питания, ради которых жители приграничных районов уже давно ездят в Польшу и Германию, побудило премьер-министра проверить, как различаются цены на одинаковые товары. 
 
Фиала отправился в Вальдзассен, граничащий с Хебом с немецкой стороны. Для контрольной закупки он выбрал девять товаров, в том числе молоко, масло, хлеб, а также шоколад, кетчуп, Nutella и Coca-Cola. Стоимость закупки составила менее 20 евро, что примерно равно 500 кронам. 
 
Когда впоследствии премьер-министр отправился в Хеб для покупки идентичных продуктов, он обнаружил, что те же самые товары стоят более чем на 60 крон дороже. 
 
«Практически идентичные продукты от тех же производителей в Чехии дороже, и, кроме того, в Германии они поставляются в более крупных упаковках», — сказал он. 
 
По его словам, некоторые товары в его корзине были лишь немного дешевле в Германии, но сливочное масло в Чехии оказалось более чем на треть дороже. 
 
Такую же большую разницу в ценах Фиала обнаружил в случае с Nutella. Он купил ее за 169,90 кроны, в то время как в Германии она стоила 113,30 кроны. При этом чешская упаковка весила всего 600 граммов, а немецкая — 750 граммов. Таким образом, цена Nutella в Чехии почти в два раза выше, чем в Германии. 
 
Премьер-министр также обнаружил разницу в размере упаковки Coca-Cola. Пересчитанная цена в 36,80 кроны за бутылку в Германии относится к объему 1,25 литра, в то время как литр стоит 29,40 кроны. Литровая упаковка, купленная в Хебе, стоит 32,90 кроны. 
 
Подобную «магию» с ценой и объемом премьер-министр обнаружил при покупке кетчупа Heinz, который в Чехии вроде бы дешевле, но только до тех пор, пока покупатель не обнаружит, что 450 граммов он получает за 76,90 кроны, а в Германии — 570 граммов за 86,20 кроны. 
 
И хотя производители и продавцы в один голос утверждают, что их наценки вполне разумны, цены в Германии остаются ниже даже, хотя покупательная способность у немецких потребителей выше. 
 
После опыта «небольшой контрольной закупки» премьер-министр вновь заявил, что правительство будет продолжать контролировать и оказывать давление на производителей и продавцов, поскольку не может напрямую влиять на ценообразование. 
 
Фиала заявил, что хотел бы услышать «публичные объяснения» от производителей, особенно от международных компаний. 
 
Чехи уже давно столкнулись с тем, что похожие или идентичные товары за рубежом зачастую стоят значительно дешевле. В период высокой инфляции эти различия в ценах становятся еще более заметными. 
Чехия Германия продукты правительство инфляция цены магазины
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