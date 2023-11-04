Чешский премьер открыл Америку: в Германии шопинг более дешевый и качественный

Снижение цен на продукты питания, ради которых жители приграничных районов уже давно ездят в Польшу и Германию, побудило премьер-министра проверить, как различаются цены на одинаковые товары.

Фиала отправился в Вальдзассен, граничащий с Хебом с немецкой стороны. Для контрольной закупки он выбрал девять товаров, в том числе молоко, масло, хлеб, а также шоколад, кетчуп, Nutella и Coca-Cola. Стоимость закупки составила менее 20 евро, что примерно равно 500 кронам.

Когда впоследствии премьер-министр отправился в Хеб для покупки идентичных продуктов, он обнаружил, что те же самые товары стоят более чем на 60 крон дороже.

«Практически идентичные продукты от тех же производителей в Чехии дороже, и, кроме того, в Германии они поставляются в более крупных упаковках», — сказал он.

По его словам, некоторые товары в его корзине были лишь немного дешевле в Германии, но сливочное масло в Чехии оказалось более чем на треть дороже.

Такую же большую разницу в ценах Фиала обнаружил в случае с Nutella. Он купил ее за 169,90 кроны, в то время как в Германии она стоила 113,30 кроны. При этом чешская упаковка весила всего 600 граммов, а немецкая — 750 граммов. Таким образом, цена Nutella в Чехии почти в два раза выше, чем в Германии.

Премьер-министр также обнаружил разницу в размере упаковки Coca-Cola. Пересчитанная цена в 36,80 кроны за бутылку в Германии относится к объему 1,25 литра, в то время как литр стоит 29,40 кроны. Литровая упаковка, купленная в Хебе, стоит 32,90 кроны.

Подобную «магию» с ценой и объемом премьер-министр обнаружил при покупке кетчупа Heinz, который в Чехии вроде бы дешевле, но только до тех пор, пока покупатель не обнаружит, что 450 граммов он получает за 76,90 кроны, а в Германии — 570 граммов за 86,20 кроны.

И хотя производители и продавцы в один голос утверждают, что их наценки вполне разумны, цены в Германии остаются ниже даже, хотя покупательная способность у немецких потребителей выше.

После опыта «небольшой контрольной закупки» премьер-министр вновь заявил, что правительство будет продолжать контролировать и оказывать давление на производителей и продавцов, поскольку не может напрямую влиять на ценообразование.

Фиала заявил, что хотел бы услышать «публичные объяснения» от производителей, особенно от международных компаний.

Чехи уже давно столкнулись с тем, что похожие или идентичные товары за рубежом зачастую стоят значительно дешевле. В период высокой инфляции эти различия в ценах становятся еще более заметными.