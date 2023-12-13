Как продлить временную защиту в 2024 году: даты и необходимые шаги

Анастасия Князева 14 декабря 2023 14:00 246

С 8 января по 15 марта 2024 года украинские беженцы в Чехии могут смогут зарегистрироваться онлайн для продления временной визы. Рассказываем о регистрации и процедуре продления.