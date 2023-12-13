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Как продлить временную защиту в 2024 году: даты и необходимые шаги
14 декабря 2023
14:00
246
С 8 января по 15 марта 2024 года украинские беженцы в Чехии могут смогут зарегистрироваться онлайн для продления временной визы. Рассказываем о регистрации и процедуре продления.
Кто соответствует условиям временной защиты?
Временная защита будет предоставлена в Чешской Республике, в частности, таким лицам:
– Гражданам Украины, которые проживали в Украине до 24.02.2022 и впоследствии выехали из Украины.
– Иностранцам из третьих стран и лицам без гражданства, которые получили на территории Украины любую форму международной защиты до 24.02.2022.
– Членам семей лиц, указанных в пунктах 1-2, которые находились с ними в Украине до 24.02.2022 и впоследствии выехали из Украины. Член семьи — супруг/супруга, зарегистрированный партнер, неженатый несовершеннолетний ребенок и родственник, проживающий в семье на иждивении.
– Иностранцам, которые находились на территории Украины до 24.02.2022, на основании постоянного вида на жительство, но не могут вернуться в страну, гражданином которой они являются, или на часть ее территории из-за угрозы реальной опасности согласно статье § 179 Закона о проживании иностранцев в Чешской Республике.
– Временная защита может быть предоставлена также в связи с воссоединением семьи с лицом, имеющим временную защиту, или в порядке исключения в других случаях.
Кто не имеет права?
Иностранцы, которые имеют действительный вид на жительство (долгосрочную визу или разрешение на постоянное проживание, временную защиту), выданный другой страной, или если виза или вид на жительство были аннулированы или закончены после 24.02.2022, не имеют права на временную защиту. Также не имеют права на временную защиту иностранцы, которые имели долгосрочную визу в Чешской Республике, но после 24.02.2022 виза не была продлена или аннулирована. Эти иностранцы не являются лицами, которые проживали/находились на территории Украины до 24.02.2022.
Как вы можете подать заявление на временную защиту?
Подать заявление на временную защиту необходимо лично. Если вы прибыли в Чешскую Республику после 24.02.2022, заявление на временную защиту вы подаете в Краевые центры помощи Украине.
Если вы являетесь членом семьи гражданина Украины, независимо от национальности, и путешествуете с ним обращайтесь в Краевые центры помощи Украине.
В других случаях вы должны подать заявление о предоставлении временной защиты лично в отделение МВД.
Для граждан Украины, которые подали заявление на другую долгосрочную визу или вид на жительство (например, рабочую карту), все визовые вопросы в дальнейшем решают отделения МВД.
Что вам нужно для оформления временной защиты:
– формуляр,
– действительный заграничный биометрический паспорт, если у вас он есть,
– подтверждение, что вы до 24.02.2022 находились в Украине и покинули территорию Украины вследствие вторжения войск Российской Федерации (например: штамп в паспорте, подтверждение о гуманитарном пересечении границы или другой документ выданный на ваше имя, который подтвердит ваше пребывание в Украине),
– документ о предоставлении жилья, если вам его не обеспечивает антикризисный комитет,
– если жилье вам предоставляет физическое лицо, используйте формуляр для физических лиц (docx, 42 kB),
– если жилье вам предоставляет юридическое лицо, используйте формуляр для юридических лиц (docx, 42 kB),
– рекомендуем иметь с собой фотографию паспортного формата (45 × 35 мм).
Чтобы ускорить процесс, заполните формуляр заранее. Если вместе с заявлением вы не предоставляете действительный загранпаспорт, процедура оформления временной защиты может затянуться. Министерство внутренних дел не может гарантировать, что рассмотрение заявления и предоставление временной защиты будет происходить на месте.
Какой вид вида на жительство можно оформить, если вы не соответствуете условиям временной защиты и не можете вернуться в Украину или другую страну?
У вас есть возможность подать заявление на получение визы толерантности (свыше 90 дней) в отделении МВД. Заявку можно подать только лично.
Регистрация будет проводиться на специальном портале Министерства иностранных дел Чехии. Функция регистрации станет доступной с утра 8 января 2024 года.
Временная защита будет предоставлена в Чешской Республике, в частности, таким лицам:
– Гражданам Украины, которые проживали в Украине до 24.02.2022 и впоследствии выехали из Украины.
– Иностранцам из третьих стран и лицам без гражданства, которые получили на территории Украины любую форму международной защиты до 24.02.2022.
– Членам семей лиц, указанных в пунктах 1-2, которые находились с ними в Украине до 24.02.2022 и впоследствии выехали из Украины. Член семьи — супруг/супруга, зарегистрированный партнер, неженатый несовершеннолетний ребенок и родственник, проживающий в семье на иждивении.
– Иностранцам, которые находились на территории Украины до 24.02.2022, на основании постоянного вида на жительство, но не могут вернуться в страну, гражданином которой они являются, или на часть ее территории из-за угрозы реальной опасности согласно статье § 179 Закона о проживании иностранцев в Чешской Республике.
– Временная защита может быть предоставлена также в связи с воссоединением семьи с лицом, имеющим временную защиту, или в порядке исключения в других случаях.
Кто не имеет права?
Иностранцы, которые имеют действительный вид на жительство (долгосрочную визу или разрешение на постоянное проживание, временную защиту), выданный другой страной, или если виза или вид на жительство были аннулированы или закончены после 24.02.2022, не имеют права на временную защиту. Также не имеют права на временную защиту иностранцы, которые имели долгосрочную визу в Чешской Республике, но после 24.02.2022 виза не была продлена или аннулирована. Эти иностранцы не являются лицами, которые проживали/находились на территории Украины до 24.02.2022.
Как вы можете подать заявление на временную защиту?
Подать заявление на временную защиту необходимо лично. Если вы прибыли в Чешскую Республику после 24.02.2022, заявление на временную защиту вы подаете в Краевые центры помощи Украине.
Если вы являетесь членом семьи гражданина Украины, независимо от национальности, и путешествуете с ним обращайтесь в Краевые центры помощи Украине.
В других случаях вы должны подать заявление о предоставлении временной защиты лично в отделение МВД.
Для граждан Украины, которые подали заявление на другую долгосрочную визу или вид на жительство (например, рабочую карту), все визовые вопросы в дальнейшем решают отделения МВД.
Что вам нужно для оформления временной защиты:
– формуляр,
– действительный заграничный биометрический паспорт, если у вас он есть,
– подтверждение, что вы до 24.02.2022 находились в Украине и покинули территорию Украины вследствие вторжения войск Российской Федерации (например: штамп в паспорте, подтверждение о гуманитарном пересечении границы или другой документ выданный на ваше имя, который подтвердит ваше пребывание в Украине),
– документ о предоставлении жилья, если вам его не обеспечивает антикризисный комитет,
– если жилье вам предоставляет физическое лицо, используйте формуляр для физических лиц (docx, 42 kB),
– если жилье вам предоставляет юридическое лицо, используйте формуляр для юридических лиц (docx, 42 kB),
– рекомендуем иметь с собой фотографию паспортного формата (45 × 35 мм).
Чтобы ускорить процесс, заполните формуляр заранее. Если вместе с заявлением вы не предоставляете действительный загранпаспорт, процедура оформления временной защиты может затянуться. Министерство внутренних дел не может гарантировать, что рассмотрение заявления и предоставление временной защиты будет происходить на месте.
Какой вид вида на жительство можно оформить, если вы не соответствуете условиям временной защиты и не можете вернуться в Украину или другую страну?
У вас есть возможность подать заявление на получение визы толерантности (свыше 90 дней) в отделении МВД. Заявку можно подать только лично.
Регистрация будет проводиться на специальном портале Министерства иностранных дел Чехии. Функция регистрации станет доступной с утра 8 января 2024 года.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM