Украинский ветеринар подал заявку на получение ПМЖ в Чехии. В итоге он предпочел покинуть страну

Еще в прошлом году украинский ветеринар Ярослав Бабчий планировал обосноваться в Чехии на ПМЖ. После нескольких лет ручного труда на заводе его образование было признано. Сначала он начал работать в лаборатории, а когда получил лицензию, стал работать в ветеринарной клинике в качестве ветеринара. Помимо работы, он нашел квартиру в Чехии и купил машину. Однако до конца года он покинул страну после более чем пятилетнего пребывания в Чехии.

При подаче заявления на получение разрешения на постоянное проживание он столкнулся с официальными сложностями, которые казались неразрешимыми.

«Я уехал. Потому что мне написали, что я больше не могу находиться в Чехии и что мой 90-дневный срок истекает», — объясняет он по телефону, что был напуган и не видел смысла продолжать борьбу за возможность жить и работать в Чехии.

«Я проработал более пяти лет, исправно платил налоги, не получал никаких пособий. Странно, что все так обернулось. Они просто не хотели давать мне постоянное место жительства, нашли что-то там», — возмущается он.

Он выехал за пределы ЕС и не хочет раскрывать подробности о своем местонахождении. Он боится возвращаться в Украину из-за войны.

«Министерство внутренних дел не уполномочено комментировать отдельные случаи», — ответил Адам Рёзлер из пресс-службы МВД на официальный запрос портала Seznam Zprávy.

В переписке, оказавшейся в распоряжении редакции, Ян Падюрек, старший директор отдела внутренней безопасности и полицейского образования Министерства внутренних дел, сообщил, что заявление на получение постоянного вида на жительство, по мнению чиновников, не лишено недостатков.

«Правовое регулирование очень сложное даже для экспертов, а если к этому добавить плохо налаженную систему, то это может иметь фатальные последствия для мигрантов в плане получения вида на жительство», — говорит Клара Холикова, руководитель юридического отдела Ассоциации интеграции и миграции, о заявлении на получение постоянного вида на жительство в целом.

Конкретный случай Ярослава показывает, с какими сложностями могут столкнуться иностранцы, подающие заявление на получение постоянного вида на жительство в Чехии.

В конце декабря министр Вит Ракушан (STAN) поднял в Сенате вопрос о том, что делать с украинскими беженцами, когда им перестанут продлевать статус временной защиты. Министр отметил, что около 180 000 беженцев хотят остаться в стране.

Еще весной прошлого года Ярослав Бабчий работал над тем, чтобы выполнить необходимые условия для постоянного проживания в Чехии. Он выполнил основное условие — пять лет непрерывного проживания в Чехии — и подал заявление на получение постоянного вида на жительство.

Он начал работать над заявлением в мае. Срок действия его рабочей карты истек в октябре. Сначала он подал заявление на языковой тест 3 мая. Подтверждение необходимого знания чешского языка является еще одним условием для получения ПМЖ.

Однако дату проведения языкового теста он получил только 21 июня, а уведомление о результатах — еще через 14 дней или около того. Уже на следующий день — 5 июля — он попросил назначить дату, когда он сможет прийти в офис для подачи заявления. Он получил его 30 августа.

Затем он ждал решения о предоставлении постоянного вида на жительство. Вместо этого 31 октября он получил уведомление о необходимости устранить недостатки.

В частности, трудового договора с ветеринарной клиникой и платежной ведомости было недостаточно для подтверждения дохода.

«Административный орган не может принять совокупный ежемесячный доход, подтвержденный документально, так как он не отражает реальную сумму вашего регулярного чистого ежемесячного дохода», — пояснил чиновник в письме, оказавшемся в распоряжении редакции.

В связи с этим ветеринар предоставил дополнительные документы и 20 ноября получил еще один запрос на устранение недостатков, из которого, по его словам, он понял, что ему не удастся получить ПМЖ.

Тем временем, поскольку срок действия его разрешения на работу истек, ему снова отказали в принятии документов. «В настоящее время у вас нет вида на жительство в Чешской Республике, и вы не имеете права работать. По этой причине административный орган не может признать ваш доход», — говорится в ответе.

В переписке чиновники впоследствии указывают, что ситуация украинского ветеринара не была неразрешимой. Все, что ему нужно было сделать, — это подать заявление на продление трудовой карты в дополнение к заявлению на получение постоянного вида на жительство.

«Господин Бабчий должен был знать в последний день действия трудовой карты, что постоянный вид на жительство еще не выдан, и поэтому обязан был получить другой вид на жительство, в его случае — подать заявление на продление трудовой карты. Тот факт, что он этого не сделал, не может быть поставлен в вину Министерству внутренних дел», — отвечает чиновник в своем письме.

Однако ветеринар принципиален в этом вопросе. «Почему я должен продлевать рабочую карту? Если я получу постоянное место жительства, то сразу же верну карточку. Я вовремя подал документы на постоянное место жительства», — объясняет Ярослав Бабчий.

Он говорит, что рабочая карта держала его в своего рода рабском статусе. «Я должен постоянно подавать заявления о смене работодателя. При каждой смене я должен подавать заявление и ждать решения Министерства внутренних дел. А это требует времени», — говорит ветеринар.

Он говорит, что привык к суровой жизни, но чувствует определенную несправедливость. «Я пытался. Я лечил чешских животных, и вот что происходит. И многим моим пациентам я нравился», — говорит Бабчий, добавляя, что было бы лучше, если бы война в Украине закончилась и он смог вернуться домой.

Но вместо этого он оказался в другой стране, где ему приходится начинать все заново. «Это тяжело. Я должен подтвердить свою квалификацию ветеринара, должен начать заниматься каким-то ручным трудом, зарабатывать на квартиру и еду. И мне уже не 20 лет», — отчаивается он.