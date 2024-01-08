Россия — наша дойная корова, говорят украинские беженцы, торгующие с Россией

По словам Виталия, ежемесячные расходы всей семьи составляют около 70 000 крон.

«Мы долго думали, обсуждали это со всех сторон, но в итоге решили продолжать торговать с Россией», — говорит 30-летняя Дарья, которая изучала архитектуру, а сейчас помогает мужу. У них трое маленьких детей, старший из которых ходит в первый класс. Виталий — украинец по материнской линии, русский — по отцовской.

«Мой отец живет в России и посылает деньги украинской армии. Не все русские — плохие люди», — говорит он на ломаном чешском, заговорщически улыбаясь. «Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что люди, которые ведут бизнес с Россией, находятся под подозрением в Украине».

Дарья гораздо лучше говорит по-чешски и объясняет, что даже производители в Украине знают о своих клиентах в России. «Мы договорились, что десятую часть прибыли отправляем на нужды украинской армии. Мы и они. Это лучшее решение, чем если бы компания обанкротилась. Многие люди потеряли бы работу. Мы относимся к России как к дойной корове», — снова смеется Дарья.

Их бизнес пока невелик. После бегства в Чехию через Польшу они долго не могли найти себе пристанище. Они несколько раз переезжали, несколько месяцев жили в деревне под Хебом, но в конце концов нашли трехкомнатную квартиру в районе Черный Мост.

«32 000 крон — это нормальная арендная плата. С этим ничего не поделаешь. Мы не хотим жить далеко за городом из-за детей. Нам нужно найти здесь хорошую школу, чтобы наша дочь могла ходить на гимнастику, да и для бизнеса это проще. Мы живем здесь уже год», — говорит Дарья, привыкшая к своему дому в большом городе на востоке Украины, который она отремонтировала по собственному проекту. В их доме живут люди, бежавшие от боевых действий из еще более восточной части Украины. «Они платят нам в общей сложности около 3 000 крон за аренду», — говорит она.

Виталий, которому за 30, — инженер по медицинским приборам, и до войны у него был неплохой бизнес. Теперь он начинает все сначала, и его квартира и балкон пока служат складом: «Это займет некоторое время, но я верю, что у нас все получится. Я собираюсь арендовать помещение».

По словам Виталия, ежемесячные расходы на проживание всей семьи составляют около 70 000 крон. Из своего нынешнего заработка и скромной аренды в Украине он платит за проживание в Праге, немного денег присылает мать Дарьи из Балтии, куда она бежала после вторжения, а также ее отец, воюющий на восточном фронте. Им приходится отдавать около 30 000 из накопленных денег. «К сожалению, надолго нам не хватит. До лета. К тому времени наш бизнес должен пойти в гору», — говорит Виталий.

После обеда родители расходятся за детьми. Прогулка недолгая. Большую, солидную машину, на которой они приехали из Украины, они используют только для поездок по Праге. «Мы хотим остаться в Чехии, работать здесь и зарабатывать деньги. Мы хотим хорошей жизни для детей и быть счастливыми», — говорит Дарья спокойным голосом, который показывает, что они с Виталием все хорошо обдумали. «Я не хочу быть беженкой в будущем», — добавляет она.