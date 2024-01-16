В Чехии может появиться закон об экспроприации российской недвижимости

Группа депутатов в окружении Ондржея Коларжа из TOP 09 подготовила предложение по специальному закону о защите безопасности Чешской Республики, который позволит экспроприировать имущество субъектов, угрожающих безопасности и суверенитету страны.

«Это предложение является логическим продолжением того, что уже сделало правительство, то есть замораживания российских активов или взимания платы за использование земли под их объектами», — заявил главный спонсор законопроекта, отметив, что в предложении нет упоминания о России и что закон должен служить защитой от любого субъекта, который захочет угрожать чешскому суверенитету.

Однако он признает, что Российская Федерация сейчас «первая в очереди». Она владеет 39 объектами недвижимости только в Праге. «Лишь четыре из них имеют дипломатическую защиту в соответствии с Венской конвенцией», — отмечает Коларж. Это здание посольства, резиденция посла и его заместителя, а также культурный центр. Остальные — это в основном многоквартирные дома, которые Российская Федерация использует в коммерческих целях в нарушение Венской конвенции.

Законопроект возлагает ответственность за подготовку и принятие мер на правительство и Министерство иностранных дел. Министерство пока не прокомментировало парламентскую активность.

Согласно третьему разделу законопроекта, министерство будет собирать и оценивать документы на экспроприацию и представлять их в правительство для принятия решения.

Россия должна заплатить Чехии за аренду земли

В прошлом году правительство уже выставило Российской Федерации счет за использование десятков чешских земельных участков под принадлежащими России зданиями. Они не являются частью дипломатической миссии и не подлежат бесплатному использованию.

Законопроект включает экспертное заключение для определения нормальной стоимости имущества. Это связано с тем, что экспроприация по новому закону предусматривает компенсацию, равную обычной цене. «Воздаянию нет места в нашей правовой системе», — поясняет Коларж.

По его словам, Чехия — лишь вторая страна ЕС, которая подготовила соответствующий закон. На шаг впереди идут эстонцы, которые уже приняли в первом чтении в парламенте законопроект, предусматривающий использование российской собственности на территории страны для оплаты ущерба, нанесенного Россией в результате агрессии в Украине.

Присоединятся ли к этому Литва, Финляндия и Польша?

«В Латвии также готовится предложение, я обсужу его с представителями их посольства в ближайшие дни», — сказал Коларж. По его словам, эти две балтийские страны, а также Чешская Республика должны стать движущей силой, которая попытается привлечь на свою сторону другие страны, имевшие плохой опыт отношений с Россией.

Он предварительно рассматривает, в частности, Литву, Финляндию и Польшу. «Возможно, и Словакию, если будет с кем поговорить», — добавляет он, имея в виду недавнее изменение политической ситуации у восточного соседа.

Коларж и другие авторы внесут законопроект в нижнюю палату парламента на этой неделе. На прошлой неделе он также направил проект министру иностранных дел Яну Липавскому, который пока его не прокомментировал. «Пока мы обсуждали его с министерством только по официальной линии. У меня такое ощущение, что предложение им понравилось», — сказал он.

«В ближайшие недели министр встретится с депутатом по поводу формулировки законопроекта. В настоящее время проект изучается юристами МИД», — сказал представитель министерства Дэниел Дрейк.

«Все четко понимают, что мы не будем прыгать по свистку России, — сказал министр иностранных дел Ян Липавский в интервью о чешско-российских отношениях.

По мнению члена комитета по иностранным делам Яна Кубика (ANO), Чехии следует с осторожностью подходить к принятию и применению такого постановления, прежде всего из-за рисков возможных арбитражных разбирательств.

«Возможность экспроприации рассматривалась и в других европейских странах, но там они проявляют осторожность и скорее пойдут по пути замораживания активов. На мой взгляд, такое предложение должно рассматриваться комплексно во всему ЕС, а не по одному государству», — сказал евродепутат.

Однако, по мнению Коларжа, общий подход в рамках ЕС невозможен только потому, что каждая страна по-своему относится к российскому присутствию и активам на своей территории. «Есть страны, такие как государства Балтии, где в руках России находится много недвижимости, но есть и такие, где проблем почти нет», — объясняет он.

«Я не против экспроприации в целом, у нас была такая глава в истории. Если бы речь шла о людях, которые явно угрожают безопасности и суверенитету Чешской Республики, я бы, наверное, не стал возражать. Однако это должно быть тщательно обосновано. Вопрос в том, кто и как будет определять границу», — сказал Михал Ратиборский (ANO), еще один член комитета по иностранным делам, по поводу планируемого предложения.

Чешская Республика предоставит компенсацию за экспроприированную собственность, которая, согласно предложению, будет выплачена наличными в течение 60 дней с момента вступления в силу решения об экспроприации. Субъект может подать письменное мотивированное возражение против экспроприации, которое будет передано в Министерство иностранных дел. Если министерство отклонит его, постановление может быть пересмотрено в судебном порядке.

В закон также включен пункт, касающийся третьих лиц, чье право на аренду жилья, нежилого помещения или земли не будет аннулировано в результате экспроприации.