Чешские власти рассказали, на каких условиях украинские беженцы с временной защитой смогут получить ВНЖ

«Украинские беженцы разбросаны по всей Чехии. Большинство из них, конечно, находятся в крупных городах, а наибольшее их количество на душу населения — в городе Пльзень», — говорит Павла Новотна, директор Департамента по предоставлению убежища и миграционной политике.





Точное число украинских беженцев на территории Чехии составляет 338 736 человек. Из этого числа 26% — дети до 18 лет и 4% — пожилые люди. Экономически активные лица составляют 61% женщин и 39% мужчин.





В стране насчитывается 120 000 украинцев, 87% из которых работают по найму и от которых государство получает взносы на социальное обеспечение. Остальные работают по трудовым договорам, по которым страховые взносы не начисляются.





Они возвращают государству на миллиард больше, чем получают





Предыдущие данные Министерства труда и социальных вопросов по состоянию на февраль этого года уже показали, что работающие украинские беженцы платят в государственную казну в виде сборов и налогов больше, чем государство тратит на гуманитарные пособия.





В начале этого года государство перечислило им 0,9 миллиарда крон, в то время как украинцы «вернули» в систему 1,9 миллиарда крон.





Примерно три четверти украинцев, которые могут работать, трудоустроены. Около 97 000 человек получают гуманитарные пособия, но их число неуклонно сокращается.





Именно предоставление временной защиты, которая действует до конца марта следующего года, позволяет украинцам выйти на рынок труда, получить образование или медицинскую страховку. По словам Новотны, количество украинцев, имеющих работу, выше среднего по европейским стандартам.





Долгосрочное проживание для тех, кто работает и не получает пособия





Новотна также представила поправку к закону Lex Ukraine, которая направляется на межминистерскую процедуру комментариев. Те украинские беженцы, которые не получают пособия от государства и являются экономически независимыми, смогут получить статус постоянного жителя в соответствии с Законом о проживании иностранцев в форме долгосрочного проживания.





«Режим временной защиты для украинских беженцев будет продолжать действовать. Некоторые из них хотят жить у нас долго и получить ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить разрешение на долгосрочное проживание, как и другим иностранцам из третьих стран», — сказал министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).





По его словам, работодатели смогут лучше использовать их потенциал, что должно положительно отразиться на доходах государственного бюджета, а также на пенсионной системе и системе здравоохранения.





Каждый, кто захочет претендовать на этот статус, не должен иметь долгов или судимости, быть экономически независимым и провести не менее двух лет в режиме временной защиты. По истечении пяти лет долгосрочные резиденты смогут подать заявку на получение постоянного вида на жительство.





Поправка начнет действовать с января следующего года. Институт временной защиты ограничен по времени на европейском уровне до марта 2025 года, и его продление будет обсуждаться и, возможно, будет одобрено на уровне ЕС.