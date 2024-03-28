ВНЖ для украинских беженцев? На пять лет, но без права получения пособий и медстраховки для детей

Беженцы из Украины, желающие остаться в Чехии на постоянное место жительства, смогут подать заявление на получение так называемого специального долгосрочного вида на жительство. Вместо того чтобы каждый год продлевать временную защиту, они смогут получить ВНЖ на пять лет.





Условия, однако, довольно строгие: заявители должны находиться в Чехии не менее двух лет, иметь обеспеченное жилье, быть экономически самодостаточными и не зависеть от социальных пособий. При этом оценивается все домохозяйство, а не каждый человек в отдельности.





Директор Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Павла Новотна подтвердила, что ребенок или пожилой человек в оцениваемом домохозяйстве не может получать пособия. Она отмечает, что гуманитарные пособия для беженцев рассчитываются на основе экономического положения всей семьи.





Другими условиями должны быть, например, отсутствие судимости и долгов, а для детей — обязательное посещение школы. И наоборот, интеграционный курс, который в иных случаях требуется для получения ВНЖ, в данном случае не обязателен.





Только легальный доход





«Мы будем учитывать только официальные доходы, о которых сообщается в Чешское управление социального обеспечения. Это должно повысить мотивацию иностранцев к легальной экономике», — говорит директор Павла Новотна.





По ее словам, они смогут получать данные из Чешского управления социального обеспечения или налоговых органов в автоматическом режиме.





По словам главы Департамента по вопросам убежища и миграционной политики, главным преимуществом является переход к стандартному режиму для иностранцев, за которым может последовать подача заявления на полное постоянное проживание.





Специальный долгосрочный вид на жительство должен стать частью законодательного пакета Lex Ukraine 7, который, как ожидается, вступит в силу 1 января 2025 года. Ожидается, что поправка в течение нескольких дней пройдет процедуру межведомственных комментариев.





Заявления ожидаются не раньше следующего года





В реальности заявители, вероятно, смогут подать заявление на получение долгосрочного вида на жительство только в следующем году. Должна быть определена дата, с которой будут действовать условия.





«Если есть условия, например, два года проживания, то должно быть указано, с какой даты они считаются. Именно поэтому устанавливается решающая дата», — сказала Новотна, добавив, что эта дата может быть установлена только после вступления в силу самого закона.





На практике претендентам на статус беженца, скорее всего, придется подавать заявление на продление временной защиты не раньше марта, и только после этого они смогут принять решение и подать заявление на специальное долгосрочное пребывание.





Даже сама регистрация на долгосрочное проживание должна быть онлайн, как и продление срока действия заявления на временную защиту.





В министерстве рассчитывают обработать от 15 до 20 тысяч заявлений в течение года, но ожидают, что интерес будет меньше. «Это не очень большие цифры, даже по опыту коллег из других стран», — говорит Новотна.





Минусы? Медицинская страховка...





По словам представителей Министерства внутренних дел, при долгосрочном пребывании доступ к чешскому рынку труда останется свободным, но, в отличие от временной защиты, медицинское страхование будет более сложным.





«Это большой минус. Только работники будут иметь доступ к государственному медицинскому страхованию, а дети будут иметь его как самостоятельные плательщики. Так что это экономически невыгодно», — говорит Клара Бумова, специалист по миграции из благотворительной организации Charity ČR.





Мартин Розумек, директор Организации по оказанию помощи беженцам, добавляет, что в таком случае ВНЖ выгодно скорее отдельным людям, чем семьям. «Если дети откажутся от государственной медицинской страховки, для многих беженцев это будет не вариант. Страховые взносы в частных страховых компаниях очень высоки, они не смогут себе этого позволить», — говорит он.





Мартин Розумек по-прежнему настаивает на том, что всем беженцам должно быть предложено постоянное место жительства. «Уже доказано, что расходы на помощь ниже, чем поступления в государственную казну. Поэтому я считаю, что мы должны предложить полную интеграцию по демографическим и другим причинам, а не придумывать временные решения», — говорит Розумек.





Но Клара Бумова говорит, что Чехия находится под давлением со стороны Украины, которая не хочет давать беженцам слишком много стимулов для поселения, и она ценит тот факт, что предстоящее специальное долгосрочное проживание требует легального трудоустройства.





«Это поможет устранить давление, которое часто испытывают украинцы, вынужденные работать на черном рынке. Многие недобросовестные работодатели пользуются этим», — отмечает она.