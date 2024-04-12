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Начальник полиции: В Чехии сейчас 600 тысяч человек из Украины, может прийти еще одна волна беженцев
29 апреля 2024
14:00
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Глава президиума чешской полиции Мартин Вондрашек представил в парламенте данные о количестве иностранцев в Чехии. Их более миллиона, большинство из них из Украины. Число иностранцев начинает приближаться к десяти процентам населения. Возможно, придет еще одна волна беженцев из Украины, считает он.
В понедельник утром в нижней палате парламента состоялось заседание комитетов по обороне и безопасности парламентов стран Вышеградской четверки. На заседании присутствовали представители Словакии, Польши и Венгрии.
На утреннем заседании под названием «Миграция как вызов Центральной Европе» одним из первых выступил президент полиции Мартин Вондрашек. Он представил, в частности, данные о беженцах из Украины.
«Когда речь заходит о кризисе беженцев из Украины, мы в своих комментариях постоянно проводим различие между проблемой нелегальной миграции и кризисом беженцев. Нелегальный мигрант изначально нарушает законы Чешской Республики, когда въезжает на ее территорию. Беженец из Украины перемещается в рамках правового поля, при определенных условиях может обратиться за защитой и должен соблюдать правила», — заявил Вондрашек в самом начале своего выступления.
На презентации президент полиции показал, что в прошлом году в Чехии находилось более одного миллиона иностранцев. «Число иностранцев начинает приближаться к десяти процентам. Из миллиона иностранцев, зарегистрированных на нашей территории, более 570 000 являются гражданами Украины».
В интервью газете Seznam Zprávy Вондрашек объяснил эту цифру. По словам президента полиции, еще до войны в Чехии на основании действующих разрешений находилось около 200 000 граждан Украины.
«Да, если сложить вместе всех украинцев, которые были здесь до войны и которые приехали как беженцы, то получится около 550-570 тысяч человек из одного миллиона иностранцев», — пояснил президент полиции.
Еще одна волна беженцев
Президент полиции также сказал, что нельзя исключать еще одну волну беженцев из Украины. Он назвал две причины. По его словам, невозможно предсказать, как будет развиваться война в Украине, а также речь идет о мобилизации ы Украине и снижении призывного возраста.
«У нас есть информация из Словакии, где увеличилось количество украинцев, которые были выявлены при несанкционированном въезде в Словакию. Вот как это преподносит Словакия. Они утверждают, что это также связано с законами о мобилизации и изменением призывного возраста украинских мужчин», — уточнил Вондрашек.
Начальник полиции не захотел оценить, сколько беженцев из Украины может прибыть в Чехию в этом году по вышеуказанным причинам.
Чешские политики не остались в стороне от заседания в Палате депутатов. Заместитель председателя Палаты депутатов Вера Коваржова (STAN) рассказала о миграции и миграционном пакте.
«У недавно принятого миграционного пакта больше критиков, чем сторонников. Необходимо вернуться к нему и найти соглашения по его улучшению. Это означает, как усилить защиту внешних границ самым фундаментальным образом, как ускорить процесс возвращения беженцев на родину. Я считаю это более важным, чем рассказывать друг другу, кто поддержал пакт, а кто нет», — сказала Коваржова в своем выступлении.
«Сегодня мы сталкиваемся с миграцией в результате безумной войны диктатора Владимира Путина в Украине, которая оказывает огромное и систематическое давление на нашу северо-восточную границу. В то же время мы сталкиваемся с нелегальной миграцией, географически проникающей через европейские границы с юго-востока и юга», — сказал Жачек.
Он также рассказал о том, как следует бороться с нелегальной миграцией после недавнего визита на греко-турецкую границу. «Мы подтвердили, что нет другого решения, кроме европейского. Миграционные волны должны быть остановлены уже на внешних границах Европейского союза», — добавил он.
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