RegioJet угрожает украинцам крупным штрафом из-за провоза запрещенных товаров

Об этой проблеме в пятницу сообщил новостной сайт РБК-Украина.





Причиной стали значительные задержки поездов из-за недисциплинированности пассажиров.





Проблема заключается в том, что украинские пассажиры часто не соблюдают таможенные правила и пытаются провезти в Шенгенскую зону запрещенное количество сигарет и алкоголя, а также молочных и мясных продуктов. Последующее оформление протоколов на украинско-словацкой границе в Черна-над-Тисой часто приводит к задержкам до двух часов.





В итоге три желтых вагона из Чопа не успевают присоединить к скоростному поезду из Кошице в Прагу, и они стоят на станции Кошице до шести часов, прежде чем их присоединят к следующему поезду.





«Если пассажиры задерживают поезд по своей вине, им грозит штраф в размере 1 000 крон за минуту, что эквивалентно 4 800 евро за 120 минут», — цитирует РБК-Украина Радима Янчуру, владельца желтых поездов. По его словам, пока никто не был оштрафован, но пассажиры получают предупреждения посредством SMS-сообщений.





Проблемы возникают и из-за регулярных задержек поезда словацкого перевозчика ZSSK на маршруте Мукачево — Кошице, который таможенники досматривают перед поездом RegioJet. Сложности возникают каждую неделю. Поэтому обе компании договорились о едином штрафе для «непослушных» пассажиров и напечатали предупреждающие плакаты о запрещенных товарах.





«Продолжительность проверки зависит от вас: соблюдение правил, например ограничение количества провозимых товаров (сигарет и алкоголя) или исключение из перевозки запрещенных товаров (мяса, молока, фруктов, овощей), позволит нам продолжить путешествие без задержек», — говорится в обращении, также опубликованном на сайте RegioJet.







«Невыполнение этих обязательств может привести к значительным задержкам поездов, высадке из поезда, изъятию и уничтожению перевозимых товаров. Вам может быть запрещен въезд в ЕС, ваши действия могут повлечь за собой уголовные обвинения. Возможны штрафы до 5 000 евро», — предупреждает чешский перевозчик.





«Мы понимаем, что вы хотите привезти друзьям подарки из Украины, но берите только те, которые не нарушают правил. Ваше безответственное поведение может привести к задержке поезда со 150 другими пассажирами». В правилах перевозки компании RegioJet (как и других перевозчиков) предусмотрен штраф в размере 1 000 чешских крон (40 евро, 1 666 гривен) за каждую минуту задержки поезда, что при задержке поезда на 120 минут составляет 120 000 чешских крон (4 800 евро, 200 000 гривен)», — говорится далее на сайте RegioJet.





В Шенгенскую зону запрещено ввозить даже цветы и семена растений.