Чехия становится богаче благодаря беженцам из Украины. За три месяца государство получило 3 миллиарда крон

Ожидается, что поступления от украинских беженцев в бюджет будут продолжать расти, а расходы на них — снижаться.



В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.



«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы — 3,5 миллиарда крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. — Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда крон».



«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.



В Чехии насчитывается около 350 000 лиц, получивших временную защиту из Украины, и 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы.



Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года. «Очень часто они работают на низкоквалифицированных должностях. Если бы они устроились на работу по специальности, они имели бы более высокие доходы и, следовательно, вносили бы больший вклад в государственный бюджет. Логика проста», — говорит Климешова.



По словам Мартина Розумека, директора Организации помощи беженцам, проблема получения лучшей работы заключается главным образом в сложностях с признанием дипломов и квалификаций.



«Дипломированные врачи с опытом работы в больницах только помогают или работают ассистентами. Я знаю случай, когда украинский беженец, получивший образование зубного техника, зарабатывает на жизнь каменщиком. Я знаю много таких историй, и признание квалификаций должно быть улучшено», — сказал Розумек. Это также увеличит поступления в государственный бюджет.



Еще одно препятствие — незнание чешского языка. «Дело не в том, что беженцы не хотят учить чешский, просто у них часто нет такой возможности. У нас есть клиентка, которая является врачом, но работает на заводе. Агентство забирает ее утром, отвозит на работу и привозит домой с работы. Там, где она живет, нет интернета, поэтому она не может учиться онлайн», — говорит Ева Мала из организации People in Need.



В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них сокращаются. «Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. Гуманитарные пособия больше не направлены на самых уязвимых, тогда как раньше они распределялись более широко», — говорит Климешова.



Она также отметила, что, согласно опросу общественного мнения, значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам. «Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около 15-20% людей считают, что государство тратит на эту помощь в 30 раз больше», — сказала Климешова.