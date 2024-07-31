ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Чехия становится богаче благодаря беженцам из Украины. За три месяца государство получило 3 миллиарда крон
12 августа 2024
08:00
2890
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма выплаченных пособий. По данным Министерства финансов, на эту сумму можно построить десять километров автострад или повысить пенсию всем пенсионерам на 1 200 крон в год.
Ожидается, что поступления от украинских беженцев в бюджет будут продолжать расти, а расходы на них — снижаться.
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.
«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы — 3,5 миллиарда крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. — Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда крон».
«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.
В Чехии насчитывается около 350 000 лиц, получивших временную защиту из Украины, и 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы.
Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года. «Очень часто они работают на низкоквалифицированных должностях. Если бы они устроились на работу по специальности, они имели бы более высокие доходы и, следовательно, вносили бы больший вклад в государственный бюджет. Логика проста», — говорит Климешова.
По словам Мартина Розумека, директора Организации помощи беженцам, проблема получения лучшей работы заключается главным образом в сложностях с признанием дипломов и квалификаций.
«Дипломированные врачи с опытом работы в больницах только помогают или работают ассистентами. Я знаю случай, когда украинский беженец, получивший образование зубного техника, зарабатывает на жизнь каменщиком. Я знаю много таких историй, и признание квалификаций должно быть улучшено», — сказал Розумек. Это также увеличит поступления в государственный бюджет.
Еще одно препятствие — незнание чешского языка. «Дело не в том, что беженцы не хотят учить чешский, просто у них часто нет такой возможности. У нас есть клиентка, которая является врачом, но работает на заводе. Агентство забирает ее утром, отвозит на работу и привозит домой с работы. Там, где она живет, нет интернета, поэтому она не может учиться онлайн», — говорит Ева Мала из организации People in Need.
В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них сокращаются. «Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. Гуманитарные пособия больше не направлены на самых уязвимых, тогда как раньше они распределялись более широко», — говорит Климешова.
Она также отметила, что, согласно опросу общественного мнения, значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам. «Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около 15-20% людей считают, что государство тратит на эту помощь в 30 раз больше», — сказала Климешова.
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов крон, а взносов в бюджет было перечислено на сумму 12,6 миллиарда крон. В прошлом году баланс уже был более-менее сбалансирован: министерство определило расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче благодаря беженцам.
«В этом году пока есть данные за первый квартал. Доходы составили 6,4 миллиарда крон, а расходы — 3,5 миллиарда крон, — говорит Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел. — Таким образом, государство получило 2,9 миллиарда крон».
«Самым большим доходом, несомненно, являются взносы на социальное и медицинское страхование, за ними следует налог на добавленную стоимость или акцизный сбор. Тенденция к росту доходов за последний квартал очевидна», — говорит Климешова.
В Чехии насчитывается около 350 000 лиц, получивших временную защиту из Украины, и 118 000 из этих беженцев работают. В подавляющем большинстве случаев, девять из десяти, это трудовые отношения, при которых государству выплачиваются страховые взносы.
Значительная часть беженцев имеет более одной работы (таких до 30%), следует из опроса PAQ Research, проведенного в конце прошлого года. «Очень часто они работают на низкоквалифицированных должностях. Если бы они устроились на работу по специальности, они имели бы более высокие доходы и, следовательно, вносили бы больший вклад в государственный бюджет. Логика проста», — говорит Климешова.
По словам Мартина Розумека, директора Организации помощи беженцам, проблема получения лучшей работы заключается главным образом в сложностях с признанием дипломов и квалификаций.
«Дипломированные врачи с опытом работы в больницах только помогают или работают ассистентами. Я знаю случай, когда украинский беженец, получивший образование зубного техника, зарабатывает на жизнь каменщиком. Я знаю много таких историй, и признание квалификаций должно быть улучшено», — сказал Розумек. Это также увеличит поступления в государственный бюджет.
Еще одно препятствие — незнание чешского языка. «Дело не в том, что беженцы не хотят учить чешский, просто у них часто нет такой возможности. У нас есть клиентка, которая является врачом, но работает на заводе. Агентство забирает ее утром, отвозит на работу и привозит домой с работы. Там, где она живет, нет интернета, поэтому она не может учиться онлайн», — говорит Ева Мала из организации People in Need.
В то время как доходы от украинских беженцев растут, расходы на них сокращаются. «Все больше людей переезжают из финансируемого государством временного жилья в квартиры, которые они оплачивают сами. Гуманитарные пособия больше не направлены на самых уязвимых, тогда как раньше они распределялись более широко», — говорит Климешова.
Она также отметила, что, согласно опросу общественного мнения, значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам. «Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около 15-20% людей считают, что государство тратит на эту помощь в 30 раз больше», — сказала Климешова.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
11 АВГУСТА 2024
733
EP Corporate Group (EPCG) предпринимателя Даниэля Кршетинского через свои дочерние компании планирует в ближайшие месяцы крупные инвестиции в энергетический и медийный сектора. В Словакии компания...
13:00
10 АВГУСТА 2024
2410
ДЛЯ ВОЗВРАТА ТОВАРА ЧЕК ПРЕДЪЯВЛЯТЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО. ДОСТАТОЧНО ВЫПИСКИ ИЗ БАНКА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТ СВИДЕТЕЛЯ
При возврате товара в магазин в Чехии по закону не обязательно предъявлять чек или товар в оригинальной упаковке. Покупатель может доказать факт покупки различными способами, включая выписку из...
09:00
10 АВГУСТА 2024
945
Мэрия чешского города Злин запретила курение на балконах из-за жалоб жильцов городских квартир. Дым от сигарет мешал соседям курильщиков. Новые правила проживания действуют с июля. Жильцам, не...
15:00
9 АВГУСТА 2024
578
Устав школы вправе запретить использование мобильных телефонов, но учредитель не может непосредственно определять или предписывать содержание устава. Школьные правила издаются директором школы...
10:00
8 АВГУСТА 2024
1479
Средний класс в одночасье стал беднее. Учитель, чиновник или ремесленник — три последних кризиса сказались на среднем классе. Даже тот, у кого была солидная работа, ощущает ухудшение уровня жизни....
10:00
7 АВГУСТА 2024
707
В прошлом году минимальная заработная плата была недостаточной для оплаты основных нужд и жилья. Чтобы покрыть эти расходы, зарплата должна была бы быть как минимум на треть выше, то есть как...
12:00
5 АВГУСТА 2024
709
Новые депутаты от Чехии в Европарламенте должны были сдать обязательную декларацию обо всех своих доходах. После избрания в июне некоторые из них отказались отвечать на вопросы Seznam Zprávy о...
11:00
3 АВГУСТА 2024
808
По данным Министерства труда и социальных дел, минимальная заработная плата может достичь 20 600 крон в месяц в следующем году и 22 100 крон в месяц в 2026 году, согласно оценкам развития средней...
22:00
2 АВГУСТА 2024
6969
В народе бытует мнение, что Прага богата, а пражане живут на широкую ногу. Но даже в одном из самых богатых регионов Евросоюза становится все больше людей, которые не могут позволить себе дорогое...
19:30
1 АВГУСТА 2024
1976
Яне 37 лет, у них с мужем (47 лет) пятеро детей. Сейчас она находится в декретном отпуске, младшему два года, старшему — 15. Семья живет в съемной квартире 4+1 в Пардубице.
12:30
1 АВГУСТА 2024
2018
Это мелочь в прямом и переносном смысле. Регулирование приносит неясную пользу и раздражает миллионы людей, пишет корреспондент портала Seznam Zprávy Милош Чермак.
21:00
31 ИЮЛЯ 2024
903
Фермеры получат более 6,3 миллиарда крон на инвестиции в свой бизнес, интеллектуальные технологии, восстановление лесов после стихийных бедствий и создание молодых фермерских хозяйств. Министр...
18:00
31 ИЮЛЯ 2024
730
ČSOB и Česká pošta, возможно, будут сотрудничать на два года дольше. Почта Чехии решила продлить контракт со своим нынешним партнером до 2029 года.
16:30
31 ИЮЛЯ 2024
1123
Для того чтобы продавать некоторые средства для волос и другие товары, Alza нужна была парикмахерская. Поэтому она купила завод у Вацлава Пражака.
14:30
31 ИЮЛЯ 2024
1248
Наконец-то завершатся политические дискуссии, насколько вырастет минимальная заработная плата в следующем году. Минимальная зарплата в Чехии будет продолжать автоматически увеличиваться до тех пор,...