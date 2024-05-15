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Пражский паспортный сервис для украинцев возобновил работу в порядке «живой очереди»
23 мая 2024
12:00
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По просьбе граждан Украины заграничные филиалы государственного предприятия «Документ» возобновили прием заявлений на получение документов в порядке «живой очереди» с 22 мая 2024 года.
Как и прежде, записаться на прием в паспортную службу можно через предварительную запись в электронной очереди
Ранее сообщалось, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам военной службы, мобилизации и воинского учета», с 18 мая 2024 г. выдача паспортных документов гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии документов воинского учета.
Порядок определения реальности воинского учета на сегодняшний день не установлен. В связи с этим прием документов указанной категории мужчин временно приостановлен до принятия соответствующего решения, говорится в сообщении ГП «Документ».
Подробные разъяснения нового порядка получения услуг будут опубликованы на всех официальных источниках ГП «Документ».
«Мы просим граждан Украины сохранять спокойствие и дождаться официальной информации от Государственной миграционной службы и ДП «Документ», — говорится в сообщении.
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