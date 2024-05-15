Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ

Пражский паспортный сервис для украинцев возобновил работу в порядке «живой очереди»

Новости 420on
23 мая 2024
12:00
154
По просьбе граждан Украины заграничные филиалы государственного предприятия «Документ» возобновили прием заявлений на получение документов в порядке «живой очереди» с 22 мая 2024 года.
Как и прежде, записаться на прием в паспортную службу можно через предварительную запись в электронной очереди  

Ранее сообщалось, что в связи с вступлением в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам военной службы, мобилизации и воинского учета», с 18 мая 2024 г. выдача паспортных документов гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии документов воинского учета.

Порядок определения реальности воинского учета на сегодняшний день не установлен. В связи с этим прием документов указанной категории мужчин временно приостановлен до принятия соответствующего решения, говорится в сообщении ГП «Документ».

Подробные разъяснения нового порядка получения услуг будут опубликованы на всех официальных источниках ГП «Документ».

«Мы просим граждан Украины сохранять спокойствие и дождаться официальной информации от Государственной миграционной службы и ДП «Документ», — говорится в сообщении.
украинцы документы Чехия Украина

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
23 МАЯ 2024
276
ЖИЗНЬ
АВТОШКОЛЫ ЧЕХИИ: КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ НА КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ В ПРАГЕ, БРНО, ОСТРАВЕ?
Умение водить автомобиль в современном мире — это не просто полезный, но и крайне практичный навык, особенно для тех, кто живет в быстром ритме.
19:30
22 МАЯ 2024
382
БИЗНЕС
С 23 МАЯ КОМПАНИИ И ИП СМОГУТ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКИ НА ГРАНТЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
С четверга работодатели могут начать подавать заявки на получение взносов из Национального плана восстановления (NRP) на обучение сотрудников цифровым навыкам. На обучение сотрудника они могут...
13:00
22 МАЯ 2024
718
ЖИЗНЬ
MILOSTIVÉ LÉTO В ЧЕХИИ УЖЕ НЕ БУДЕТ ТАКИМ МИЛОСТИВЫМ. МЕНЬШЕ ЛЮДЕЙ БУДУТ ИМЕТЬ ПРАВО НА СПИСАНИЕ ДОЛГОВ ПО МЕДСТРАХОВАНИЮ
Во вторник депутаты чешского парламента разрешили некоторым должникам простить штрафы по медицинскому страхованию, возвращенные Сенатом. Но это коснется меньшего числа людей, чем предполагала...
11:55
22 МАЯ 2024
1313
ЖИЗНЬ
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ТОМ ИЗ ПРАЖСКОГО ЗООПАРКА УМЕР В АЛМАТЫ
Белого медведя перевезли в Алматы по рекомендации координатора Пражского зоопарка. Условия в зоопарке в Алматы сейчас лучше, чем в Праге, и Том должен был получить шанс на размножение, пишет...
09:30
22 МАЯ 2024
1531
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ УЖЕ СТАНОВИТСЯ БОГАЧЕ БЛАГОДАРЯ БЕЖЕНЦАМ ИЗ УКРАИНЫ. ЗА ТРИ МЕСЯЦА ГОСУДАРСТВО ПОЛУЧИЛО 3 МИЛЛИАРДА КРОН
Беженцы из Украины начинают приносить прибыль чешскому государству. За первые три месяца этого года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда чешских крон больше, чем составила сумма...
21:00
21 МАЯ 2024
1488
ЖИЗНЬ
МИНИСТР: КАЖДАЯ СЕМЬЯ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ К ИНТЕРНЕТУ, БУДЕТ ПЛАТИТЬ И ЗА ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Гостем программы Ptám se já стал министр культуры Мартин Бакса (ODS). Министерство культуры уже однозначно определилось с тем, как увеличить плату за общественное телевидение и радио. Взносы должны...
11:30
21 МАЯ 2024
1655
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ ЗАГОНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ШВАРЦСИСТЕМУ. КОЛИЧЕСТВО ФРИЛАНСЕРОВ РАСТЕТ СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
У них нет стандартного трудового договора, но они работают только на одного начальника, как будто они его сотрудники. И делают они это по лицензии на предпринимательство в рамках так называемой...
10:30
21 МАЯ 2024
902
ЖИЗНЬ
ПАРИЖСКАЯ — ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ УЛИЦ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Если крупный бренд класса люкс хочет открыть магазин в Центральной и Восточной Европе, он сделает это в Праге. Чешская столица — самое важное направление для этого бизнеса во всем регионе. Более...
10:30
20 МАЯ 2024
995
БИЗНЕС
DANONE ПРОДАЕТ СВОЙ БИЗНЕС В РОССИИ ЗА БЕСЦЕНОК
Французская молочная компания Danone завершила работу над соглашением о продаже своего бизнеса в России компании «Вамин Р». Согласно ранее достигнутой договоренности, Danone должна была получить...
09:30
20 МАЯ 2024
1235
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ КАК МУЗЕЙ ВЫСОКИХ ЦЕН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Апрельские данные Евростата показывают, что Чехия остается единственной страной, где цены на электричество и газ не падают с тех пор, как они резко выросли во время энергетического кризиса...
14:00
18 МАЯ 2024
2003
ЖИЗНЬ
КОГДА ВКЛЮЧАТЬ СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ? УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ НАУЧАТ ЧЕХОВ
Умные счетчики скоро принесут чешским домохозяйствам динамические тарифы. «Потребители смогут изменить свое поведение и тем самым сократить расходы», — говорит глава ČEPS Мартин Дурчак.
18:00
16 МАЯ 2024
1399
БИЗНЕС
ЕВРОПА МЕНЯЕТСЯ, ЛЮДИ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ, ГОВОРИТ ЙИРЖИ ШМЕЙЦ ИЗ PPF
Глава инвестиционной группы PPF и один из богатейших людей Чешской Республики оценивает перспективы бизнеса подконтрольных ему компаний и континента в целом.
12:30
16 МАЯ 2024
2128
ЖИЗНЬ
ЖИТЕЛИ ЧЕХИИ ВОЗМУЩЕНЫ ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ. НАЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ В НЕСКОЛЬКО РАЗ БОЛЬШЕ, ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ
Чехи должны платить десятки тысяч крон за владение квартирами и домами, а не пару тысяч крон в год, как это происходит сейчас, считает Либор Остатек, эксперт по недвижимости и ипотеке. По его...
13:00
15 МАЯ 2024
734
ЖИЗНЬ
РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПОКРЫЛ ИНФЛЯЦИЮ ЛИШЬ ДЛЯ ДЕСЯТОЙ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ В ЧЕХИИ
Только две трети работников получили от своих работодателей компенсацию за последствия недавней высокой инфляции и ее влияние на рост стоимости жизни. Женщины оказались в значительно худшей...
08:00
15 МАЯ 2024
1153
ЖИЗНЬ
В ЧЕХИИ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ НА МОБИЛЬНУЮ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ
Чехи по-прежнему платят слишком много за мобильные данные по сравнению с жителями других европейских стран. Хотя ситуация постепенно улучшается, за границей можно найти тарифы, которые в несколько...