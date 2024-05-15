Без регистрации в военкомате украинцы в Чехии не смогут получить новый загранпаспорт

Если срок действия паспорта истечет, у них могут возникнуть проблемы, а в худшем случае им грозит депортация. Украинцы, тщетно ожидающие паспорт, хотят защитить себя в суде. Они заявляют, что подали документы до утверждения новых правил, а обязательства не могут быть наложены задним числом.





"Мы подали заявление на получение паспорта четыре месяца назад. Все сроки, когда нам должны были выдать, прошли, а мы ничего не получили", - говорит Юлия Максименко, которая занимается оформлением паспорта для своего 18-летнего сына Владимира. Он один из более чем 90 000 украинцев в Чехии в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту.





Консульские власти сначала объяснили ситуацию техническими проблемами. "Эти якобы проблемы возникли в тот самый день, когда министр иностранных дел Кулеба заявил, что украинские мужчины должны отдать долг своей стране, отправившись на войну", - говорит Оксана Котенко, которая решает ту же проблему со своим отчимом, приехавшим в Чехию в 2006 году.





"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", - заявил Дмитрий Кулеба в апреле этого года, и его министерство приостановило консульское обслуживание всех соотечественников призывного возраста.





В своем заявлении Министерство иностранных дел Украины заверило, что оно лишь приостановило прием новых заявлений, например, на получение паспортов, и что все заявки, поданные до 23 апреля, будут обработаны в обычном порядке. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации; консульские услуги военнообязанным снова предоставляются, но только при условии, что они встанут на учет в военкомате. По всей видимости, это касается и выдачи паспортов, которые были оформлены до принятия нового закона.





"Даже если они подали заявление раньше, к сожалению, без документов из военкомата ничего сделать нельзя", - сказала Надия Малована из посольства Украины в Чехии. Документы из военкомата можно также получить, зарегистрировавшись онлайн, но украинцы в Чехии с этим не согласны.





"Законы не должны применяться задним числом. Наши паспорта были заказаны и оплачены до того, как новый закон был принят и вступил в силу", - рассказывает Котенко. Заявления в Чехии были поданы в местный филиал украинской государственной компании Dokument. Адвокат Иржи Покорны уже направил в компанию письмо с призывом прекратить незаконные действия.





"Контракты были заключены еще до того, как стало известно, какой будет окончательная версия закона", - говорит Покорный. Он отмечает, что деятельность компании "Документ" регулируется чешским законодательством, а невыдача оплаченных паспортов нарушает условия договоров. Он называет нынешнюю процедуру дискриминационной, поскольку женщины и дети должны были получать документы в обычном порядке, даже во время "технических проблем". Число клиентов, которых он представляет в этом деле, постоянно растет, их уже более шестисот.





Например, у упомянутого выше Владимира срок действия паспорта истекает 19 октября этого года. Недействительные документы могут создать ему проблемы. "Каждый украинец, имеющий у нас временную защиту, обязан предъявить действительный проездной документ, в котором указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации", - заявил ранее Йозеф Урбан, пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев.





Однако украинцы могут не беспокоиться о том, что Чехия отправит их домой по просьбе Украины. "Исполнение постановления о вызове в суд на территории иностранного государства невозможно", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).