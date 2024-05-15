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Без регистрации в военкомате украинцы в Чехии не смогут получить новый загранпаспорт
25 мая 2024
12:30
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Украинцы, проживающие в Чехии, оказались в неловкой ситуации из-за решения родного государства. Если им от 18 до 60 лет, то теперь они должны предоставить свои данные украинскому военкомату, чтобы тот мог следить за ними дома и, возможно, призвать на службу. Если они не отправят свои данные, они не имеют права на консульские услуги, и украинское посольство не выдаст им, например, новый паспорт.
Если срок действия паспорта истечет, у них могут возникнуть проблемы, а в худшем случае им грозит депортация. Украинцы, тщетно ожидающие паспорт, хотят защитить себя в суде. Они заявляют, что подали документы до утверждения новых правил, а обязательства не могут быть наложены задним числом.
"Мы подали заявление на получение паспорта четыре месяца назад. Все сроки, когда нам должны были выдать, прошли, а мы ничего не получили", - говорит Юлия Максименко, которая занимается оформлением паспорта для своего 18-летнего сына Владимира. Он один из более чем 90 000 украинцев в Чехии в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту.
Консульские власти сначала объяснили ситуацию техническими проблемами. "Эти якобы проблемы возникли в тот самый день, когда министр иностранных дел Кулеба заявил, что украинские мужчины должны отдать долг своей стране, отправившись на войну", - говорит Оксана Котенко, которая решает ту же проблему со своим отчимом, приехавшим в Чехию в 2006 году.
"Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной", - заявил Дмитрий Кулеба в апреле этого года, и его министерство приостановило консульское обслуживание всех соотечественников призывного возраста.
В своем заявлении Министерство иностранных дел Украины заверило, что оно лишь приостановило прием новых заявлений, например, на получение паспортов, и что все заявки, поданные до 23 апреля, будут обработаны в обычном порядке. 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации; консульские услуги военнообязанным снова предоставляются, но только при условии, что они встанут на учет в военкомате. По всей видимости, это касается и выдачи паспортов, которые были оформлены до принятия нового закона.
"Даже если они подали заявление раньше, к сожалению, без документов из военкомата ничего сделать нельзя", - сказала Надия Малована из посольства Украины в Чехии. Документы из военкомата можно также получить, зарегистрировавшись онлайн, но украинцы в Чехии с этим не согласны.
"Законы не должны применяться задним числом. Наши паспорта были заказаны и оплачены до того, как новый закон был принят и вступил в силу", - рассказывает Котенко. Заявления в Чехии были поданы в местный филиал украинской государственной компании Dokument. Адвокат Иржи Покорны уже направил в компанию письмо с призывом прекратить незаконные действия.
"Контракты были заключены еще до того, как стало известно, какой будет окончательная версия закона", - говорит Покорный. Он отмечает, что деятельность компании "Документ" регулируется чешским законодательством, а невыдача оплаченных паспортов нарушает условия договоров. Он называет нынешнюю процедуру дискриминационной, поскольку женщины и дети должны были получать документы в обычном порядке, даже во время "технических проблем". Число клиентов, которых он представляет в этом деле, постоянно растет, их уже более шестисот.
Например, у упомянутого выше Владимира срок действия паспорта истекает 19 октября этого года. Недействительные документы могут создать ему проблемы. "Каждый украинец, имеющий у нас временную защиту, обязан предъявить действительный проездной документ, в котором указана временная защита. Если он этого не сделает, ему грозит штраф в размере до пяти тысяч крон и возможность административной процедуры депортации", - заявил ранее Йозеф Урбан, пресс-секретарь Управления полиции по делам иностранцев.
Однако украинцы могут не беспокоиться о том, что Чехия отправит их домой по просьбе Украины. "Исполнение постановления о вызове в суд на территории иностранного государства невозможно", - заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
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