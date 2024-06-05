Украинские беженцы смогут получить ВНЖ в Чехии, решило правительство

«Долгосрочное пребывание не заменяет временную защиту, но предлагает альтернативу для тех, кто хочет жить в Чехии долгое время и соответствует условиям, которые обычно должны быть выполнены иностранцем для получения стандартного вида на жительство», — заявил после заседания вице-премьер Властимил Валек (TOP 09).





Претенденты должны иметь обеспеченное жилье, действительный проездной документ, а также быть экономически самодостаточными и не получать никаких государственных пособий. Они должны прожить в Чехии не менее двух лет, а их дети должны посещать школу.





«Беженцы смогут заранее проверить, соответствуют ли они этим условиям», — добавил Валек. Согласно пояснительной записке к закону, к концу года число обладателей временной защиты, проживающих в Чехии более двух лет, составит около 248 000 человек.





Продление привязано к Совету ЕС





Если кто-то не соответствует условиям, он может продолжать получать статус временной защиты. Теперь он будет автоматически продлеваться на один год. Политикам не придется каждый год менять закон. Сам процесс для заявителей останется прежним.





Продление будет связано с решением Совета ЕС, чтобы сделать условия одинаковыми для разных стран. На этой неделе Европейская комиссия предложила продлить срок действия временной защиты до 4 апреля 2026 года. В ближайшие дни это предложение должно быть одобрено странами-членами ЕС.





Министерство внутренних дел Чехии ожидает прибытия новых беженцев. Еженедельно в Чехию прибывает около 1 500 беженцев из Украины.





«Если предположить, что нынешняя динамика их прибытия сохранится, то можно ожидать, что в 2024 году общий ежегодный прирост составит около 70 000 новоприбывших. Таким образом, к концу 2024 года число обладателей временной защиты достигнет примерно 400 000 человек», — говорится в пояснительной записке.