Неудовлетворенность работой среди беженцев из Украины растет

Исследование было организовано ассоциацией «Слово 21» и финансировалось Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Министерством внутренних дел. Исследователи сосредоточились на работе беженцев, в том числе нелегальной, их возможном возвращении в Украину и знании чешского языка. Их также интересовало прибытие беженцев в Чехию, их жилье, влияние ужесточения льгот, их потребность в помощи и удовлетворенность жизнью. Они изучали ситуацию с лета по осень 2022 года и с прошлой осени по нынешнюю весну.





В общей сложности ответили 1 387 человек. Более четырех пятых респондентов — женщины. Большинство опрошенных мужчин и женщин жили в съемном жилье, некоторые — в хостелах, гостиницах, пансионах или муниципальных квартирах. Высока доля жителей Праги. Всего в обоих раундах исследования приняли участие 129 человек. Таким образом, исследователи смогли проследить за развитием их отношения к жизни. Однако полученные результаты не являются репрезентативными.





Согласно полученным результатам, больше беженцев работают. Однако, по мнению Йозефа Новотного с факультета естественных наук Карлова университета, экономическая активность «растет в направлении, которое не является идеальным для чешского государства». Доля людей, имеющих адекватную работу, не изменилась в период с 2022 по 2023 год. Усилилась группа тех, кто недоволен работой и хочет ее сменить.





Работают нелегально





5% респондентов заявили, что работают в Чехии неофициально, без контракта. Еще пятая часть призналась, что у них есть опыт подпольной работы, но обычно с действующим контрактом. Почти половина беженцев согласилась с утверждением, что украинцам легче найти неофициальную работу в Чехии, чем работать легально. Более четверти заявили, что считают возможность неофициального заработка важной для обеспечения средств к существованию.





В общей сложности 35% заявили, что их финансовое или жилищное положение значительно ухудшилось после того, как государство в прошлом году ужесточило условия получения государственной поддержки. Чаще всего это касается тех, кто работает по контракту или без контракта, не имеет контактов в Чехии, попал сюда случайно и не очень счастлив здесь.





Исследование не показало, что люди больше хотят остаться в Чехии. Скорее, приверженность беженцев своей родине и месту проживания играет важную роль в их мыслях о возвращении домой. Прибывшие, которые чаще посещали Украину, с большей вероятностью хотели бы вернуться.





Почти четверть тех, кто говорил о планах вернуться в 2022 году, изменили свое решение в прошлом году. И наоборот, более четверти тех, кто не хотел возвращаться годом ранее, в прошлом году рассматривали возможность возвращения.