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Украинцы в Чехии попали в ловушку. У них нет действительного паспорта, и они не хотят ехать в Украину, чтобы получить его
23 июня 2024
19:00
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Эти люди приехали в Чехию задолго до того, как в их родной стране началась российская агрессия. Однако теперь они оказались в ловушке, поскольку срок действия их документов истек, а получить новые в представительстве Украины в Чехии они не могут.
Без действующего паспорта они не могут иметь дело с властями и банками, не могут выехать из Чехии, а также продлить срок действия долгосрочной визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство.
Василий Кулык родом из Украины, живет в Чехии уже десять лет и уже имеет чешское гражданство. Его не должна беспокоить невыдача паспортов, но у него есть близкий родственник, который приехал в Чехию 17 лет назад, но не имеет гражданства и находится здесь на основании постоянного вида на жительство.
«Он подал заявление на получение паспорта в феврале и до сих пор его не получил. Срок действия его документа истек в середине июня, но паспорт ему нужен, когда ему нужно что-то оформить в органах власти», — пояснил Кулик.
«Его спасает то, что у него есть действующий постоянный вид на жительство, но только до октября. На работе его уже предупредили, что могут оставить его только с постоянным местом жительства, а для продления ему нужен паспорт», — добавил Кулик.
Гана Мала из Министерства внутренних дел Чехии подтверждает это. «У нас есть четкий закон, документы необходимы для долгосрочного пребывания», — говорит Мала.
«Наличие действительного документа является одним из основных требований в случае подачи заявления на выдачу или продление долгосрочной визы, долгосрочного или постоянного проживания», — говорится в сообщении ведомства на портале для иностранцев.
«Это замкнутый круг, у многих людей уже истек срок действия паспорта», — говорит Оксана Котенко, которая занимается делом своего отчима, прожившего в Чехии 18 лет, срок действия паспорта которого истекает в сентябре.
«Он думал, что постоянного места жительства достаточно, хотел подать на чешское гражданство, может быть, когда выйдет на пенсию, когда у него будет больше времени, но сейчас он еще работает», — объясняет Котенко.
Ее отчим подал заявление на получение паспорта задолго до того, как украинское правительство разработало новые правила. Согласно им, консульские услуги за границей могут быть предоставлены только тем украинцам призывного возраста, которые сообщат об этом в военкомат, причем сделать это можно и в электронном виде.
Первоначально украинская сторона обещала, что заявления, поданные до 23 апреля, до принятия новых правил, будут рассматриваться по старым правилам, то есть без необходимости регистрации. Однако позже это было опровергнуто.
«Даже если они подали заявление раньше, к сожалению, без документов из военкомата ничего сделать нельзя», — сказали в консульстве.
«Они обещали, что паспорта будут выданы по старым правилам, но этого не произошло», — сказал Кулик, добавив, что нужно было зарегистрироваться через приложение Reserv+, но даже после этого его родственник не получил новый паспорт.
По словам Кулика, власти, по сути, говорят так: если вам нужен паспорт, возвращайтесь в Украину и получайте его. «Он точно не поедет в Украину», — говорит Кулик о своем родственнике.
Поскольку в захваченной Россией стране не хватает солдат на передовой, политики настаивают на возвращении украинцев, живущих за границей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, например, заявил 23 апреля: «Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной».
Министр внутренних дел Вит Ракушан неоднократно заявлял, что беженцам с временной защитой не стоит опасаться, что Чехия принудительно вернет их в Украину.
Однако у них тоже должен быть действительный проездной документ с временной защитой, иначе они рискуют быть оштрафованными или даже депортированными. Украинцам, остающимся в Чехии на длительный срок, необходим документ для общения с властями и продления срока пребывания.
Комментарии:
jonny 24 июня 2024 01:36
для регистрации в резерв+ удаленно, нужно иметь либо банковский счет на украине либо быть зарегистрированным в Дии. Удаленно это не сделать, и не открыть, особенно если в чехии уже много лет. А те знакомые кто смогли войти в резерв+ после обновления данных получили статус - данные не полные, обратитесь в ТЦК. То есть QR-code не дают, и предлагают только в украину ехать, а новые данные украина уже получила. То есть жителям чехии с внж или пмж практически нереально продлить свой укр паспорт (личный визит в украине ныне это билет в одну сторону, и на войну). Судя по информации с украины о ТЦК, как там хватают в бобик людей на улицах (похищение людей) и отправляют на войну, о том что это все покрывается власть-имущими, беззаконием (права только ТЦК, полиция не приезжает на любые вызовы в ТЦК), и _отсутствием_ информации от международных правозащитников и западных стран -становится страшно за европейские ценности. Украине позволяют творить все, и на все закрывают глаза. Если Чехии не важны работающие тут люди (уже много лет и со своим бизнесом, и совсем не беженцы), то вероятнее всего лучше задуматься о переезде в Германию. Если до конца года не решится - начну искать варианты переезда. При текущей ситуации в чехии (бизнес, пенсионеры, цены на все, и качество продуктов) - так поступать с работающими лицами на пмж не самая хорошая идея. Плюс очень отрезвляет понимание, что несмотря на работу-бизнес-налоги тут уже много лет - на тебя тут начхать, даже на твою жизнь.
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