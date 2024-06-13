Украинцы в Чехии попали в ловушку. У них нет действительного паспорта, и они не хотят ехать в Украину, чтобы получить его

Без действующего паспорта они не могут иметь дело с властями и банками, не могут выехать из Чехии, а также продлить срок действия долгосрочной визы, долгосрочного или постоянного вида на жительство.





Василий Кулык родом из Украины, живет в Чехии уже десять лет и уже имеет чешское гражданство. Его не должна беспокоить невыдача паспортов, но у него есть близкий родственник, который приехал в Чехию 17 лет назад, но не имеет гражданства и находится здесь на основании постоянного вида на жительство.





«Он подал заявление на получение паспорта в феврале и до сих пор его не получил. Срок действия его документа истек в середине июня, но паспорт ему нужен, когда ему нужно что-то оформить в органах власти», — пояснил Кулик.





«Его спасает то, что у него есть действующий постоянный вид на жительство, но только до октября. На работе его уже предупредили, что могут оставить его только с постоянным местом жительства, а для продления ему нужен паспорт», — добавил Кулик.





Гана Мала из Министерства внутренних дел Чехии подтверждает это. «У нас есть четкий закон, документы необходимы для долгосрочного пребывания», — говорит Мала.





«Наличие действительного документа является одним из основных требований в случае подачи заявления на выдачу или продление долгосрочной визы, долгосрочного или постоянного проживания», — говорится в сообщении ведомства на портале для иностранцев.





«Это замкнутый круг, у многих людей уже истек срок действия паспорта», — говорит Оксана Котенко, которая занимается делом своего отчима, прожившего в Чехии 18 лет, срок действия паспорта которого истекает в сентябре.





«Он думал, что постоянного места жительства достаточно, хотел подать на чешское гражданство, может быть, когда выйдет на пенсию, когда у него будет больше времени, но сейчас он еще работает», — объясняет Котенко.





Ее отчим подал заявление на получение паспорта задолго до того, как украинское правительство разработало новые правила. Согласно им, консульские услуги за границей могут быть предоставлены только тем украинцам призывного возраста, которые сообщат об этом в военкомат, причем сделать это можно и в электронном виде.





Первоначально украинская сторона обещала, что заявления, поданные до 23 апреля, до принятия новых правил, будут рассматриваться по старым правилам, то есть без необходимости регистрации. Однако позже это было опровергнуто.





«Даже если они подали заявление раньше, к сожалению, без документов из военкомата ничего сделать нельзя», — сказали в консульстве.





«Они обещали, что паспорта будут выданы по старым правилам, но этого не произошло», — сказал Кулик, добавив, что нужно было зарегистрироваться через приложение Reserv+, но даже после этого его родственник не получил новый паспорт.





По словам Кулика, власти, по сути, говорят так: если вам нужен паспорт, возвращайтесь в Украину и получайте его. «Он точно не поедет в Украину», — говорит Кулик о своем родственнике.





Поскольку в захваченной Россией стране не хватает солдат на передовой, политики настаивают на возвращении украинцев, живущих за границей.





Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, например, заявил 23 апреля: «Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной».





Министр внутренних дел Вит Ракушан неоднократно заявлял, что беженцам с временной защитой не стоит опасаться, что Чехия принудительно вернет их в Украину.





Однако у них тоже должен быть действительный проездной документ с временной защитой, иначе они рискуют быть оштрафованными или даже депортированными. Украинцам, остающимся в Чехии на длительный срок, необходим документ для общения с властями и продления срока пребывания.