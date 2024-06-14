Парламент Чехии поддержал поправку о выдаче ВНЖ беженцам из Украины

Партии ANO не удалось пролоббировать свое предложение вернуть поправку в правительство на доработку, в частности, из-за замечаний некоторых регионов. Радек Котен (SPD) также безуспешно предлагал отклонить поправку. Он обвинил кабинет министров в желании привязать продление временной защиты к принятию решений ЕС, что, по его мнению, превращает Чешскую Республику в губернию. По словам министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), ЕС единогласно согласился продлить временную защиту украинских беженцев до конца марта 2026 года.





Временная защита в Чехии для беженцев из Украины действует до марта следующего года. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. По состоянию на конец марта этого года правительство заявило, что 320 000 беженцев получили временную защиту в Чехии, но еженедельно прибывало около 1500 беженцев, в результате чего в первую неделю июня их число достигло 355 000. К концу года общее число беженцев может достичь отметки в 400 000 человек, говорится в докладе, представленном для внесения поправки.





Министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка (KDU-ČSL) сообщил, что 120 000 беженцев трудоспособного возраста официально работают в Чехии, что составляет 70% от их числа.





По словам Ракушана, специальное разрешение на долгосрочное проживание предоставляется только тем украинским беженцам, которые находятся в Чехии более двух лет. Обязательными условиями являются наличие надежного жилья, экономическая самостоятельность и независимость от системы пособий. В случае с детьми обязательным условием является посещение школы.





Представители ANO поставили под сомнение предлагаемое увеличение гуманитарного пособия для беженцев-инвалидов примерно до 12 000 чешских крон, на 6 600 крон для детей и на 4 400 крон для взрослых. Это увеличение является компенсацией за потерю бесплатного жилья с сентября этого года.





Депутат от ANO Йиржи Машек обратился к украинцам, которые подлежат призыву в армию и при этом имеют временную защиту в Чехии. Он отметил, что они должны вернуться на родину только для того, чтобы продлить срок действия своих документов. Комментируя возражения, Ракушан сказал, что система позволяет исключить из временной защиты лиц, совершивших преступление в Украине или в других странах ЕС. Однако они могут воспользоваться временной защитой даже с просроченными документами.