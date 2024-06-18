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Население Чехии сократилось, украинцы уезжают
28 июня 2024
13:00
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Население Чешской Республики в первом квартале 2024 года сократилось на 41 000 человек до 10,86 миллиона. Это связано с меньшим количеством рождений по сравнению со смертями и отрицательным сальдо внешней миграции. Чехию покинуло много украинцев после окончания срока действия временной защиты.
Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ) в пятницу.
«Численность населения Чешской Республики в конце первого квартала этого года была на 41 000 человек меньше, чем в начале года, и, таким образом, вернулась ниже отметки в 10,9 миллиона человек», — сообщила Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики Чешского статистического управления.
Число родившихся было на 9 200 меньше, чем число умерших, а число эмигрантов превысило число иммигрантов на 31 800.
В общей сложности за границу уехало более 62 000 человек, что было связано в основном с тем, что у ряда украинцев, приехавших в Чехию из-за конфликта на родине, закончился срок временной защиты и они не подали заявления на ее продление.
В период с января по март родилось более 20 000 детей, что на 11% меньше, чем в прошлом году. За тот же период умерло почти 29 500 человек, что на 1 000 меньше, чем в прошлом году.
Половина детей рождается вне брака
Последний раз население Чехии сокращалось между кварталами в конце 2020 года. Раз в 10 лет ЧСУ вносит коррективы в данные, основанные на переписи населения.
В этом году за первые три месяца у чехов было 3 200 браков и 5 000 разводов. 47,8% детей были рождены вне брака.
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