Население Чехии сократилось, украинцы уезжают

Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ) в пятницу.





«Численность населения Чешской Республики в конце первого квартала этого года была на 41 000 человек меньше, чем в начале года, и, таким образом, вернулась ниже отметки в 10,9 миллиона человек», — сообщила Михаэла Немечкова из отдела демографической статистики Чешского статистического управления.





Число родившихся было на 9 200 меньше, чем число умерших, а число эмигрантов превысило число иммигрантов на 31 800.





В общей сложности за границу уехало более 62 000 человек, что было связано в основном с тем, что у ряда украинцев, приехавших в Чехию из-за конфликта на родине, закончился срок временной защиты и они не подали заявления на ее продление.





В период с января по март родилось более 20 000 детей, что на 11% меньше, чем в прошлом году. За тот же период умерло почти 29 500 человек, что на 1 000 меньше, чем в прошлом году.





Половина детей рождается вне брака





Последний раз население Чехии сокращалось между кварталами в конце 2020 года. Раз в 10 лет ЧСУ вносит коррективы в данные, основанные на переписи населения.





В этом году за первые три месяца у чехов было 3 200 браков и 5 000 разводов. 47,8% детей были рождены вне брака.