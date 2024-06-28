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Украинские беженцы получают чешские пенсии? Опровергаем слухи из соцсетей
12 июля 2024
18:00
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Уже почти два года в интернете распространяется сообщение о том, что украинские пенсионеры якобы получают пенсии в Чехии по украинским правилам. Новость всегда появляется на какое-то время, потом снова исчезает, но сегодня она по-прежнему продолжает гулять в сети. Это неправда.
В социальных сетях или в цепочках электронных писем появляется много странных сообщений об Украине и украинских беженцах. Например, уже некоторое время циркулирует ложная информация о том, что поскольку украинские пенсионеры выходят на пенсию раньше чешских, то и пенсию в Чехии они получат раньше, как беженцы. При этом утверждается, что это «неоспоримые данные». В качестве источника «неоспоримой» информации приводится Википедия, где указан возраст выхода на пенсию.
На самом деле этот пост оспаривается очень просто — с помощью фактов. А факты таковы: чтобы украинцы, проживающие в Чехии, могли претендовать на чешскую пенсию, они должны соблюдать чешское законодательство.
Как уже сообщал iRozhlas, ссылаясь на Министерство труда и социальных дел, для получения права на местную пенсию украинцы должны иметь необходимый страховой стаж в Чехии, то есть 35 лет, включая периоды заменяющего страхования, или 30 лет, за которые были уплачены страховые взносы. Этот страховой стаж должен быть подтвержден украинской стороной, если он был приобретен на ее территории. При этом размер чешской пенсии начисляется только за чешский период страхования, это так называемая частичная пенсия.
В другом посте снова утверждается, что украинцы получают «дефакто в разы больше» пособий, чем чехи. Но и это еще не все. По большому счету, эти сообщения не имеют под собой никакой реальной основы и появляются в основном в группах, поддерживающих Путина.
Как обстоит дело в реальности? Когда в апреле 2022 года правительство Петра Фиалы утвердило пакет помощи украинским беженцам, в него было включено право на получение раз в месяц гуманитарного пособия в размере пяти тысяч крон. Но, как напоминает сайт AFP, напрямую оно им больше ничего не выплачивало; вся остальная помощь шла поставщикам услуг, которые помогали беженцам.
С момента утверждения пакета прошло более двух лет, и размер пособия был снижен до прожиточного минимума. В Чехии это 4 860 чешских крон в месяц на взрослого и 2 480 крон на ребенка до 6 лет.
Украинская мать с одним ребенком до шести лет будет иметь право на 8350 крон, и только в течение пяти месяцев. После этого сумма сократится до 6620 крон.
Украинцы могут обратиться за гуманитарными пособиями и экстренной помощью, если они в ней остро нуждаются. Но это неправда, что они получают «дефакто в разы больше», как пытаются представить чешские посты в Facebook. Украинцы не имеют права на другие льготы, которыми могут пользоваться граждане Чехии. Например, на жилищное пособие, средний размер которого, по данным Министерства труда и социальных дел, в настоящее время составляет чуть более 6 300 чешских крон.
Кроме того, прежде чем украинцам будут утверждены гуманитарные пособия, оцениваются все их доходы и имущество в Чехии. Согласно сайту министерства, иностранец с временной защитой не имеет права на пособие, если он обеспечен бесплатным ежедневным питанием, основными средствами личной гигиены и жильем.
Чехия уже становится богаче благодаря беженцам
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов чешских крон, а доходы — 12,6 миллиарда чешских крон. В прошлом году баланс уже был более или менее выравнен: Министерство труда и социальных дел оценивало расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче за счет беженцев.
За первые три месяца 2024 года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда крон больше, чем забрали. Среди самых крупных поступлений — взносы на социальное и медицинское страхование, налог на добавленную стоимость и акцизы.
Из почти 350 000 обладателей временной защиты из Украины 118 000 работают — и в девяти случаях из десяти такие отношения основаны на приеме на работу, поэтому они платят страховые взносы государству (данные действительны на май 2024 года).
Можно найти обоснование столь широкого распространения вышеупомянутого бреда. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу министерства, «значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам».
«Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около пятнадцати-двадцати процентов людей считали, что государство тратит на эту помощь в тридцать раз больше», — заявила ранее Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел.
На самом деле этот пост оспаривается очень просто — с помощью фактов. А факты таковы: чтобы украинцы, проживающие в Чехии, могли претендовать на чешскую пенсию, они должны соблюдать чешское законодательство.
Как уже сообщал iRozhlas, ссылаясь на Министерство труда и социальных дел, для получения права на местную пенсию украинцы должны иметь необходимый страховой стаж в Чехии, то есть 35 лет, включая периоды заменяющего страхования, или 30 лет, за которые были уплачены страховые взносы. Этот страховой стаж должен быть подтвержден украинской стороной, если он был приобретен на ее территории. При этом размер чешской пенсии начисляется только за чешский период страхования, это так называемая частичная пенсия.
В другом посте снова утверждается, что украинцы получают «дефакто в разы больше» пособий, чем чехи. Но и это еще не все. По большому счету, эти сообщения не имеют под собой никакой реальной основы и появляются в основном в группах, поддерживающих Путина.
Как обстоит дело в реальности? Когда в апреле 2022 года правительство Петра Фиалы утвердило пакет помощи украинским беженцам, в него было включено право на получение раз в месяц гуманитарного пособия в размере пяти тысяч крон. Но, как напоминает сайт AFP, напрямую оно им больше ничего не выплачивало; вся остальная помощь шла поставщикам услуг, которые помогали беженцам.
С момента утверждения пакета прошло более двух лет, и размер пособия был снижен до прожиточного минимума. В Чехии это 4 860 чешских крон в месяц на взрослого и 2 480 крон на ребенка до 6 лет.
Украинская мать с одним ребенком до шести лет будет иметь право на 8350 крон, и только в течение пяти месяцев. После этого сумма сократится до 6620 крон.
Украинцы могут обратиться за гуманитарными пособиями и экстренной помощью, если они в ней остро нуждаются. Но это неправда, что они получают «дефакто в разы больше», как пытаются представить чешские посты в Facebook. Украинцы не имеют права на другие льготы, которыми могут пользоваться граждане Чехии. Например, на жилищное пособие, средний размер которого, по данным Министерства труда и социальных дел, в настоящее время составляет чуть более 6 300 чешских крон.
Кроме того, прежде чем украинцам будут утверждены гуманитарные пособия, оцениваются все их доходы и имущество в Чехии. Согласно сайту министерства, иностранец с временной защитой не имеет права на пособие, если он обеспечен бесплатным ежедневным питанием, основными средствами личной гигиены и жильем.
Чехия уже становится богаче благодаря беженцам
В 2022 году расходы на украинских беженцев составили 25 миллиардов чешских крон, а доходы — 12,6 миллиарда чешских крон. В прошлом году баланс уже был более или менее выравнен: Министерство труда и социальных дел оценивало расходы в 21,6 миллиарда, а доходы — в 21 миллиард. А в этом году государственный бюджет уже становится богаче за счет беженцев.
За первые три месяца 2024 года они внесли в государственную казну почти на 3 миллиарда крон больше, чем забрали. Среди самых крупных поступлений — взносы на социальное и медицинское страхование, налог на добавленную стоимость и акцизы.
Из почти 350 000 обладателей временной защиты из Украины 118 000 работают — и в девяти случаях из десяти такие отношения основаны на приеме на работу, поэтому они платят страховые взносы государству (данные действительны на май 2024 года).
Можно найти обоснование столь широкого распространения вышеупомянутого бреда. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу министерства, «значительное число чешских граждан существенно переоценивают финансовую помощь, которую, по их мнению, государство оказывает украинцам».
«Например, гуманитарная помощь обходится чешскому государству примерно в полмиллиарда в месяц. Однако около пятнадцати-двадцати процентов людей считали, что государство тратит на эту помощь в тридцать раз больше», — заявила ранее Магдалена Климешова, аналитик Министерства труда и социальных дел.
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