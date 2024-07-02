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Некоторые школы в Чехии лишатся украинских ассистентов
13 июля 2024
17:00
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До сих пор начальные школы и детские сады, в которых училось не менее 10 беженцев, могли получать деньги на украинских помощников учителей. Теперь по новым условиям беженцы должны составлять не менее 10% от общего числа учеников в школе.
До сих пор Катерина Нелха помогает украинским ученикам справляться со всеми трудностями. Она работает помощником учителя украинского языка в начальной школе во Фридеке-Мистеке.
Она заботилась не только о коммуникации, но и об адаптации украинских детей. Она также была правой рукой школы в общении с родителями. Однако с нового учебного года школа больше не сможет ее финансировать.
«Конечно, мне очень жаль. Необходимо помогать детям не только с языком. Они также тоскуют по дому и хотят вернуться, даже если не могут. Тогда учителям нужна поддержка в преодолении языкового барьера», — говорит Нелха.
С начала нового учебного года Министерство образования, молодежи и спорта (МОМС) изменит финансирование помощи украинским школьникам. Если до сих пор деньги на украинских помощников учителя получали все полностью организованные начальные школы и детские сады, в которых есть не менее десяти беженцев, то теперь новый вид поддержки имеет дополнительное условие — иностранцы с временной защитой должны составлять не менее десяти процентов всех учеников в школе.
«Хотя у нас почти 50 украинских учеников, мы не можем выйти на финансирование. Нам не хватает нескольких десятых процента», — объясняет Лукаш Синек, директор начальной школы во Фридеке-Мистеке, поясняя, что он считает целесообразным постоянно иметь в школе украинскую помощницу.
«Она работает у нас уже два года, и это замечательная женщина, которая нам очень помогает. Кроме того, у нас стало больше украинских учеников, даже сейчас, во время каникул, и им нужна поддержка», — добавляет он.
Забота о школах
Для ассистента Катерины это означает, что ей придется искать новую работу. Она уже закончила курсы для обычного ассистента преподавателя.
«Работа, конечно, очень важна для меня. Я ищу новую работу», — говорит Нелха, мать четверых детей, которая вместе с семьей бежала из Днепровского района Украины еще до войны.
Она добавляет, что не хочет жаловаться. Напротив, она очень благодарна за прием в Чехии и за всю помощь, которую ей оказали.
По мнению Зузаны Прокоповой из META, некоммерческой организации, поддерживающей многоязычных детей в равном доступе к образованию, это значительно сократит количество школ, которые смогут содержать своих украинских учеников.
Но в Министерстве образования говорят, что поддержка будет только более адресной.
«Министерство образования не прекратило полностью поддержку украинских ассистентов, оно лишь изменило параметры поддержки, чтобы она была более адресной для школ с большим представительством украинских детей и учеников. Таким образом, эти средства могут быть использованы не только для ассистентов, но и для других сотрудников и неспециалистов, включая непедагогические должности, такие как украинский координатор», — объясняет пресс-секретарь министерства Тереза Фойтова.
Ассистенты могут стать учителями
Мы находимся в пражском культурном центре Velký mlýn. Здесь в середине июня организация Začni učit! провела встречу украинских ассистентов преподавателей, чтобы поделиться своим опытом, как остаться в чешской системе образования после сокращения поддержки этой должности.
«Они должны иметь педагогическое образование из Украины, нострификацию и курс чешского языка на уровне B2. Или же они могут пройти курс чешского языка для ассистентов преподавателей», — объясняет Маркета Холишова, которая руководит проектом Začni učit! возглавляет проект по оказанию помощи украинским женщинам-учителям.
Десятки женщин-беженок, работающих в чешском образовании, собрались в большом зале. И они хотели бы остаться в нем. И вот они узнают от своих более опытных коллег советы о том, как лучше организовать свою учебу и языковые курсы.
Как неоднократно отмечают эксперты, для Чехии было бы обидно не использовать потенциал украинских учителей, которые находятся в Чехии. Вместо этого им пришлось бы искать работу ниже своей квалификации.
«В течение двух лет министерство выделяло деньги на развитие украинских ассистентов преподавателей. В течение этих лет они действительно много работали, изучали чешский язык, дробили методики, а теперь, боюсь, они исчезнут из чешского образования. Со временем они могли бы стать полноценными преподавателями», — говорит Прокопова.
Благодаря дополнительным средствам Министерства образования и науки во втором полугодии этого учебного года было предоставлено 640 штатных украинских ассистентов преподавателей. Таким образом, в два раза больше реальных людей смогут занимать эту должность.
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