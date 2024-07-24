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Чехия перестанет оплачивать украинцам жилье на неограниченный срок
31 июля 2024
13:30
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С сентября женщины, ухаживающие за маленькими детьми или стариками, потеряют законное исключение, благодаря которому государство предоставляло им так называемое гуманитарное жилье на неограниченный срок. Теперь они будут иметь бесплатное жилье на тех же условиях, что и все остальные беженцы, то есть в течение максимум девяноста дней с момента предоставления временной защиты.
Когда этот срок истечет, им придется найти собственное жилье, на которое государство недавно увеличило им пособие. Однако, по мнению некоммерческих организаций, например, мамам с маленькими детьми денег может не хватить. Кроме того, беженцы часто сталкиваются с оговорками арендодателей о том, что они не хотят размещать иностранцев.
В настоящее время бесплатным жильем пользуются более десяти тысяч человек. «Общее количество человек, размещенных в HUMPO, то есть людей, отвечающих законодательным условиям бесплатного проживания, составляет 12 213 человек. Мы не фиксируем количество уязвимых людей, но можно сказать, что значительное большинство попадает в эту категорию», — сказал Адам Рёзлер, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
HUMPO — это информационная система, в которую, помимо прочего, вносится информация о доступных возможностях предоставления жилья.
Исключение из закона было исключено поправкой, внесенной депутатом Петром Летохой и принятой парламентом в декабре прошлого года. «Мы хотели выровнять правила игры. Даже у чехов нет бесплатного проживания, они могут иметь определенную надбавку», — заявил сейчас Летоха, добавив, что для него важно сохранить 90-дневный период, в течение которого вновь прибывшие имеют право на бесплатное проживание.
«Я считаю, что проблем не возникнет. Мы обязательно будем следить за тем, как изменения отразятся на практике, не оставим людей в беде», — добавил он, упомянув об увеличении отчислений, за счет которых государство субсидирует жилье для беженцев.
«Люди должны быть мотивированы найти собственное жилье на нормальном рынке», — заявил Якуб Аугуста, представитель Министерства труда и социальных дел. Это происходит с августа, государство выделит уязвимому лицу 6000 крон на жилье, плюс 4860 для взрослого и 3490 для ребенка.
По словам Аугусты, количество получателей гуманитарной помощи постоянно сокращается, а количество трудоустроенных беженцев увеличивается, государство уже получает от них больше, чем сколько оно в них «вкладывает». Это подтвердила статистика за первый квартал, сейчас обрабатываются данные за второй квартал.
Однако Алена Чорна из организации «Человек в беде» отмечает, что некоторым группам людей может быть сложно найти и оплатить аренду, особенно в таких крупных городах, как Прага. «Например, это мать с ребенком до шести лет, которая не может работать», — рассказала Чорна. «Найти жилье сложно даже чехам, иностранцам еще сложнее. Не все готовы сдавать квартиры в аренду иностранцам».
По ее словам, причиной может быть не только боязнь незнакомцев. «Кто-то тоже хочет снять квартиру на два-три года. Мы не знаем, как долго продлится война в Украине, даже временная защита беженцев всегда продлевается на год», — назвала она еще одну возможную причину.
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