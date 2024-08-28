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Плохая новость для самых уязвимых. Временное жилье только для вновь прибывших украинских беженцев
2 сентября 2024
11:00
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С 1 сентября ужесточены правила для украинских беженцев, которым государство компенсирует проживание в общежитиях. Важное исключение ранее было сделано для уязвимых лиц, которые находились в Чехии в течение длительного времени. Теперь оно отменено.
В конце августа почти 21 000 беженцев, получивших временную защиту, воспользовались финансируемым государством временным жильем. Однако с 1 сентября ситуация резко изменится.
С июля прошлого года государство оплачивало экстренное жилье беженцу с временной защитой, находящемуся в республике менее 150 дней (за важным исключением для группы уязвимых лиц). Среди них дети до 18 лет и студенты до 26 лет, беременные женщины и лица, ухаживающие за детьми до шести лет, пожилые люди старше 65 лет, а также люди с ограниченными возможностями или родственники, осуществляющие уход за ними.
С сентября произошло ужесточение в обоих отношениях. Беженцы имеют право на компенсацию расходов на экстренное размещение только в течение первых 90 дней после получения вида на жительство на основании временной защиты. При этом полностью перестает применяться исключение для уязвимых группа беженцев.
В отчетах описано влияние изменений на конкретном примере общежития в Румбурке. В августе условиям со стороны государства соответствовали 87 поселившихся (в основном с проблемами со здоровьем), в сентябре — только один.
Поэтому беженцы заключили договоры на проживание, которое они оплачивают из гуманитарного пособия. Проблема заключается в том, что проживание в больших зданиях перестает окупаться даже для управляющих компаний, и поэтому они ищут другие варианты использования зданий. А новое жилье для людей с особыми потребностями найти сложно.
Организация помощи беженцам обращает внимание на сложную ситуацию в недавно начатой кампании, которая указывает именно на угрозу наиболее уязвимым слоям населения. По его оценкам, у государства нет альтернативы для четырех тысяч человек.
Государство продолжит заботиться
Изменение компенсации за проживание было частью пакета, получившего название lex Ukraine VI. В частности, фактическое прекращение предоставления временного жилья было изменено поправкой, подписанной депутатом Петром Летохой.
«Изначально следует сказать, что это было проведено с Министерством внутренних дел. Речь шла о том, что со временем мы должны выровнять правила игры для всех тех, кто к нам пришел и кому мы достаточно существенно помогли с самого начала и продолжаем помогать», — поясняет депутат в конце 2023 года. , почему он разработал изменение. При этом он рассказал о том, что Чехия продолжит заботиться об уязвимых слоях населения.
«У нас есть подтверждение от министра Юречки, что он продолжит уделять этому большое внимание. Это не должно быть сигналом этим людям, что им следует чего-то бояться», — пояснил депутат.
В настоящее время в Министерстве труда и социальной защиты подчеркивают, что, особенно при переезде из аварийного жилья в жилье на основании договора, можно использовать часть экстренной финансовой помощи.
«И это еще и для покрытия расходов на жилье в тех случаях, когда, например, у иностранцев, имеющих временную защиту, заканчивается бесплатное экстренное жилье, и при этом у них недостаточно средств для покрытия расходов на жилье за данный месяц», — поясняет Якуб Аугуста, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.
Однако если у беженцев недостаточно денег для покрытия расходов на проживание, по словам собеседника, можно обратиться за помощью к платформе адаптации и интеграции лиц, имеющих временную защиту, социальных работников муниципалитетов или других организаций. организаций, чтобы предоставить им более подходящее жилье.
Еще один пакет изменений — lex Ukraine VII — сейчас обсуждается в Палате депутатов. Среди прочего он реагирует на положение людей с ограниченными возможностями и предлагает увеличить их гуманитарное пособие на 4400 крон в месяц для взрослых и на 6600 крон для детей.
В настоящее время инвалиды имеют право на гуманитарное пособие в размере 7290 крон в месяц, а дети — 5235 крон.
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