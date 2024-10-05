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Зарплаты политиков в Чехии за 10 лет выросли вдвое

Новости 420on
16 октября 2024
11:30
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Правительственная коалиция идет на попятную, она намерена позволить политикам в следующем году увеличить зарплаты на 6,9% вместо запланированных 14%. Даже это изменение повысит увеличит доход чиновников на десятки тысяч крон. Таким образом, зарплаты вырастут почти вдвое по сравнению с 2014 годом. Например, в 2014 году президент получил зарплату в размере 186 000 крон, в следующем году она составит почти 365 000 крон. Заработная плата премьер-министра и глав парламента подскочит со 150 000 крон в 2014 году до 294 000 крон.
Новое предложение министра труда Мариана Юречки (KDU-ČSL) является ответом на критику, которую вызвал первоначальный план повышения зарплат политиков на 13,7 процента.

«Я предложу в этом году ежегодное увеличение на 6,9 процента, что является объективным значением в этой стране для людей, работающих в частном и государственном секторах. Это объективный рост», — заявил Юречка.

Правительство должно представить эту новость в среду. Депутаты коалиции в основном поддерживают Юречку. Привязка зарплат политиков к росту средней заработной платы кажется идеальной даже министру сельского хозяйства Марку Выборному (KDU-ČSL). «Нам нецелесообразно каждый год заниматься зарплатами конституционных служащих», — отметил он.

Увеличение зарплат политиков на 6,9 процента Юречка объясняет тем, что, по его словам, средняя заработная плата сотрудников вырастет на такую ​​же сумму в период с 2024 по 2025 год.

Средняя заработная плата выросла на 74 процента за 10 лет

За последние десять лет средняя зарплата в Чехии выросла на 19 000 крон, с 25 768 крон в 2014 году до 44 943 крон в первой половине этого года. То есть примерно на 74 процента.

За последние десять лет зарплаты политиков подскочили еще больше. В 2014 году премьер-министр и спикеры Палаты депутатов и Сената заработали чуть более 150 000 крон, в этом году их зарплата составляет почти 275 000 крон. Это увеличение более чем на 83 процента. Если изменение пройдет, то в следующем году зарплаты политиков достигнут 294 тысяч крон. С 2014 года это рост почти на 96 процентов.

В 2014 году зарплата рядовых депутатов без компенсации составляла чуть менее 56 000 крон, в этом году она превышает 102 000 крон. Это увеличение более чем на 82 процента. После пересмотра зарплата рядового депутата составит почти 109 тысяч крон, по сравнению с 2014 годом она увеличится почти на 95 процентов.

Венгерская некоммерческая организация Atlatszo также отметила, что разрыв между доходами наемных работников и доходами политиков увеличивается. По ее словам, премьер-министр Чехии Петр Фиала имеет третью по величине зарплату премьер-министра в Евросоюзе с доходом, более чем в шесть раз превышающим среднюю зарплату. Только премьер-министр Словакии Роберт Фицо (SMER), занявший второе место с зарплатой, в 7,6 раз превышающей среднюю зарплату в стране, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зарплата которого в 9,5 раз превышает среднюю зарплату в стране, заняли первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых премьер-министров. 

Кучера из ТОП 09 считает, что сравнивать зарплаты политиков с зарплатами рядовых сотрудников неправильно. «Я сам выходец из деловой, управленческой должности. Зарплату депутата надо сравнивать с зарплатой менеджера. Зарплаты управленцев во много раз превышают зарплаты парламентариев», — отметил Кучера.

Точно так же он понимает и парламентские надбавки. «У каждого руководителя есть машина, офис и т. д. У депутатов этого нет, поэтому у них есть заместители», — добавил он.

Оппозиционные партии критикуют план правительства. Председатель ANO Андрей Бабиш намерен предложить заморозить зарплаты политикам на пять лет, а депутаты его движения также хотят созвать внеочередное совещание по этой теме.
зарплата политика чиновники статистика Чехия премьер министр
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