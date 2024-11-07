Свобода в понимании украинцев в Чехии: «Одна из самых ценных вещей в мире»

Около 382 000 украинских беженцев с временной защитой зарегистрированы в Чешской Республике, согласно последним данным Министерства внутренних дел. А в целом, согласно миграционному отчету, в середине года в стране проживало около 560 000 граждан из Украины.



Поэтому по случаю Дня борьбы за свободу и демократию редакция Seznam Zprávy попросила трех женщин из Украины, оказавшихся в Чехии из-за российского вторжения, рассказать о том, что лично для них означает свобода.



«У свободного человека нет страха, его ценности — это приоритет»



Елена, работница атомной электростанции



До войны Елена жила в Энергодаре. В городе, где находится одна из крупнейших атомных электростанций Европы — Запорожская АЭС. Вся ее семья, включая ее саму, работала на заводе.



Она окончила университет по специальности «измерительная техника» и работала на атомной станции сначала электриком, потом инженером-электронщиком контрольно-диагностического комплекса, затем инженером по документации.



С вторжением России в Украину в 2022 году ее жизнь изменилась. «Честно говоря, никто из горожан до последнего момента не верил, что в XXI веке можно просто начать обстреливать атомную станцию с близкого расстояния. Когда все произошло, нам казалось, что это какой-то страшный сон, что этого не может быть. Все возможные нормы были нарушены», — говорит Елена, которая сейчас работает на заводе в Чехии.



В какой-то момент ее приоритетом стало спасение жизни шестилетней дочери и вызволение родителей из оккупации. Вместе с дочерью, родителями, сестрой и ее детьми она в конце концов спаслась. Она хотела бы поблагодарить Чешскую Республику, и в частности семью Казко, за теплый прием. Однако ее муж и брат остались в оккупированном городе.



«Сейчас я могу с уверенностью сказать, что свобода — одна из самых ценных вещей в мире. За нее нужно бороться, она не может существовать сама по себе», — рассказывает Елена о том, что значит для нее свобода, и упоминает, что цена свободы — кровь и жизни лучших лидеров человечества.



«У свободного человека нет страха, его ценности — это приоритет. Свобода — это возможность быть самим собой, независимо от обстоятельств, и продолжать придерживаться своих идей и ценностей. Многие из наших военнопленных, которые находятся в нечеловеческих условиях и постоянно подвергаются пыткам, сейчас гораздо свободнее многих людей, живущих дома в комфорте, как бы больно это ни звучало».



Жанна Муха, психолог



Жанна приехала в Чехию вместе со своими дочерьми и собакой. «Мы преодолели почти 2 000 километров. Здесь мы были в безопасности, и я не видела смысла ехать дальше. У нас не было здесь ни родственников, ни друзей, и мы были в Чехии впервые», — рассказывает Жанна о причинах, побудивших их приехать в Чехию.



Ей очень трудно думать о свободе. Как она сама признается, ее не отпускает тот факт, что ее брат находится в российском плену уже более двух с половиной лет. «Он солдат, он воевал под Мариуполем. У него, конечно, нет свободы», — говорит она.



«Для меня свобода — это, наверное, прежде всего возможность выбирать и наличие способов осуществить свой выбор», — говорит она, описывая свое личное значение этого термина и извиняясь за краткость.



«Мы доказываем всему миру, что это ценность, за которую стоит бороться»



Мария Короткова, студентка



Мария рассказывает, почему она решила остаться в Чехии. Она помогает вновь прибывшим военным беженцам. Изначально она приехала в Чехию, чтобы получить степень магистра в Днепре. Однако после вторжения России она начала помогать прибывающим военным беженцам из Украины.



«Я оценила, что здесь я могу сделать для своей страны больше, чем в Украине. Я могу пойти на фронт, где меня убьют за три дня, а здесь я могу помогать своим соотечественникам, могу открывать фонды по сбору средств и так далее», — говорит Мария.



Весной 2022 года она основала неформальную инициативу Stand With Ukraine Brno и до сих пор проводит митинги. Последний из них запланирован на следующую неделю. «Потому что сегодня тысяча дней с начала открытой войны», — говорит Мария.



С осени 2022 года она также работает координатором в организации «Украинская инициатива Южная Моравия».



Ее отец пошел добровольцем в армию. «Он был дважды ранен. Один раз в бою, а второй раз в тылу. Сейчас он проходит реабилитацию», — говорит она, добавляя, что новости не очень хорошие, но, по крайней мере, она знает, что он жив.



«Немногие люди понимают истинную цену свободы так, как украинцы. Наша история учит нас, что ее никогда не получить без борьбы. И наша борьба за свободу длится веками, и это наследие уже выгравировано в нашей культуре, песнях, литературе и даже в нашем мировоззрении», — говорит Мария, добавляя, что свобода для нее — фундаментальная ценность и основа украинской идентичности.



«Быть свободным для украинцев — значит иметь право жить по своим правилам, заботиться о своем языке, культуре, традициях и быть хозяином в своей стране. Я говорю сейчас не об анархии или отсутствии правил, а о способности принимать собственные решения и брать на себя ответственность за свое будущее. И сегодня, как и всегда, мы доказываем всему миру, что свобода — это ценность, за которую стоит бороться, и что мы никогда не сдадимся», — добавляет Мария.