Поправки в закон Lex Ukraine: дискриминация и применение коллективной вины к русскому меньшинству

Закон Lex Ukraine 7, целью которого является продление временной защиты украинских беженцев, был отправлен депутатами в третье чтение 22 октября, но проголосовать по нему пока не удалось. Третья попытка 11 декабря также не удалась, и голосование было перенесено на следующую неделю.





Мэры, от которых исходило это предложение, обвиняют оппозиционные партии в препятствовании и намеренном затягивании процесса. «Препятствование не всегда может иметь разумное объяснение. Иногда, чтобы причинить вред, достаточно лишь плохой воли. Или привязанность к оккупантам. Как на этот раз, наверное, придется спросить у тех, кто мешает», — сказал министр по европейским делам Мартин Дворжак.





Он ссылается на длинные речи депутатов от оппозиции во время дебатов, которые также сопровождали предыдущие встречи.





С ним согласен и депутат Мартин Экснер, который является инициатором этого предложения. «Я считаю, что это явное препятствие для того, чтобы Lex Ukraine осталась в стороне. Фактически обсуждаем это уже четвертую неделю», — добавил он, добавив, что согласование необходимо в связи с тем, что администрация занимается регистрацией для продления временной защиты беженцев.





Признаки тоталитарного мышления





Оппозиция отвергает подобные обвинения. «Я не согласен с утверждением, что мы что-то откладываем. У нас есть некоторые комментарии по этому поводу. Никто не может сказать, что мы что-то задерживаем или препятствуем. Это не встреча обструкционистов, это классическая дискуссия», — сказал Хуберт Ланг, депутат от движения ANO, который также принимал участие в дебатах.





Коллега Ланга по партии Патрик Нахер считает то же самое. «Я не понимаю, почему за каждым выступлением ищут препятствия. Это признаки тоталитарного мышления. Искать препятствия за всем — это навязчивая идея. Сейчас комментарии по существу дела», — соглашается он.





Он также был зарегистрирован для участия в дебатах, но из-за нехватки времени не смог присутствовать. «Я не согласен с принципом коллективной вины, это мой единственный подход», — объяснил он свою позицию по предложению, с которым, как и у многих других, у него есть проблемы.





В частности, он намекает на одну из двух поправок, которые оппозиционные депутаты считают проблемными. Раскритикованное предложение регламентирует условия получения чешского гражданства для россиян.





Вторая направлена ​​на введение нового уголовного преступления — несанкционированной деятельности в интересах иностранной державы, которая должна наказываться тюремным заключением на срок до пяти лет. По мнению оппозиции, таким образом они пытаются обойти конституционно-правовой комитет.





Дискриминация русского меньшинства





В первом предложении говорится об условии отказа от российского гражданства при желании получить чешское. Но сейчас это может быть непросто, отмечает оппозиция.





Запрос на аннулирование должен быть одобрен российскими властями, что может значительно затруднить процесс для заявителя, если не помешать ему. Поэтому критики говорят о дискриминации и применении коллективной вины к русскому меньшинству, проживающему в Чехии, которое насчитывает 40 тысяч человек.





Однако автор законопроекта Мартин Экснер не считает поправку дискриминационной. Напротив, он защищает это предложение, ссылаясь на безопасность и более интенсивные проверки. «Обе поправки касаются безопасности. Просто эти две меры вызваны агрессией России против Украины», — пояснил он, добавив, что возможность постоянного проживания для россиян будет сохранена.





Исключения будут предоставлены по гуманитарным причинам, то есть политическим, семейным или если россияне приносят «пользу Чехии».