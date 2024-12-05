Перевозчики резко подняли цены на Рождество. Билет на поезд в Дрезден стоит несколько тысяч крон

Кристина Кралова из Праги планировала отправиться на рождественский рынок в Германию на поезде. Цены ее не порадовали.



«Чешские железные дороги невероятно взвинтили цены на билеты в соседние страны во время праздников. Если в начале января в Дрезден можно было поехать вдвоем за 980 чешских крон, то теперь за тот же самый рейс EC Berliner до Рождества они хотят больше 2 000 крон», — рассказала она. Речь идет о ценах на билеты в один конец.



Повышение цен не связано с заполненностью поездов, так как билеты продаются и на незанятые места.



С середины декабря ČD повысила тарифы в среднем на пять процентов, на столько же выросли и международные тарифы. Иностранные перевозчики, сотрудничающие с нами, также повысили свои тарифы.



Однако, по словам пресс-секретаря Петра Штялавского, дальнейшего повышения цен в связи с праздниками не произошло. По его словам, подорожание билетов в Дрезден, как и на другие направления, связано с повышенным спросом на поездки в выходные дни на рынки и предварительной распродажей дешевых билетов.



«Например, самые дешевые билеты на этот четверг по цене 258 чешских крон уже проданы, но еще есть билеты из Праги в Дрезден по цене 542 чешских крон. А вот на субботу все ранние билеты уже проданы, и в продаже остались только билеты по полной цене в 1 047 чешских крон», — говорит Штялавский.



Однако билеты на пятницу в Вену (Австрия) также доступны по аналогичной цене. Они лишь немного дешевле, если вы отправляетесь позже во второй половине дня, когда у вас не будет времени на покупки.



Путешествовать ночью дешевле



Таким образом, проезд туда и обратно для двух человек обойдется в четыре тысячи крон, и такую же цену заплатят те, кто захочет воспользоваться автобусом FlixBus. В пятницу, например, поездка в Дрезден обойдется в 1 039 чешских крон на человека.



Однако можно найти билеты на треть-полторы дешевле — если вы не против уехать в два часа ночи.

До Вроцлава в Польше на автобусе FlixBus обычно можно добраться за 949 или 1 279 чешских крон на человека. Билет ČD в том же направлении на новом Балтийском экспрессе обойдется в 1 032 чешские кроны.



В Нюрнберг некоторые рейсы FlixBus из Праги показывают последние свободные места даже по цене 1 529 чешских крон на человека, а обратный билет стоит на сотню дороже. Такая поездка для двух взрослых уже стоит 6 000 чешских крон.



«Интерес к рождественским путешествиям в целом растет, и мы наблюдаем особенно повышенный интерес к знаменитым рождественским рынкам в Нюрнберге, Вене, Зальцбурге и Вроцлаве», — сказал представитель FlixBus Томаш Беранек. Он напомнил, что в другое время билеты в Дрезден можно приобрести по цене от 250 чешских крон.



Доля пассажиров, путешествующих в канун Нового года, также растет. Многие направляются в известные центры новогоднего веселья, такие как Будапешт или Берлин, где перевозчик увеличил пропускную способность. Однако в новогоднее утро за 629 чешских крон можно доехать до столицы Германии.