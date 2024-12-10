Парламент Чехии принял закон о ВНЖ для беженцев из Украины

Нижняя палата парламента одобрила законопроект 99 голосами из 177 присутствующих при 78 против. За поправку проголосовали представители правящих партий ODS, STAN, KDU-ČSL и TOP 09, а также независимый депутат Иво Вондрак (ранее ANO). Против проголосовали оппозиционные депутаты от ANO, SPD и партии «Пираты».



Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что это сборный закон о мерах, связанных с конфликтом, который Россия спровоцировала против Украины, кроме того, этот закон подчеркивает интересы безопасности.



По новому закону чешское гражданство может быть предоставлено заявителям из России только в том случае, если они откажутся от своего российского гражданства и предоставят доказательства этого.



По мнению авторов поправки, эта мера поможет защитить интересы чешской безопасности и внешней политики, то есть ограничить влияние России в Чехии, в то время как депутаты ANO и SPD говорили о дискриминации и принципе коллективной вины. «Это не было до конца продумано», — отметил Якуб Михалек, председатель партии «Пираты».



Сенат еще рассмотрит поправки, после чего они будут переданы на подпись президенту. Однако оппозиция уже сообщила, что планирует обратиться в Конституционный суд по поводу этого закона.



В Чешской Республике временная защита для беженцев из Украины действует до конца марта следующего года, но в июне ЕС договорился о ее продлении на один год. Временная защита позволяет людям, бежавшим от российской агрессии, получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда. По словам Ракушана, только украинские беженцы, которые находятся в Чехии более двух лет, смогут воспользоваться специальным долгосрочным режимом пребывания. Основными условиями для этого, помимо несудимости, являются экономическая самостоятельность и независимость от системы пособий. Если речь идет о детях, то обязательным условием является посещение школы.