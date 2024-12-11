Россиянам будет сложнее получить чешское гражданство. Оппозиция хочет оспорить новый закон в Конституционном суде

Депутаты проголосовали в третьем чтении за закон Lex Ukraine 7 от правящей коалиции, главная цель которого — продлить временную защиту для украинских беженцев. Его принятие было необходимо для того, чтобы беженцы могли пройти перерегистрацию.





Парламент рассматривал поправку в третьем чтении четыре раза. У оппозиции возникли проблемы, в частности, с поправкой, регулирующей условия получения чешского гражданства выходцами из России. Они считают эту часть дискриминационной по отношению к русскому меньшинству.





Условием получения чешского гражданства должен стать отказ от российского гражданства. Однако для многих россиян в свете войны в Украине и напряженных чешско-российских отношений это очень сложно, а в некоторых случаях даже невозможно.





Фактически, российская сторона также должна подтвердить заявление об отказе от гражданства.





Сенат еще рассмотрит поправки, после чего они будут переданы на подпись президенту. Однако оппозиция уже сообщила, что планирует обратиться в Конституционный суд по поводу этого закона. «Закону еще предстоит пройти Сенат и потом он будет передан президенту, так что этот путь займет некоторое время. Однако это один из других серьезных причин для того, чтобы обратиться в Конституционный суд», — заявила Алена Шиллерова, глава депутатов от ANO.





Депутат Якуб Михалек также критически относится к изменениям. «Мы считаем, что принцип коллективной вины не должен применяться по отношению к русским. Я думаю, что с этой, скажем так, враждебной политикой, это становится уже слишком», — сказал он в ответ на решение.





Мнение русского меньшинства





Русское меньшинство в Чехии было возмущено этим предложением. «Люди расстроены и недовольны этим. Но это не отдельный закон, он входит в Lex Ukraine 7, поэтому никто не может публично выступить против него, потому что это будет означать, что вы публично говорите в СМИ о том, что не хотите помогать Украине, а это неправда. Мы просто не хотим, чтобы в пакете был еще один лишний закон, который неоправданно ограничивает права людей», — говорит Михаил Урванцев, который уже пять лет живет в Чехии.





Негативную реакцию общества на вызвала политическая кампания «Мы не хотим матрешек в Чехии», сопровождавшая закон. В ответ была создана инициатива «Мы не матрешки, мы люди».





Михаил Урванцев участвовал в избирательной кампании ныне покойного оппозиционного политика Алексея Навального. Возвращение в Россию означало бы для него тюремное заключение.





Михаил уехал из российского города Челябинска учиться, но при этом столкнулся с политическим преследованием за участие в избирательной кампании ныне покойного оппозиционного политика Алексея Навального. Помимо учебы в Университете Масарика в Брно, Михаил сотрудничает с чешским отделением Amnesty International и российским отделением Transparency International.

Он считает маловероятным, что российская сторона подтвердит его заявление об отказе от гражданства, учитывая его открыто антипутинскую позицию. Другая проблема заключается в том, что он не прошел обязательную для России военную службу.





«Сейчас все очень сложно, особенно для мужчин моего возраста или даже старше, потому что в России военная служба все еще обязательна, и пока ты не выполнишь это обязательство, ты должник в глазах государства и не можешь избавиться от российского гражданства», — говорит 23-летний россиянин, добавляя, что возвращение в страну будет означать для него тюремное заключение.





Таким образом, после принятия закона Михаилу, скорее всего, предстоят годы неопределенности. Ведь срок действия его паспорта истекает в 2029 году, и неясно, будет ли Российская Федерация продлевать его. Без чешского гражданства он может оказаться совсем без документов.





Это стало бы новой реальностью и для других представителей русского меньшинства, которых в Чехии насчитывается около 40 000.





Поправку полностью поддерживает коллега главы МВД Мартин Экснер, который является ее автором. «Большинство россиян, живущих здесь, имеют постоянный вид на жительство. Это дает им большинство прав, которые, как мне кажется, им необходимы», — сказал он в ответ на критику, добавив, что предложение сопровождается рядом гуманитарных или политических исключений, когда условие отказа от российского гражданства будет отменено.





«Мы не хотим создавать здесь сообщество, которое будет иметь российское гражданство и российские обязательства, например, идти в армию, и в то же время будет обязано хранить верность Чешской Республике», — добавил он.





Предложение также вызывает вопрос о том, соответствует ли оно Конституции Чехии. Критики называют его неконституционным и утверждают, что это всего лишь законодательное дополнение. Движение STAN решительно отвергает это.





«Я сразу же заказал комплексное заключение нашего законодательного органа по обеим поправкам, касающимся Lex Ukraine. Юридический анализ подтверждает, что это не дополнение. Это вопрос, который фактически связан с войной в Украине», — отвечает на критику Ракушан.





Однако конституционный юрист Павел Кандалец из Масарикова университета придерживается другого мнения. «На первый взгляд, это дополнение, потому что оно фактически вводит еще одно условие для предоставления чешского гражданства, но не так, чтобы изменился сам закон о чешском гражданстве», — говорит юрист, добавляя, что сомневается, что закон устоит в Конституционном суде.





«Я сомневаюсь, что он вообще устоит и что Конституционный суд не отменит его напрямую просто потому, что это действительно дикое дополнение», — сказал он, добавив, что не хочет вступать в споры по поводу того, считает ли он это постановление дискриминационным или нет. «Это скорее политическое решение, и я не хочу полностью в него погружаться».





Он имеет в виду стандартный процесс, в ходе которого спецслужбы комментируют запрос. Чтобы получить гражданство, не должно быть указано, что заявитель представляет угрозу национальной безопасности.





Кроме того, критики указывают на то, что в конечном итоге это правило может помочь России. Действительно, путинский режим мог бы сертифицировать заявления в первую очередь потенциальных агентов.





Кроме того, Кандалец, как и многие другие, критически относится к идее о том, что российская сторона должна играть какую-либо роль в процессе получения чешского гражданства. «Я считаю неуместным, чтобы предоставление или непредоставление чешского гражданства этим российским заявителям зависело от того, какое решение примет Российская Федерация по их просьбе об отказе от российского гражданства. Чешская Республика должна оставаться суверенной в области предоставления гражданства. В конце концов, мы не можем контролировать, какие обременительные условия отказа от российского гражданства установит Российская Федерация для своих граждан», — сказал он, описывая свои сомнения по поводу этого предложения.





Но он также указывает на еще один скрытый недостаток предложения. «Помимо изменения условий получения чешского гражданства, предложение останавливает все заявления на получение гражданства от выходцев из России, которые уже находятся в процессе рассмотрения. Новое постановление также полностью останавливает рассмотрение этих заявлений», — заключил он, добавив, что речь идет и о заявлениях, поданных в прошлом, по которым еще не было принято решение.





Магда Фалтова, директор Ассоциации по миграции и интеграции, также скептически относится к этому предложению и вместе с рядом других организаций, которые контактируют с мигрантами, выступила против него.





«Мы считаем, что это дискриминационная мера, она плохо прописана в законодательстве и непропорционально затрагивает российских граждан, которые выступают против режима и находятся здесь уже долгое время», — сказала Фалтова, которая часто работает с представителями русского меньшинства в рамках организации.





«В наших организациях русские часто работают с украинскими беженцами. Здесь они попадают в ситуацию, которую они не создавали, они с ней не согласны, и происходит повсеместное наказание», — говорит она, оценивая реальное положение десятков тысяч русских на территории Чехии.