Если Трамп договорится о мире, украинцы в Чехии могут лишиться временной защиты

В этом году резкого увеличения числа украинских беженцев в Чехии не произошло. В конце января их было 380 000, в конце июля 368 000, а сейчас цифры достигли вышеупомянутых 387 000. По данным МВД, теории о том, что с наступлением зимы и наступлением российских войск из Украины поднимется очередная волна миграции, пока не подтвердились.



«Сейчас мы не фиксируем роста приездов, наоборот, количество вновь прибывших за последние недели снизилось. Это всегда зависит от развития ситуации в Украине, которое сложно прогнозировать», — заявил представитель МВД Ондржей Кратошка.



Однако существует и большая неопределенность из-за ротации в Белом доме. Избранный президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что прекратит войну в течение 24 часов. Хотя он пока хранит молчание, уже начинаются дискуссии о том, что будет означать окончание войны для беженцев в Чехии.



Весь ЕС должен будет решить



«Временная защита в первую очередь привязана к периоду конфликта, после его окончания она больше не должна применяться», — сказал Кратошка. Он добавил, что ее должен будет прекратить Совет министров внутренних дел, то есть главы ведомств стран ЕС, поскольку защита распространяется на всю территорию Союза.



Министр внутренних дел Вит Ракушан во время дебатов по поводу lex Ukraine на этой неделе заявил, что правила могут быть согласованы во время председательства Польши в Совете ЕС, которое начинается 1 января и продлится полгода.



«Люди, находящиеся на территории Чехии под режимом временной защиты, получат своего рода мораторий до того времени, до которого он был первоначально объявлен, но вновь прибывшим людям он больше не будет предоставляться», — описал свою идею Ракушан. До 15 марта у беженцев будет возможность продлить временную защиту еще на год, срок действия которой истечет в конце марта 2026 года.



«Когда может быть лучшее время, чем во время президентства Польши, когда поляки сталкиваются с той же проблемой с огромным количеством украинских беженцев?» — сказал глава МВД. Сейчас в Польше находится более 950 тысяч беженцев из Украины.



Временная защита в Чехии дает беженцам до войны право на финансовую поддержку, так называемое гуманитарное пособие. По данным МВД Чехии, на европейском уровне должна быть подготовлена ​​программа возвращения украинцев домой в случае окончания войны или предложить им переход на стандартный вид на жительство, на который могут претендовать все иностранцы.



Большинство уже хотят остаться, Чехия окупается



По данным опроса, проведенного по заказу Министерства внутренних дел, большинство беженцев из Украины хотят остаться в Чехии. Только 12 процентов из них точно хотят вернуться, 10 процентов скорее хотят вернуться. Напротив, 38 процентов респондентов хотят остаться, а 28 процентов определенно хотят остаться.



По данным того же опроса, выводы которого были опубликованы в сентябре, 66 процентов беженцев работают или занимаются бизнесом в Чехии.



Данные Министерства труда и социальных дел показывают, что они уже окупаются экономически для Чешской Республики. За первые три квартала 2024 года они в виде сборов и налогов внесли на 5,7 млрд крон больше, чем получили в виде поддержки.