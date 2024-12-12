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Они живут в Украине, но пользуются временной защитой, предоставленной Чехией. Поправка в закон призвана предотвратить злоупотребления
23 декабря 2024
10:00
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Среди подавляющего большинства честных украинских беженцев есть и люди, злоупотребляющие временной защитой в Чехии. Хотя формально они проживают здесь, на самом деле они вернулись в Украину и пользуются льготами и возможностью свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны. Новый закон Lex Ukraine VII существенно ограничит такие возможности. Поправка является примером редко встречающегося сотрудничества между правительством и оппозицией.
Поправка к закону все еще ожидает обсуждения в Сенате и подписи президента, по словам министра внутренних дел Вита Ракушана, она может применяться с начала февраля. Пять поправок, предложенных депутатом Хьюбертом Лангом от ANO, которые призваны, среди прочего, предотвратить злоупотребления системой, прошли на удивление гладко.
«Если вы кого-то принимаете, вам также нужно что-то обеспечивать», — сказал Ланг. Одно из предложений касается именно ситуации, когда украинский беженец в Чехии сообщает адрес для получения временной защиты, но потом больше там не остается.
Когда он выезжает, но не сообщает о новом месте жительства, или если собственник имущества оценивает, что этот человек фактически по адресу не проживает, то в таком случае право беженца остаться с целью временной защиты истечет через три месяца. За это предложение высказались 172 из 177 присутствовавших депутатов, никто не выступил против.
«Отношение МВД к этому предложению положительное. В отношении этих лиц есть основания полагать, что они не находятся в Чехии и, следовательно, не должны пользоваться временной защитой», — заявил представитель ведомства Адам Рёзлер.
Ланг утверждает, что только в Праге насчитывается три тысячи таких лиц, у которых местом жительства является формальным . Статистика в настоящее время недоступна внутри страны, но эксперты подтвердили данные по Праге.
Беженцы имеют право на так называемое гуманитарное пособие, которое составляет примерно пять тысяч крон в течение первых пяти месяцев. «У нас есть информация, что люди получили пособие с первого адреса и не сообщили о следующем адресе, вернулись в Украину, а деньги им автоматически поступают на счет», — рассказал Ланг.
«Об этом нам скажут сотрудники департамента по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, а также работники или полицейские иностранной полиции, которые столкнулись с этим. Сюда снова приехали автобусы с людьми, которые здесь зарегистрировались, получили банковские удостоверения, собрали гуманитарные пособия и уехали в Украину», — рассказал Ланг.
Рёзлер также подтвердил такие случаи. «Да, мы сталкивались с таким поведением. «Меры вводятся постоянно, более тщательная проверка в таких ситуациях», — сказал он.
Редкий случай сотрудничества власти и оппозиции
Министр Ракушан также прокомментировал поправки в Палате депутатов. «Хочу сказать, что дам положительную оценку поправкам оппозиции, господин коллега Ланг», — заявил он. Ланг также подтвердил, что работал с экспертами по внутренним вопросам над окончательным текстом предложений.
Еще одно из пяти его предложений направлено на предотвращение злоупотреблений процедурой предоставления убежища, когда иностранец имеет вид на жительство в Чехии и все еще обращается за международной защитой.
«Если вы кого-то принимаете, вам также нужно что-то обеспечивать», — сказал Ланг. Одно из предложений касается именно ситуации, когда украинский беженец в Чехии сообщает адрес для получения временной защиты, но потом больше там не остается.
Когда он выезжает, но не сообщает о новом месте жительства, или если собственник имущества оценивает, что этот человек фактически по адресу не проживает, то в таком случае право беженца остаться с целью временной защиты истечет через три месяца. За это предложение высказались 172 из 177 присутствовавших депутатов, никто не выступил против.
«Отношение МВД к этому предложению положительное. В отношении этих лиц есть основания полагать, что они не находятся в Чехии и, следовательно, не должны пользоваться временной защитой», — заявил представитель ведомства Адам Рёзлер.
Ланг утверждает, что только в Праге насчитывается три тысячи таких лиц, у которых местом жительства является формальным . Статистика в настоящее время недоступна внутри страны, но эксперты подтвердили данные по Праге.
Беженцы имеют право на так называемое гуманитарное пособие, которое составляет примерно пять тысяч крон в течение первых пяти месяцев. «У нас есть информация, что люди получили пособие с первого адреса и не сообщили о следующем адресе, вернулись в Украину, а деньги им автоматически поступают на счет», — рассказал Ланг.
«Об этом нам скажут сотрудники департамента по вопросам предоставления убежища и миграционной политики, а также работники или полицейские иностранной полиции, которые столкнулись с этим. Сюда снова приехали автобусы с людьми, которые здесь зарегистрировались, получили банковские удостоверения, собрали гуманитарные пособия и уехали в Украину», — рассказал Ланг.
Рёзлер также подтвердил такие случаи. «Да, мы сталкивались с таким поведением. «Меры вводятся постоянно, более тщательная проверка в таких ситуациях», — сказал он.
Редкий случай сотрудничества власти и оппозиции
Министр Ракушан также прокомментировал поправки в Палате депутатов. «Хочу сказать, что дам положительную оценку поправкам оппозиции, господин коллега Ланг», — заявил он. Ланг также подтвердил, что работал с экспертами по внутренним вопросам над окончательным текстом предложений.
Еще одно из пяти его предложений направлено на предотвращение злоупотреблений процедурой предоставления убежища, когда иностранец имеет вид на жительство в Чехии и все еще обращается за международной защитой.
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