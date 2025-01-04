Законопроект о временной защите украинцев может провалиться в Сенате

Некоторые сенаторы хотят вернуть законопроект в палату с изменениями, в частности, исключить из него несанкционированную деятельность в интересах иностранной державы. «Это широко определяемый термин, которым легко злоупотребить. Он не обязательно должен относиться только к добру или злу, его можно повернуть в противоположную сторону», — заявил сенатор Зденек Граба в комитете по конституционному праву Сената, где обсуждался законопроект.





По его словам, это поправка, «которой легко злоупотреблять». На самом деле новый состав преступления был добавлен в закон Lex Ukraine VII только благодаря поправке, предложенной депутатом Мартином Экснером (STAN) и его коллегами.





Граба вместе с сенаторами Михаилом Кановой (SLK), членом клуба «Мэры и независимые», и Даниэлой Коваровой (независимая) предложили отменить это новое правонарушение в Lex Ukraine VII. Их предложение не прошло с перевесом в один голос.





Сенатор Гана Кордова Марванова, избранная в Сенат от партии Spolu, член сенаторского клуба ODS и TOP 09, также критикует форму нового преступления.





«Сегодня комитет Сената по социальной политике одобрил нашу поправку к Lex Ukraine VII, которая исключает новый раздел несанкционированной деятельности в интересах иностранной державы», — сказал сенатор после заседания комитета.





Пленум Сената, все сенаторы, будут решать, возвращать ли законопроект с поправками в Палату депутатов на следующей неделе. Однако уже сейчас ясно, что многие из них будут против деятельности в интересах иностранных держав.





Если сенаторы вернут законопроект, это может принести и другие трудности. Lex Ukraine VII, помимо прочего, продлевает временную защиту для беженцев из Украины, которых в стране насчитывается около 390 000 и чья временная защита длится только до конца марта. Поскольку закон еще не принят, они не могут подавать заявления и рискуют создать сложности, если подадут их в последний момент.





Движение ANO уже давно критикует новое правонарушение, а его фракция в Сенате насчитывает 14 членов. Однако проблемы есть и у вышеупомянутых политиков в клубах правящих партий.





Например, Михаил Канов или Зденек Граба также критикуют введение нового обязательства для россиян отказаться от российского гражданства, если они подают заявление на получение чешского гражданства.





«Эти люди часто живут в нашей стране именно потому, что не согласны с режимом в России», — заявил Граба в Комитете по конституционному законодательству. Он предупредил, что если российские власти не отреагируют на их просьбу о лишении гражданства, то у них не будет возможности заставить их действовать.





Однако присутствовавшие представители МВД возразили, что такие люди могут получить ПМЖ, даже если не получат чешского гражданства.





Однако самым обсуждаемым остается новое преступление — несанкционированная деятельность в интересах иностранной власти. Предполагается, что оно появится в комплексной поправке к Уголовному кодексу, но еще не прошло обсуждение в Палате депутатов и может вступить в силу с 1 января 2026 года.





Сенаторы напомнили, что Верховный суд также высказался по поводу несанкционированной деятельности в интересах иностранной власти в Кодексе, заявив, что «это положение представляется нам весьма проблематичным с учетом его содержания, в котором используются довольно абстрактные и расплывчатые термины, которые каждый может представить себе по-разному».





Наказание предусматривает лишение свободы на срок от одного года до пяти лет. Если же лицо получит существенную выгоду, то срок составит до восьми лет.





Если закон Lex Ukraine VII пройдет одобрение в Сенате и будет подписан президентом, он может вступить в силу в феврале, как ранее предполагал министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).